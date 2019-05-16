Вкусные салаты на День Рождения
Разнообразные, вкусные и всегда красочно оформленные салаты на День Рождения являются украшением стола. По нашим простым и вкусным рецептам с фото пошагово вы можете приготовить как слоеные салаты, так и другие вариации.
Салат «Нежный»
Действительно салат получается очень нежным и готовится быстро. Дополнительно его можно и не украшать, выглядит он ярко и аппетитно.
Ингредиенты:
- помидоры – 2 шт.;
- сыр твердых сортов – 150 г;
- крабовые палочки – 200 г;
- чеснок – 2 шт.;
- зеленый лук;
- укроп, петрушка;
- перец;
- майонез.
Рецепт приготовления:
- Чтобы салаты на День Рождения получились особенно вкусными, следует выбирать только качественные продукты, особенно это касается крабовых палочек.
- Количество зелени и майонеза в перечне ингредиентов для данного салата, приготавливаемого по простому пошаговому рецепту с фото без яиц и без курицы не указывается, каждый кладет их в салат по своему вкусу.
- Крабовые палочки и помидоры нарезаем небольшими кубиками, предварительно удалив из каждой половинки помидора сердцевину с семенами и соком.
- Зеленый лук, укроп и петрушку нарезаем мелко и выкладываем в салатницу к уже подготовленным ингредиентам.
- Сыр натираем на мелкой терке, отправляем в салатницу.
- Чеснок раздавливаем в прессе или натираем на мелкой терке, смешиваем с майонезом и перцем. Полученным соусом заправляем салат и тщательно перемешиваем.
Вкусный и простой салат подаем к праздничному столу.
Салат «Сытный» на День Рождения
Привлекает в данном салате не только сочетание привычных вкусных и любимых продуктов, но и сам современный модный способ подачи.
Ингредиенты:
- помидоры – 2 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- колбаса – 100 г;
- сухарики – 50 – 100 г;
- сыр твердый – 100 г;
- зелень;
- майонез – 3 ст. л.
Приготовление:
- Все ингредиенты для вкусного салата быстрого приготовления на День Рождения нарезаем одинаково, форма нарезки зависит от формы сухариков (кубики или соломка).
- Из помидор перед нарезкой удаляем семена с соком, согласно простому рецепту с пошаговыми фото.
- Все подготовленные ингредиенты раскладываем на приготовленном блюде сегментами, не перемешивая.
- В центр выкладываем майонез, предварительно в него можно добавить чеснок и перец.
- Листья петрушки также раскладываем на блюде.
- Когда гости уже будут сидеть за столом, салат можно перемешать. Кроме того, салат можно и вовсе не перемешивать. Каждый составляет для себя салат самостоятельно у себя в тарелке, выбрав любое сочетание ингредиентов.
Салат без майонеза
Очень вкусный представитель полезных салатов без майонеза. За праздничным столом на таких салатах «глаз отдыхает», а организм так и просит скорей его попробовать.
Ингредиенты:
- свекла – 1 шт.;
- говядина отварная – 300 г;
- лук – 1 головка;
- морковь – 1 небольшая;
- шампиньоны консервированные – 50 г;
- кинза – 1 небольшой пучок;
- уксус – 1 ч. л;
- огурцы маринованные – 2 – 3 шт.;
- масло растительное для обжаривания.
Приготовление:
- Говядину для вкусного салата на День Рождения нарезаем соломкой, выкладываем на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Обжариваем ломтики мяса на сильном огне, согласно простому рецепту с пошаговыми фото.
- Морковь и свеклу натираем на терке для моркови по – корейски и также обжариваем по отдельности.
- В свеклу наливаем уксус, оставляем на пять минут, тщательно перемешав.
- Обжаренные продукты складываем в просторную емкость, удобную для перемешивания, добавляем шампиньоны, измельченную зелень и орехи.
- Перемешиваем салат, выкладываем на тарелку для подачи, украшаем нарезанными огурцами и луком. Также сверху кладем оставшиеся половинки орехов.
