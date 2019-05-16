Вкусные салаты на День Рождения

Разнообразные, вкусные и всегда красочно оформленные салаты на День Рождения являются украшением стола. По нашим простым и вкусным рецептам с фото пошагово вы можете приготовить как слоеные салаты, так и другие вариации.

Салат «Нежный»

Действительно салат получается очень нежным и готовится быстро. Дополнительно его можно и не украшать, выглядит он ярко и аппетитно.

Ингредиенты:

помидоры – 2 шт.;

сыр твердых сортов – 150 г;

крабовые палочки – 200 г;

чеснок – 2 шт.;

зеленый лук;

укроп, петрушка;

перец;

майонез.

Рецепт приготовления:

Чтобы салаты на День Рождения получились особенно вкусными, следует выбирать только качественные продукты, особенно это касается крабовых палочек.

Количество зелени и майонеза в перечне ингредиентов для данного салата, приготавливаемого по простому пошаговому рецепту с фото без яиц и без курицы не указывается, каждый кладет их в салат по своему вкусу.

Крабовые палочки и помидоры нарезаем небольшими кубиками, предварительно удалив из каждой половинки помидора сердцевину с семенами и соком.

Зеленый лук, укроп и петрушку нарезаем мелко и выкладываем в салатницу к уже подготовленным ингредиентам.

Сыр натираем на мелкой терке, отправляем в салатницу.

Чеснок раздавливаем в прессе или натираем на мелкой терке, смешиваем с майонезом и перцем. Полученным соусом заправляем салат и тщательно перемешиваем.

Вкусный и простой салат подаем к праздничному столу.

Салат «Сытный» на День Рождения

Привлекает в данном салате не только сочетание привычных вкусных и любимых продуктов, но и сам современный модный способ подачи.

Ингредиенты:

помидоры – 2 шт.;

яйца – 2 шт.;

колбаса – 100 г;

сухарики – 50 – 100 г;

сыр твердый – 100 г;

зелень;

майонез – 3 ст. л.

Приготовление:

Все ингредиенты для вкусного салата быстрого приготовления на День Рождения нарезаем одинаково, форма нарезки зависит от формы сухариков (кубики или соломка).

Из помидор перед нарезкой удаляем семена с соком, согласно простому рецепту с пошаговыми фото.

Все подготовленные ингредиенты раскладываем на приготовленном блюде сегментами, не перемешивая.

В центр выкладываем майонез, предварительно в него можно добавить чеснок и перец.

Листья петрушки также раскладываем на блюде.

Когда гости уже будут сидеть за столом, салат можно перемешать. Кроме того, салат можно и вовсе не перемешивать. Каждый составляет для себя салат самостоятельно у себя в тарелке, выбрав любое сочетание ингредиентов.

Салат без майонеза

Очень вкусный представитель полезных салатов без майонеза. За праздничным столом на таких салатах «глаз отдыхает», а организм так и просит скорей его попробовать.

Ингредиенты:

свекла – 1 шт.;

говядина отварная – 300 г;

лук – 1 головка;

морковь – 1 небольшая;

шампиньоны консервированные – 50 г;

кинза – 1 небольшой пучок;

уксус – 1 ч. л;

огурцы маринованные – 2 – 3 шт.;

масло растительное для обжаривания.

Приготовление:

Говядину для вкусного салата на День Рождения нарезаем соломкой, выкладываем на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Обжариваем ломтики мяса на сильном огне, согласно простому рецепту с пошаговыми фото.

Морковь и свеклу натираем на терке для моркови по – корейски и также обжариваем по отдельности.

В свеклу наливаем уксус, оставляем на пять минут, тщательно перемешав.

Обжаренные продукты складываем в просторную емкость, удобную для перемешивания, добавляем шампиньоны, измельченную зелень и орехи.

Перемешиваем салат, выкладываем на тарелку для подачи, украшаем нарезанными огурцами и луком. Также сверху кладем оставшиеся половинки орехов.

Салат «Весенняя свежесть»

Очень легкий салат быстрого приготовления из простых доступных ингредиентов. Вкус приятный и освежающий, как раз то, что нужно за праздничным столом.

Ингредиенты:

капуста любая (можно и пекинскую) – 400 г;

огурцы – 2 шт.;

сметана – 4 ст. л;

укроп;

чеснок – 2 зубчика;

соль, перец.

Приготовление:

Для приготовления вкусного и совсем недорогого салата на любой день рождения, шинкуем капусту очень тонко. Все солим и растираем руками до мягкости и выделения сока, как указано в простом пошаговом рецепте с фото. Добавляем в салат огурцы, нарезанный полукольцами и измельченный укроп. Сметану смешиваем с чесноком, раздавленным в прессе и перцем. Заправляем салат и все тщательно перемешиваем.

Можно подавать салат просто разложив его в салатницу, а можно придать форму при помощи кулинарного кольца.

Салат пряный с арбузом на День Рождения

Оригинальное сочетание ингредиентов придает салату пикантности, а усиливают это ощущение мята и кориандр.

