Салат Метелка для очищения кишечника
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Категория:
салат
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Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты
- морковь
- свекла
- зеленое яблоко
- свекла
- лимонный сок
- оливковое масло
Салат "Метелка" – отличный вариант для очищения кишечника и похудения. Всего за 2 дня без всяких диет можно убрать несколько лишних килограмм. Многие люди уже убедились в этом и готовы поделиться своим опытом.
Классический вариант
Для приготовления такого салата понадобится простой и доступный набор ингредиентов:
- 400 г моркови;
- 400 г зеленых яблок;
- 400 г свеклы;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- 1 ст. л. оливкового масла.
Основные этапы приготовления:
- Овощи тщательно промываем под проточной водой. С моркови и свеклы снимаем тонкий слой кожуры.
- Зеленые яблоки разрезаем пополам, вынимаем косточки и срезаем все хвостики.
- Поочередно натираем все ингредиенты на крупной терке и смешиваем в глубокой миске. Заправляем салат лимонным соком и оливковым маслом. Хорошо перемешиваем состав.
Полезный салат «с зеленью»
Чтобы порадовать себя полезным и легким блюдом, необходимо заранее приобрести:
- 0,5 кг свежих огурцов;
- 0,5 кг стеблевого сельдерея;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 2/3 ст. лимонного сока.
Основные этапы приготовления:
- Огурцы натираем на крупной терке вместе с кожурой. После этого измельчаем сельдерей.
- Зелень мелко шинкуем острым лезвием ножа. Соединяем все ингредиенты в глубокой миске.
- Заправляем салат свежим лимонным соком и оливковым маслом. Перед употреблением хорошо все перемешиваем.
Вариант для сыроедов
Салат "Метелка" для очищения кишечника и похудения, помогающий без диет улучшить фигуру за 2 дня, можно также приготовить из следующих ингредиентов:
- 400 г капусты;
- 200 г морковки;
- 200 г свеклы;
- 0,5 ст. кедровых орехов;
- 1-2 ст. л. лимонного сока.
Основные этапы приготовления:
- Капусту мелко шинкуем острым ножом. Чистим морковку и свеклу, после чего натираем их на крупной терке.
- Орехи прокрутить в блендере на высокой скорости несколько минут. Смешать все ингредиенты в глубокой миске и заправить лимонным соком.
При желании в салат можно добавить несколько натертых зеленых яблок и немного петрушки.
"Метелка" Экзотическая
В этом случае используются не совсем привычные ингредиенты, но от них, несомненно, много пользы:
- 1 крупный грейпфрут;
- 0,5 ст. кураги;
- 0,5 ст. чернослива;
- 0,5 ст. гранатовых зерен.
Основные этапы приготовления:
- Сухофрукты заранее замачиваем на 2-3 часа. Из зерен граната выжимаем сок любым удобным способом.
- Грейпфрут очищаем и разбираем руками на дольки.
- Подготовленную курагу и чернослив нарезаем небольшими дольками. Смешиваем их с грейпфрутом и заправляем все гранатовым соком.
- Перед употреблением тщательно перемешиваем салат.
Фруктовый микс с отрубями
Для приготовления такого варианта, необходимо заранее приобрести следующий набор ингредиентов:
- 4 ст. л. нежирного йогурта;
- 2 спелых киви;
- 1 апельсин;
- 1 яблоко;
- 1 ст. л. овсяных отрубей в виде порошка;
- 1 ч. л. жидкого меда.
Основные этапы приготовления:
- Яблоко натираем на терке вместе с кожурой. Остальные фрукты измельчаем с помощью ножа.
- Отруби соединяем с йогуртом и медом и перемешиваем состав.
- Смешиваем все ингредиенты и заправляем их йогуртовой смесью.
Правила употребления
Салат "Метелка" для очищения кишечника поможет похудеть за 2 дня без диеты, если придерживаться простых советов и хотя бы на время отказаться от вредных привычек.
Вот что необходимо сделать:
- Если человеку не хватает витаминов, то фруктовый вариант салата стоит есть на завтрак несколько дней в неделю.
- Для очистки кишечника Метелку из овощей едят 2 раза в сутки.
- Когда основная цель касается лишних килограммов, рекомендуется устроить 2 разгрузочных дня, Вов время которых можно есть только рекомендованное блюдо.
- Не забываем пить достаточное количество жидкостей и вреде ночного перекуса. Также если перестать есть много сладостей и начать больше двигаться, то положительный результат настанет намного быстрее.
Полезные отзывы
В сети можно поделиться любым опытом и, конечно же, нашлись люди, которые испытали на себе действие Метелки:
Ольга, 26 лет:
«Я всегда хотела похудеть, но большая любовь к вкусной еде мешала моей цели. Когда же я начала готовить по утрам салат Метелку, то желудок стал быстрее насыщаться, и я стала реже ощущать чувство голода.
Я стала несколько раз в неделю готовить разные разновидности этого салата и за 2 недели скинула 3 кг. Мне кажется, что это замечательный результат».
Виталина, 18 лет:
«В этом году я поступила в университет и из-за неправильного графика стала часто перекусывать бутербродами, печенье и конфетами. Пострадала немного фигура, да и самочувствие ухудшилось.
Стала раз в два месяца устраивать выходные на "Метелке" – делаю чаще всего салат с фруктами и ем его два дня. Теперь я отлично себя чувствую, лучше выгляжу, и лишний вес меня не беспокоит».
Марина, 30 лет:
«Салат вкусный, я пробовала готовить все предложенные варианты. Он сытный и, несомненно, полезный. Но я не заметила, чтобы он как-то изменил мою фигуру. Хотя кишечник прочищается стабильно, и тяжести в желудке я больше не чувствую».
Как можно видеть, салат "Метелка" для очищения кишечника и похудения дает свои результаты. За 2 дня без диеты можно приблизиться к своей заветной цели и начать путь к новой жизни.
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А вы пробовали салат метелка? 3
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Вероника / 21.09.18 00:37Столько хороших отзывов, но мне не верится, что сочетание таких простых ингредиентов может помочь похудеть. Ладно кишечник очистить, но без физической активности и постоянного контроля питания не получится добиться продолжительного результата. Я в этом уверена.
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Рита / 21.09.18 00:36Мне очень понравился салат с отрубями. Довольно часто готовлю его утром и после этого себя чувствую просто замечательно. Появляется невероятная легкость и повышается продуктивность. Так что рекомендую.
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Марина / 21.09.18 00:35Не знала, что у салата Метелка столько вариантов. Всегда готовила его из огурцов и сельдерея. Обязательно попробую вариант с фруктами, чтобы немного очистить организм. В любом случае, вреда такая "диета" не принесет.