Салат «Весенняя свежесть»
Очень легкий салат быстрого приготовления из простых доступных ингредиентов. Вкус приятный и освежающий, как раз то, что нужно за праздничным столом.
Ингредиенты:
- капуста любая (можно и пекинскую) – 400 г;
- огурцы – 2 шт.;
- сметана – 4 ст. л;
- укроп;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, перец.
Приготовление:
- Для приготовления вкусного и совсем недорогого салата на любой день рождения, шинкуем капусту очень тонко. Все солим и растираем руками до мягкости и выделения сока, как указано в простом пошаговом рецепте с фото.
- Добавляем в салат огурцы, нарезанный полукольцами и измельченный укроп.
- Сметану смешиваем с чесноком, раздавленным в прессе и перцем. Заправляем салат и все тщательно перемешиваем.
Можно подавать салат просто разложив его в салатницу, а можно придать форму при помощи кулинарного кольца.
Салат пряный с арбузом на День Рождения
Оригинальное сочетание ингредиентов придает салату пикантности, а усиливают это ощущение мята и кориандр.
Ингредиенты:
- креветки- 450 г;
- арбуз – 500 г;
- мандарин или грейпфрут – 1 шт.;
- орехи грецкие – 50 г;
- кориандр – 1 ч. л;
- чеснок – 2 зубчика;
- лимонный сок – 2 ст. л;
- соевый соус;
- кунжутное масло – 1 ч. л;
- мята;
- оливковое масло – 1 ст. л;
- соль, перец.
Приготовление:
- Растираем чеснок с кориандром, солью и перцем. Добавляем в приготавливаемую пасту лимонный сок, соевый соус и кунжутное масло.
- Обжариваем на сухой сковороде орехи, затем их измельчаем, оставляем в готовности.
- На сковородку наливаем оливковое масло и обжариваем креветки с двух сторон по одной минуте.
- В салатницу выкладываем арбуз, нарезанный крупными кусочками, дольки мандарина, креветки и орехи.
- Заправляем салат приготовленной пряной пастой, все слегка перемешиваем. Украшаем листьями мяты и подаем к праздничному столу.
Салат «Майский»
Вкусный привычный салат быстрого приготовления можно подать так, что на праздничном столе он воспринимается как соблазнительная новинка.
Ингредиенты:
- редиска – 350 г;
- грудка куриная или колбаса – 250 г;
- яйца – 5 шт.;
- зеленый лук – пучек;
- сыр – 150 г;
- майонез – по-вкусу;
- соль, перец.
Приготовление:
- Готовить вкусный салат на домашний День Рождения можно в одной большой салатнице или нескольких маленьких.
- Яйца и грудку нарезаем соломкой, оставляем в готовности, согласно простому пошаговому видео рецепту.
- Редиску натираем на крупной терке, лук нарезаем мелко. Приступаем к сборке салата.
- На дне салатницы или салатниц рисуем майонезную сетку, выкладываем слой из ломтиков куриного филе.
- Сверху выкладываем поочередно два слоя: яйца и зеленый лук. Каждый слой завершаем майонезной сеткой.
- Нам осталось выложить еще два простых слоя: сыр, натертый на крупной терке и редиска.
- Украшаем салат тонко нарезанным огурцом и подаем к праздничному столу.
Салаты «Минутка»
Серия таких салатов на праздничном столе смотрится очень эффектно и аппетитно. Наш пошаговый рецепт с фото поможет все приготовить просто и быстро.
Рецепт 1
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- сыр – 100 г;
- кукуруза консервированная – 2 ст. л;
- майонез – 2 ст. л;
- петрушка для украшения.
Приготовление:
- Сыр и отварные очищенные яйца натираем на крупной терке.
- Добавляем кукурузу и майонез, перемешиваем, укладываем в кулинарное кольцо. Украшаем веточкой петрушки.
- При желании, можно салат дополнительно посолить и поперчить.
Рецепт 2
Ингредиенты:
- огурец – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- ветчина – 100 г;
- зеленый лук – 2 – 3 пера;
- зеленый горошек – 3 ст. л;
- сыр – 50 г;
- майонез – 2 ст. л;
- соль, перец;
- укроп для украшения.
