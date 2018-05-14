Готовим вкусные пирожки с яйцом и луком в духовке
- После приготовления вы получите 4 порции
- Время приготовления: 1 час
- Категория: Пирожки
Ингредиенты
- кефир 2,5% или домашний - 150 мл;
- яйцо - 1 шт.;
- мука пшеничная - 300 г;
- растительное масло холодного отжима - 80 мл;
- молоко 2,5% - 50 мл;
- соль - ½ часть ч. л.;
- дрожжи сухие
- сахар тростниковый - 1 ч. л.;
- дрожжи сухие - 1 ч. л.
- Калории: 300
- Белки: 3
- Жиры: 32
- Углеводы: 15
Приготовить пирожки с яйцом и луком в духовке на основе различных вариантов теста - легко и просто. Чтобы тесто получилось вкусным, а начинка - сочной, предлагается пошаговый рецепт с фото.
Соблюдая пропорции ингредиентов, можно испечь вкусные пирожки с различной начинкой, а если увеличить пропорции тростникового сахара, можно приготовить сладкий вариант. Обычно его количество увеличивается от 1 чайной до 1 столовой ложки в зависимости от предпочтений.
Пирожки с яйцом на кефирном тесте
Пирожки с яйцом и луком получаются по-особенному вкусными как в духовке, так и жареные, если замесить тесто на основе масляно-кефирной смеси. Готовые изделия получатся невероятно нежными и сдобными, тающими во рту.
Ингредиенты для теста:
- кефир 2,5% или домашний - 150 мл;
- яйцо - 1 шт.;
- мука пшеничная - 300 г;
- растительное масло холодного отжима - 80 мл;
- молоко 2,5% - 50 мл;
- соль - ½ часть ч. л.;
- сахар тростниковый - 1 ч. л.;
- дрожжи сухие - 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- зеленый лук - 1 большой пучок;
- яйцо куриное - 6-7 шт.;
- масло сливочное - 2 ст. л.;
- соль, перец - по вкусу.
Приготовление теста:
Молоко разогреваем в микроволновке или на плите до комнатной температуры. Заливаем им дрожжи и сахар, перемешиваем. Оставляем на 15-20 минут, чтобы они ожили. Важно, чтобы опара подходила в теплом помещении без сквозняков.
Кефир слегка разогреваем на водяной бане или оставляем у теплой духовки. Смешиваем его с маслом до однородности. Добавляем к пенной дрожжевой массе.
Вводим оставшиеся ингредиенты и тщательно перемешиваем. Постепенно добавляем муку, замешивая венчиком тесто. Когда будет сложно мешать, приступаем к последнему этапу приготовления.
Перекладываем тесто на присыпанную мукой поверхность. Вымешиваем эластичную массу, которая не будет прилипать к рукам. Скатываем готовое тесто в шар и оставляем в миске на 40-60 минут в тепле.
Мелко нарезаем лук и прогреваем на разогретой сковороде 7 минут на сливочном масле.
Отваренные яйца очищаем от скорлупы и нарезаем мелкими кубиками.
Добавляем к зелени и перемешиваем, не снимая с плиты.
Заправляем специями и выключаем огонь.
Разделяем подошедшее тесто на 14-15 кусков. Выкладываем на рабочую поверхность и разминаем в лепешки руками или раскатываем скалкой.
Выкладываем начинку и лепим пирожки вытянутой формы. Тщательно защипываем края, чтобы тесто не расползалось в духовке.
Выкладываем на противень и оставляем подняться в течение 15 минут. Взбиваем желток и смазываем поверхность пирожков при помощи силиконовой кисти. Это придаст им более румяный и аппетитный вид.
Выпекаем пирожки с яйцом и луком в духовке, разогретой до 180 градусов 15-20 минут до золотистой корочки.
Подаем на стол теплыми, чтобы вкус выпечки раскрылся полностью. Горячие пирожки будут не настолько вкусными.
Пирожки с яйцом и луком в духовке из слоеного теста
Такой вариант теста подойдет хозяйкам, которые не умеют работать с дрожжевым тестом или не любят его вымешивать. Готовый слоеный продукт из магазина будет отличной заменой. Приготовить пирожки из такого теста можно просто и быстро.
Ингредиенты:
- слоеное тесто - 0,5 кг;
- лук зеленый - 1 пучок;
- яйцо куриное - 3 шт.;
- масло сливочное - 2 ст. л.;
- соль, молотый перец - по вкусу.
Приготовление:
- Варим яйца и охлаждаем под холодной водой. Очищаем от кожуры и нарезаем мелкими кубиками. Шинкуем лук.
- Разогреваем сковороду и кладем на нее сливочное масло. Переключаем на умеренный огонь и закладываем лук. Тушим в течение 5-7 минут, затем добавляем яйца и специи. Тушим еще минуту и выключаем плиту.
- Посыпаем рабочую поверхность мукой и раскатываем пласт теста, как на пельмени. Вырезаем кружкой или специальной формой диаметром 10-12 сантиметров круги.
- Выкладываем на заготовки начинку и защипываем края, чтобы они не расползались.
- Присыпаем пирожки зеленым луком. При желании можно натереть сыр твердых сортов и также посыпать им сверху.
- Разогреваем духовку до 220 градусов. Противень смазываем небольшим количеством подсолнечного масла при помощи силиконовой кисточки и выкладываем на него заготовки.
- Отправляем пирожки в разогретую духовку и выпекаем в течение 15-20 минут.
Печеные пирожки с луком и яйцом на дрожжевом тесте
Приготовление пышных воздушных пирожков не займет много времени. Главное правило — это выбор свежих дрожжей, которые будут пениться и оживать. Если такого не происходит, значит, опару можно отправить куда угодно, но не в тесто.
Ингредиенты для теста:
- мука пшеничная в/с - 4 стакана с горкой;
- молоко 2,5% или домашнее - 2 стакана;
- маргарин для выпечки - 1 ст. л.;
- яйцо куриное - 1 шт.;
- дрожжи свежие - 20-25 г;
- сахар тростниковый и соль - по ½ части ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- яйцо куриное - 3 шт.;
- лук зеленый - ½ часть пучка;
- масло сливочное - 1 ч. л.;
- соль - по вкусу хозяйки.
Приготовление:
- Молоко разогреем до теплого, но не горячего состояния. Добавим к нему сыпучие специи. Тщательно перемешиваем до полного растворения кристалликов. Добавим дрожжи. Оставим на 5 минут, чтобы они ожили.
- Муку предварительно просеиваем дважды, чтобы она насытилась кислородом. Делаем посередине выемку и вбиваем в нее яйцо. Затем вливаем молочно-дрожжевую массу и тщательно перемешиваем.
- Перекладываем тесто на присыпанную мукой поверхность и аккуратно вымешиваем тесто. Затем формируем его в шар и оставляем подниматься на 20-30 минут.
- В это время сварим вкрутую яйца и охладим под проточной водой.
- Очистим от скорлупы и нарежем на небольшие кусочки. Присолим.
- Нарезаем лук на мелкие колечки и добавляем к нему яйцо. Все тщательно перемешиваем.
- Подошедшее тесто делим на небольшие кусочки и выкладываем на них начинку. Защипываем края и выкладываем на смазанный подсолнечным маслом противень. Оставляем на 5 минут подняться.
- Выпекаем в предварительно разогретой духовке при температуре от 180 до 200 градусов в течение 15-20 минут. Выставлять температурный режим каждая хозяйка должна самостоятельно, так как только она знает особенности своей духовки.