Ингредиенты:

креветки- 450 г;

арбуз – 500 г;

мандарин или грейпфрут – 1 шт.;

орехи грецкие – 50 г;

кориандр – 1 ч. л;

чеснок – 2 зубчика;

лимонный сок – 2 ст. л;

соевый соус;

кунжутное масло – 1 ч. л;

мята;

оливковое масло – 1 ст. л;

соль, перец.

Приготовление:

Растираем чеснок с кориандром, солью и перцем. Добавляем в приготавливаемую пасту лимонный сок, соевый соус и кунжутное масло.

Обжариваем на сухой сковороде орехи, затем их измельчаем, оставляем в готовности.

На сковородку наливаем оливковое масло и обжариваем креветки с двух сторон по одной минуте.

В салатницу выкладываем арбуз, нарезанный крупными кусочками, дольки мандарина, креветки и орехи.

​

Заправляем салат приготовленной пряной пастой, все слегка перемешиваем. Украшаем листьями мяты и подаем к праздничному столу.

Салат «Майский»

Вкусный привычный салат быстрого приготовления можно подать так, что на праздничном столе он воспринимается как соблазнительная новинка.

Ингредиенты:

редиска – 350 г;

грудка куриная или колбаса – 250 г;

яйца – 5 шт.;

зеленый лук – пучек;

сыр – 150 г;

майонез – по-вкусу;

соль, перец.

Приготовление:

Готовить вкусный салат на домашний День Рождения можно в одной большой салатнице или нескольких маленьких. Яйца и грудку нарезаем соломкой, оставляем в готовности, согласно простому пошаговому видео рецепту. Редиску натираем на крупной терке, лук нарезаем мелко. Приступаем к сборке салата. На дне салатницы или салатниц рисуем майонезную сетку, выкладываем слой из ломтиков куриного филе. Сверху выкладываем поочередно два слоя: яйца и зеленый лук. Каждый слой завершаем майонезной сеткой. Нам осталось выложить еще два простых слоя: сыр, натертый на крупной терке и редиска. Украшаем салат тонко нарезанным огурцом и подаем к праздничному столу.

Салаты «Минутка»

Серия таких салатов на праздничном столе смотрится очень эффектно и аппетитно. Наш пошаговый рецепт с фото поможет все приготовить просто и быстро.

Рецепт 1

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

сыр – 100 г;

кукуруза консервированная – 2 ст. л;

майонез – 2 ст. л;

петрушка для украшения.

Приготовление:

Сыр и отварные очищенные яйца натираем на крупной терке. Добавляем кукурузу и майонез, перемешиваем, укладываем в кулинарное кольцо. Украшаем веточкой петрушки. При желании, можно салат дополнительно посолить и поперчить.

Рецепт 2

Ингредиенты:

огурец – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

ветчина – 100 г;

зеленый лук – 2 – 3 пера;

зеленый горошек – 3 ст. л;

сыр – 50 г;

майонез – 2 ст. л;

соль, перец;

укроп для украшения.

Приготовление:

Ветчину, яйца и огурец нарезаем небольшими кубиками, выкладываем все в салатницу. Выкладываем к подготовленным ингредиентам мелко нарезанный лук и сыр, натертый на крупной терке. Добавляем в салат зеленый горошек, соль, перец и майонез, все тщательно перемешиваем. Укладываем в небольшое кулинарное кольцо для придания формы. Сняв кольцо, украшаем веточкой укропа и подаем к праздничному столу.

Рецепт 3

Ингредиенты:

куриное филе – 150 г;

огурец – 1 шт.;

укроп;

зеленый горошек консервированный – 3 ст. л;

майонез;

соль, перец.

Приготовление:

Куриное филе и огурец нарезаем мелкими кубиками, добавляем зеленый горошек, измельченный укроп и майонез. Все солим, перчим и тщательно перемешиваем, укладываем в кулинарное кольцо. Сняв кольцо, украшаем укропом, подаем к столу.

Рецепт 4

Ингредиенты:

сайра консервированная – 1 банка;

яйца – 2 шт.;

лук репчатый – 1 / 2 шт.;

рис отварной – 3 ст. л;

зеленый горошек – 3 ст. л;

соль, перец;

майонез.

Приготовление:

Сайру разминаем вилкой, добавляем к ней кубики яиц, рис и зеленый горошек. Солим, перчим и добавив майонез тщательно перемешиваем. Придав салату форму при помощи кулинарного кольца, украшаем и подаем к столу.

Рецепт 5

Ингредиенты:

ананасы консервированные – 2 кольца;

куриное филе – 100 г;

сыр – 50 г;

яйца – 2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

соль, перец;

укроп;

майонез.

Приготовление:

Начиная приготовление очень вкусного салата с отваренной курицей на свой день рождения, нарезаем ананасы и куриное филе кубиками. Сыр и яйца натираем на крупной терке, выкладываем к остальным ингредиентам, согласно простому пошаговому рецепту с фото. Раздавленный в чесночнице чеснок смешиваем с майонезом, добавляем соль и перец, заправляем салат. Все перемешиваем, придаем форму при помощи кулинарного кольца, украшаем укропом или петрушкой.