Приготовление:
- Ветчину, яйца и огурец нарезаем небольшими кубиками, выкладываем все в салатницу.
- Выкладываем к подготовленным ингредиентам мелко нарезанный лук и сыр, натертый на крупной терке.
- Добавляем в салат зеленый горошек, соль, перец и майонез, все тщательно перемешиваем.
- Укладываем в небольшое кулинарное кольцо для придания формы. Сняв кольцо, украшаем веточкой укропа и подаем к праздничному столу.
Рецепт 3
Ингредиенты:
- куриное филе – 150 г;
- огурец – 1 шт.;
- укроп;
- зеленый горошек консервированный – 3 ст. л;
- майонез;
- соль, перец.
Приготовление:
- Куриное филе и огурец нарезаем мелкими кубиками, добавляем зеленый горошек, измельченный укроп и майонез.
- Все солим, перчим и тщательно перемешиваем, укладываем в кулинарное кольцо.
- Сняв кольцо, украшаем укропом, подаем к столу.
Рецепт 4
Ингредиенты:
- сайра консервированная – 1 банка;
- яйца – 2 шт.;
- лук репчатый – 1 / 2 шт.;
- рис отварной – 3 ст. л;
- зеленый горошек – 3 ст. л;
- соль, перец;
- майонез.
Приготовление:
- Сайру разминаем вилкой, добавляем к ней кубики яиц, рис и зеленый горошек.
- Солим, перчим и добавив майонез тщательно перемешиваем.
- Придав салату форму при помощи кулинарного кольца, украшаем и подаем к столу.
Рецепт 5
Ингредиенты:
- ананасы консервированные – 2 кольца;
- куриное филе – 100 г;
- сыр – 50 г;
- яйца – 2 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, перец;
- укроп;
- майонез.
Приготовление:
- Начиная приготовление очень вкусного салата с отваренной курицей на свой день рождения, нарезаем ананасы и куриное филе кубиками.
- Сыр и яйца натираем на крупной терке, выкладываем к остальным ингредиентам, согласно простому пошаговому рецепту с фото.
- Раздавленный в чесночнице чеснок смешиваем с майонезом, добавляем соль и перец, заправляем салат.
- Все перемешиваем, придаем форму при помощи кулинарного кольца, украшаем укропом или петрушкой.
Подаем салат к праздничному столу.
Рецепт 6
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 6 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- фасоль консервированная – 1 / 2 банки;
- укроп;
- майонез;
- соль, перец.
Приготовление:
- Крабовые палочки нарезаем мелко.
- Яйца нарезаем мелкими кубиками, лучше воспользоваться имеющимся приспособлением для нарезки яиц для салатов.
- Соединяем подготовленные ингредиенты в салатнице, добавляем фасоль, измельченный укроп, соль, перец и майонез.
- Все перемешиваем, придаем форму и подаем к столу, украсив веточкой зелени.
Рецепт 7
Ингредиенты:
- капуста – 100 г;
- яйца – 2 шт.;
- огурец – 1 шт.;
- укроп;
- майонез;
- соль, перец.
Приготовление:
- Капусту мелко шинкуем, присаливаем и растираем руками.
- Огурец нарезаем соломкой добавляем к капусте. Туда же натираем отваренные вкрутую яйца.
- Добавляем в салатницу измельченный укроп и майонез, солим, перчим.
- Все перемешиваем, придаем форму, украшаем зеленью. Подаем салат к праздничному столу.
Рецепт 8
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 6 шт.;
- огурец;
- помидор;
- кукуруза консервированная – 3 ст. л;
- сметана или майонез;
- соль, перец.
Приготовление:
- Для приготовления вкусного салата на день рождения мужа, нарезаем крабовые палочки кружками, при желании их можно заменить шампиньонами.
- Огурец и помидор нарезаем соломкой, согласно простому пошаговому рецепту с фото.
- Зеленый лук нарезаем мелко и выкладываем в салатницу вместе с кукурузой.
- Все солим, перчим, добавляем сметану и перемешиваем.
- Придаем салату форму и подаем к столу.
