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Салат Метелка для очищения кишечника

  • Категория:
    салат
  • Время приготовления:
    30 минут

Ингредиенты

  • морковь
  • свекла
  • зеленое яблоко
  • свекла
  • лимонный сок
  • оливковое масло
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Салат "Метелка" – отличный вариант для очищения кишечника и похудения. Всего за 2 дня без всяких диет можно убрать несколько лишних килограмм. Многие люди уже убедились в этом и готовы поделиться своим опытом.

Классический вариант

Для приготовления такого салата понадобится простой и доступный набор ингредиентов:

  • 400 г моркови;
  • 400 г зеленых яблок;
  • 400 г свеклы;
  • 2 ст. л. лимонного сока;
  • 1 ст. л. оливкового масла.

Основные этапы приготовления:

  1. Овощи тщательно промываем под проточной водой. С моркови и свеклы снимаем тонкий слой кожуры.
  2. Зеленые яблоки разрезаем пополам, вынимаем косточки и срезаем все хвостики.
  3. Поочередно натираем все ингредиенты на крупной терке и смешиваем в глубокой миске. Заправляем салат лимонным соком и оливковым маслом. Хорошо перемешиваем состав.

Полезный салат «с зеленью»

Чтобы порадовать себя полезным и легким блюдом, необходимо заранее приобрести:

  • 0,5 кг свежих огурцов;
  • 0,5 кг стеблевого сельдерея;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 2/3 ст. лимонного сока.

Основные этапы приготовления:

  1. Огурцы натираем на крупной терке вместе с кожурой. После этого измельчаем сельдерей.
  2. Зелень мелко шинкуем острым лезвием ножа. Соединяем все ингредиенты в глубокой миске.
  3. Заправляем салат свежим лимонным соком и оливковым маслом. Перед употреблением хорошо все перемешиваем.

Вариант для сыроедов

Салат "Метелка" для очищения кишечника и похудения, помогающий без диет улучшить фигуру за 2 дня, можно также приготовить из следующих ингредиентов:

  • 400 г капусты;
  • 200 г морковки;
  • 200 г свеклы;
  • 0,5 ст. кедровых орехов;
  • 1-2 ст. л. лимонного сока.

Основные этапы приготовления:

  1. Капусту мелко шинкуем острым ножом. Чистим морковку и свеклу, после чего натираем их на крупной терке.
  2. Орехи прокрутить в блендере на высокой скорости несколько минут. Смешать все ингредиенты в глубокой миске и заправить лимонным соком.

При желании в салат можно добавить несколько натертых зеленых яблок и немного петрушки.

"Метелка" Экзотическая

В этом случае используются не совсем привычные ингредиенты, но от них, несомненно, много пользы:

  • 1 крупный грейпфрут;
  • 0,5 ст. кураги;
  • 0,5 ст. чернослива;
  • 0,5 ст. гранатовых зерен.

Основные этапы приготовления:

  1. Сухофрукты заранее замачиваем на 2-3 часа. Из зерен граната выжимаем сок любым удобным способом.
  2. Грейпфрут очищаем и разбираем руками на дольки.
  3. Подготовленную курагу и чернослив нарезаем небольшими дольками. Смешиваем их с грейпфрутом и заправляем все гранатовым соком.
  4. Перед употреблением тщательно перемешиваем салат.

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Фруктовый микс с отрубями

Для приготовления такого варианта, необходимо заранее приобрести следующий набор ингредиентов:

  • 4 ст. л. нежирного йогурта;
  • 2 спелых киви;
  • 1 апельсин;
  • 1 яблоко;
  • 1 ст. л. овсяных отрубей в виде порошка;
  • 1 ч. л. жидкого меда.

Основные этапы приготовления:

  1. Яблоко натираем на терке вместе с кожурой. Остальные фрукты измельчаем с помощью ножа.
  2. Отруби соединяем с йогуртом и медом и перемешиваем состав.
  3. Смешиваем все ингредиенты и заправляем их йогуртовой смесью.

Правила употребления

Салат "Метелка" для очищения кишечника поможет похудеть за 2 дня без диеты, если придерживаться простых советов и хотя бы на время отказаться от вредных привычек.

Вот что необходимо сделать:

  1. Если человеку не хватает витаминов, то фруктовый вариант салата стоит есть на завтрак несколько дней в неделю.
  2. Для очистки кишечника Метелку из овощей едят 2 раза в сутки.
  3. Когда основная цель касается лишних килограммов, рекомендуется устроить 2 разгрузочных дня, Вов время которых можно есть только рекомендованное блюдо.
  4. Не забываем пить достаточное количество жидкостей и вреде ночного перекуса. Также если перестать есть много сладостей и начать больше двигаться, то положительный результат настанет намного быстрее.

Полезные отзывы

В сети можно поделиться любым опытом и, конечно же, нашлись люди, которые испытали на себе действие Метелки:

Ольга, 26 лет:

«Я всегда хотела похудеть, но большая любовь к вкусной еде мешала моей цели. Когда же я начала готовить по утрам салат Метелку, то желудок стал быстрее насыщаться, и я стала реже ощущать чувство голода.

Я стала несколько раз в неделю готовить разные разновидности этого салата и за 2 недели скинула 3 кг. Мне кажется, что это замечательный результат».

Виталина, 18 лет:

«В этом году я поступила в университет и из-за неправильного графика стала часто перекусывать бутербродами, печенье и конфетами. Пострадала немного фигура, да и самочувствие ухудшилось.

Стала раз в два месяца устраивать выходные на "Метелке" – делаю чаще всего салат с фруктами и ем его два дня. Теперь я отлично себя чувствую, лучше выгляжу, и лишний вес меня не беспокоит».

Марина, 30 лет:

«Салат вкусный, я пробовала готовить все предложенные варианты. Он сытный и, несомненно, полезный. Но я не заметила, чтобы он как-то изменил мою фигуру. Хотя кишечник прочищается стабильно, и тяжести в желудке я больше не чувствую».

Как можно видеть, салат "Метелка" для очищения кишечника и похудения дает свои результаты. За 2 дня без диеты можно приблизиться к своей заветной цели и начать путь к новой жизни.

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21.09.2018
Теги: салат кишечник диета

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  • Вероника / 21.09.18 00:37
    -
    0
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    Столько хороших отзывов, но мне не верится, что сочетание таких простых ингредиентов может помочь похудеть. Ладно кишечник очистить, но без физической активности и постоянного контроля питания не получится добиться продолжительного результата. Я в этом уверена.
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  • Рита / 21.09.18 00:36
    -
    0
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    Мне очень понравился салат с отрубями. Довольно часто готовлю его утром и после этого себя чувствую просто замечательно. Появляется невероятная легкость и повышается продуктивность. Так что рекомендую.
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  • Марина / 21.09.18 00:35
    -
    0
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    Не знала, что у салата Метелка столько вариантов. Всегда готовила его из огурцов и сельдерея. Обязательно попробую вариант с фруктами, чтобы немного очистить организм. В любом случае, вреда такая "диета" не принесет.
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