Подаем салат к праздничному столу.

Рецепт 6

Ингредиенты:

крабовые палочки – 6 шт.;

яйца – 2 шт.;

фасоль консервированная – 1 / 2 банки;

укроп;

майонез;

соль, перец.

Приготовление:

Крабовые палочки нарезаем мелко. Яйца нарезаем мелкими кубиками, лучше воспользоваться имеющимся приспособлением для нарезки яиц для салатов. Соединяем подготовленные ингредиенты в салатнице, добавляем фасоль, измельченный укроп, соль, перец и майонез. Все перемешиваем, придаем форму и подаем к столу, украсив веточкой зелени.

Рецепт 7

Ингредиенты:

капуста – 100 г;

яйца – 2 шт.;

огурец – 1 шт.;

укроп;

майонез;

соль, перец.

Приготовление:

Капусту мелко шинкуем, присаливаем и растираем руками. Огурец нарезаем соломкой добавляем к капусте. Туда же натираем отваренные вкрутую яйца. Добавляем в салатницу измельченный укроп и майонез, солим, перчим. Все перемешиваем, придаем форму, украшаем зеленью. Подаем салат к праздничному столу.

Рецепт 8

Ингредиенты:

крабовые палочки – 6 шт.;

огурец;

помидор;

кукуруза консервированная – 3 ст. л;

сметана или майонез;

соль, перец.

Приготовление:

Для приготовления вкусного салата на день рождения мужа, нарезаем крабовые палочки кружками, при желании их можно заменить шампиньонами. Огурец и помидор нарезаем соломкой, согласно простому пошаговому рецепту с фото. Зеленый лук нарезаем мелко и выкладываем в салатницу вместе с кукурузой. Все солим, перчим, добавляем сметану и перемешиваем. Придаем салату форму и подаем к столу.

Рецепт 9

Ингредиенты:

колбаса копченая – 50 г;

сыр – 50 г;

морковь – 1 шт.;

кукуруза – 3 ст. л;

чеснок – 2 – 3 зубчика;

сухарики;

майонез;

соль, перец.

Приготовление:

Колбасу нарезаем соломкой, выкладываем в салатницу. Сыр натираем на обычной крупной терке, а морковь на терке для моркови по-корейски. Добавляем кукурузу и сухарики, заправляем майонезом, смешенным с чесноком, солью и перцем. Укладываем в форму, украшаем, подаем к праздничному столу.

Рецепт 10

Ингредиенты:

крабовые палочки – 6 шт.;

помидор;

чеснок – 2 зубчика;

сыр – 50 г;

майонез;

соль, перец;

зелень и сухарики для украшения.

Приготовление:

Для приготовления очень вкусного и быстрого салата на любой День Рождения, крабовые палочки и помидор нарезаем кубиками. Выкладываем оба эти подготовленные ингредиенты слоями без майонеза в кулинарное кольцо, слегка уплотняя, согласно простому пошаговому рецепту с фото. Сверху кладем мелко нарезанный чеснок, равномерно его рассыпая по всей поверхности предыдущего слоя. Выкладываем очередным слоем салата сыр, натертый на крупной терке. Слой сыра покрываем майонезной сеткой и измельченным укропом. Выкладываем сухарики, снимаем кулинарное кольцо, подаем к столу.

Салат «Цезарь» без майонеза

Упрощенный и облегченный любимый салат понравится многим. Готовится быстро и составит конкуренцию традиционному рецепту.

Ингредиенты:

куриная грудка – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

горчица – 1 ч. л;

масло оливковое – 3 – 4 ст. л;

сок лимона – 1 ст. л;

чеснок – 3 зубчика;

листья салата – 1 пучок;

черри – 10 шт.;

сыр – 150 г;

масло растительное для обжаривания;

сухарики со вкусом чеснока – 50 г.

Приготовление:

Чтобы приготовить простой и вкусный салат «Цезарь» на детский День Рождения, разрезаем куриную грудку вдоль пополам. Отбиваем куриное филе прикрыв пищевой пленкой, согласно простому пошаговому рецепту с фото. Обжариваем куриные отбивные с двух сторон, присыпав их перцем и пряными специями. Укутываем фольгой до полного остывания. Черри промываем и разрезаем пополам, оставляем в готовности. Листья салата промываем, обсушиваем и рвем руками, как обычно. Выкладываем подготовленные листья салата на приготовленное блюдо для подачи. Сверху по всей поверхности раскладываем ломтики куриных отбивных, нарезанных предварительно. Между ломтиками куриного филе раскладываем половинки помидор. Натираем прямо на салат сыр на мелкой терке. Раскладываем сухарики равномерно по всей поверхности. Для заливки готовим соус, для чего растираем яичные желтки от сваренных вкрутую яиц с горчицей и чесноком. Добавляем оливковое масло и лимонный сок, все взбиваем блендером и поливаем готовый салат.

Современная кулинария невероятно богата на различные рецепты, все очень вкусные с красивой подачей. Наши простые и вкусные рецепты салатов на День Рождения с фото пошагово понравятся каждому гостю.