Рецепт 9
Ингредиенты:
- колбаса копченая – 50 г;
- сыр – 50 г;
- морковь – 1 шт.;
- кукуруза – 3 ст. л;
- чеснок – 2 – 3 зубчика;
- сухарики;
- майонез;
- соль, перец.
Приготовление:
- Колбасу нарезаем соломкой, выкладываем в салатницу.
- Сыр натираем на обычной крупной терке, а морковь на терке для моркови по-корейски.
- Добавляем кукурузу и сухарики, заправляем майонезом, смешенным с чесноком, солью и перцем.
- Укладываем в форму, украшаем, подаем к праздничному столу.
Рецепт 10
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 6 шт.;
- помидор;
- чеснок – 2 зубчика;
- сыр – 50 г;
- майонез;
- соль, перец;
- зелень и сухарики для украшения.
Приготовление:
- Для приготовления очень вкусного и быстрого салата на любой День Рождения, крабовые палочки и помидор нарезаем кубиками.
- Выкладываем оба эти подготовленные ингредиенты слоями без майонеза в кулинарное кольцо, слегка уплотняя, согласно простому пошаговому рецепту с фото.
- Сверху кладем мелко нарезанный чеснок, равномерно его рассыпая по всей поверхности предыдущего слоя.
- Выкладываем очередным слоем салата сыр, натертый на крупной терке.
- Слой сыра покрываем майонезной сеткой и измельченным укропом.
- Выкладываем сухарики, снимаем кулинарное кольцо, подаем к столу.
Салат «Цезарь» без майонеза
Упрощенный и облегченный любимый салат понравится многим. Готовится быстро и составит конкуренцию традиционному рецепту.
Ингредиенты:
- куриная грудка – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- горчица – 1 ч. л;
- масло оливковое – 3 – 4 ст. л;
- сок лимона – 1 ст. л;
- чеснок – 3 зубчика;
- листья салата – 1 пучок;
- черри – 10 шт.;
- сыр – 150 г;
- масло растительное для обжаривания;
- сухарики со вкусом чеснока – 50 г.
Приготовление:
- Чтобы приготовить простой и вкусный салат «Цезарь» на детский День Рождения, разрезаем куриную грудку вдоль пополам. Отбиваем куриное филе прикрыв пищевой пленкой, согласно простому пошаговому рецепту с фото.
- Обжариваем куриные отбивные с двух сторон, присыпав их перцем и пряными специями. Укутываем фольгой до полного остывания.
- Черри промываем и разрезаем пополам, оставляем в готовности.
- Листья салата промываем, обсушиваем и рвем руками, как обычно. Выкладываем подготовленные листья салата на приготовленное блюдо для подачи.
- Сверху по всей поверхности раскладываем ломтики куриных отбивных, нарезанных предварительно.
- Между ломтиками куриного филе раскладываем половинки помидор.
- Натираем прямо на салат сыр на мелкой терке. Раскладываем сухарики равномерно по всей поверхности.
- Для заливки готовим соус, для чего растираем яичные желтки от сваренных вкрутую яиц с горчицей и чесноком.
- Добавляем оливковое масло и лимонный сок, все взбиваем блендером и поливаем готовый салат.
Современная кулинария невероятно богата на различные рецепты, все очень вкусные с красивой подачей. Наши простые и вкусные рецепты салатов на День Рождения с фото пошагово понравятся каждому гостю.
Читайте также
А какой салат вам понравился больше? 2
-
Евгения / 16.05.19 13:13А мы дома практически только салатами и питаемся (преувеличение, конечно), но очень их любим. Мои домочадцы, кроме своих любимых салатиков, постоянно просят, что-то новенькое. Времени у меня в обрез, а у вас нашла столько быстрых, аппетитных и красивых салатов, большое спасибо.
-
Лена / 16.05.19 13:12У меня свой кулинарный видео блог, постоянно интересуюсь новыми рецептами и затем их модернизирую. Всегда получается свежо, вкусно и очень интересно. Из вашей подборки тоже кое – что обязательно использую, большое спасибо за кулинарные идеи.