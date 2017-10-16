Эту почти мистическую историю рассказала мне покойная мама, ни в какие чудеса не верившая, привившая неверие и мне.

Встречали ее последний школьный Новый год.

Класс, как рассказывала мама, был у них дружным, праздники — только вместе, в походы, на субботники — все вместе. Весело, с огоньком, песнями.

Тот Новый год решили отметить по-особенному. Выпускной класс! Договорились собраться у девочки, чьи родители уходили в гости и оставляли им на ночь дом.

Долго спорили, выбирая меню, — замахнулись на пельмени. Это теперь они продаются в каждом ларьке, а тогда блюдом считались малодоступным, деликатесным, готовили их редко, по большим праздникам.

Но — скинулись, купили мяса.

Девчонки загодя сели пельмени лепить. Разумеется, один должен был быть счастливым. В него, вместо мяса, натолкали крутого теста.

Пельменей, вспоминала мама, налепили тучу. Ешь — не хочу!

Пробило двенадцать, и девчонки внесли в комнату блюдо с дымящимися, исходящими вкуснейшим запахом и сочащимися мясным соком пельменями.

Вечно недоедавшая молодежь накинулась на них и вмиг прикончила первую партию, не забывая, однако, про счастливый пельмень. Ведь тому, кто его вытянет, уготована счастливая судьба.

Наперебой спорили, что это будет? Сногсшибательная карьера летчика или военного моряка? Киноактрисы, чья слава затмит славу Любови Орловой? Отважного полярника? Геолога?

Девочки про себя мечтали о любви, детях, семье, но вслух об этом не говорили — мелкобуржуазные штучки, мещанство и вообще неприлично.

Девчонки загодя сели пельмени лепить. Разумеется, один должен был быть счастливым. В него, вместо мяса, натолкали крутого теста.

Меж тем была съедена и вторая партия пельменей, и третья. Счастливого пельменя все не было. Все наелись и даже объелись, но надо же было узнать, кто из класса будет самым счастливым!

Ели через не могу, отдувались, пили чай, выходили глотнуть свежего воздуха и снова ели, а злополучного пельменя все не было.

Доедена последняя партия. Где же он, черт возьми!

И тут кто-то вспомнил, что возле стола все время крутился хозяйский Шарик, и ему время от времени кто-то бросал пельмень. Так вот кому он достался!

Легкое разочарование уступило место шуткам. Спорам и предположениям, что такое счастье дворового пса, не было конца.

...Так моя мама встретила тысяча девятьсот сорок первый год.

Из ее класса были призваны все мальчики до одного, вернулись двое — оба глубокими инвалидами, один вскоре умер, другой спился.

Погиб и мамин Иван, с которым они дружили с первого класса и хотели пожениться после школы. Мама ждала его всю жизнь, надеясь, что похоронка ошиблась адресом и однажды откроется дверь и войдет он. Меня она родила тогда, когда женщины обычно уже не рожают. Просто чтобы не оставаться в старости одной.

А Шарик вскоре после того Нового года попал под лошадь. Смерть была мгновенной. «Получил копытом по голове и даже взвизгнуть не успел», — плакала его хозяйка, на глазах которой все произошло.

— И, ты знаешь, он оказался, действительно, самым из нас счастливым: не узнал голода-холода, не был съеден, как другие собаки и кошки. Погиб мигом и был искренне оплакан хозяевами, — говорила мама.

Судьбы всех остальных, кто в ту новогоднюю ночь объедался пельменями и искал среди них счастливый, были безжалостно исковерканы войной.