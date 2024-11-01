Портится быстрее, чем вы думаете: как правильно хранить вино и продлить жизнь уже открытой бутылке

Открыли бутылку вина, и началось... Вино – как гость на вечеринке: сначала полон энергии, аромата и вкуса, а потом, если слишком долго простоит на "воздухе", теряет все свои прелести. Давайте разберемся, как правильно сохранить его лучшие качества, даже если дегустация не прошла за один вечер.

Что происходит с вином после открытия?

Секрет прост: как только вино соприкасается с воздухом, начинается процесс окисления. Для вина это немного как встреча со старым знакомым: сначала все прекрасно, ароматы раскрываются, вкус становится насыщеннее. Но если дать времени слишком много, начнется обратный эффект – резкость, тусклость и даже легкая "уксусная" нотка. В общем, вино стареет.

Можно ли хранить вино после вскрытия?





Конечно, можно, но аккуратно. Срок хранения зависит от типа вина:

Белое и розовое: держатся свежими 3-5 дней, если убрать их в холодильник с плотно закрытой пробкой или вакуумной крышкой.

Красное : хранится до 5 дней, но здесь важно не допустить резкого перепада температуры.

Игристое: да, с ним сложнее – максимум 1-2 дня, и только если есть специальная крышка, чтобы сохранить пузырики.

Как правильно хранить вино дома, где нет погреба?

Тут на помощь приходят бытовые хитрости:

Температура. Вино не любит жары и прямых солнечных лучей. Держите его подальше от окна и нагревающихся приборов. Белое вино прекрасно чувствует себя в холодильнике, а красное можно держать в шкафчике или на полке при комнатной температуре, главное – не выше 18°C. Горизонтальное положение. Если бутылка закрыта пробкой, кладите ее горизонтально, чтобы пробка не пересыхала. Минимум воздуха. В вакууме вино сохраняется дольше, так что, если это не одноразовая встреча с бутылкой, обзаведитесь вакуумной пробкой – настоящая спасительница для аромата и вкуса.

Если вино все-таки простояло открытым





Прошло уже пару дней, и вы беспокоитесь, что вино утратило свежесть? Не беда. Не спешите его выбрасывать: вино можно использовать в кулинарии – например, добавьте пару капель в соус или маринад.

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