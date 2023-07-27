Для тех, кто полагается на астрологию, очень важно знать, в чем встречать Новый год 2023 по знакам зодиака, в каком цвете наряды и украшения подобрать. Идеальный костюм привлечет удачу и отведет неприятности.

Характеристика года Кролика 2023

Черный Кролик последний раз был на Земле в 1963 году — он очень редкий гость. По астрологическим правилам год кролика — это еще и год кота. Эти животные прекрасно сочетаются. Они — идеальные родители, которые любят свое потомство и умеют заботиться о нем, довольно миролюбивые и ласковые. Поэтому считается, что год несет с собой добрые перемены.

Но поскольку кошки — своенравные существа, могут происходить неожиданные повороты как в лучшую, так и в худшую сторону.

Чтобы год был благосклонен, необходимо соблюдать на его праздновании несложные правила:

не собирать слишком шумные компании — подойдет семейный круг родных и близких;

не посещать ресторан — Кролики предпочитают домашний уют и тепло;

если друзья, то только самые близкие.

В каком цвете встречать Новый год 2023

Год Черного Кролика позволяет отказаться от классики, но белый цвет по-прежнему остается в моде, поэтому его смело можно использовать. Главное — знать меру, потому что полностью белый костюм может лишить индивидуальности.

По рекомендациям специалистов, цветовая гамма года довольно яркая и разнообразная. Можно свободно фантазировать с образами и сочетать разные цвета и стили. Так каждый человек сможет выразить внутреннюю индивидуальность.

Согласно китайскому гороскопу, лучше всего использовать в нарядах такие цвета:

Розовый — нежный и гармоничный. Он напоминает о мягких подушечках на лапках кролика, поэтому будет очень символично смотреться.

Голубой — холодный, но приятный, освежающий. Он придает образу свободы и воздушности. Идеально сочетается с черным.

Красный — страстный и наполненный любовью, а кролики, как известно, очень любвеобильны. Красный костюм или платье придадут образу игривости и обаяния.

Синий — насыщенный и спокойный цвет. Хорошо смотрится с серебристыми или золотистыми вставками и аксессуарами.

Черный — цвет самого года, поэтому очень рекомендуется. Но вовсе не обязательно облачаться во все черное и строгое, чтобы угодить Кролику. Черный может быть соблазнительным и игривым, если это, например, маленькое черное платье. Его можно разбавить другими цветами и аксессуарами для придания образу глубины.

Какого цвета в нарядах лучше избегать в Новый год-2023

Хоть Кролик — не самое придирчивое животное, все же есть некоторые цвета, которые желательно не примерять в Новый год. К ним относятся по большей части оттенки желтого:

кислотно-желтый — излишне насыщенный и неестественный, способен к концу празднования вызвать сильную усталость не только у обладателя костюма, но и у тех, с кем он отмечал праздник;

лимонный — смотрится агрессивно и ярко;

охра — напротив, невыразительный и тусклый цвет, не несет никакой радости и не настраивает на празднество;

темно-желтый — в наше время выглядит вульгарно, а в древние времена его разрешалось носить только членам императорской семьи;

темно-коричневый — считается цветом, притягивающим неудачи, Кролик его не очень любит.

В целом 2023 год позволяет экспериментировать с любыми яркими вставками и принтами, украшениями и макияжем — они только привлекут внимание Кролика. А вот одежды и украшений из меха лучше избегать, как и леопардовых принтов.

В макияже следует уделить внимание ярким глазам и губам. Главное — не выделять их одновременно. Распространенным вариантом будет «smoky eyes» и простые нюдовые тона. Кролику не нравится вычурный макияж, поэтому важно найти баланс яркости и натуральности, цвет бровей лучше оставить природным или приближенным к натуральному.

С прическами тоже важно не переборщить — простых классических укладок и различных пучков или кос будет достаточно.

Обувь пусть будет элегантной и удобной. Идеальным вариантом станут классические лодочки на любом каблуке.

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Что надеть знакам Зодиака на Новый год 2023

Не будет лишним знать, в чем встречать Новый год 2023 по знакам зодиака. Каждый человек сможет максимально правильно подготовиться к празднику.

Овен

Все огненные знаки любят оригинальность и страстность в собственном облике. В эту ночь позволительно пробовать что-то новое и необычное. На них отлично будут смотреться красные и зеленые цвета — они темпераментные и притягательные. Различные их оттенки подчеркнут самолюбие, харизму и экспрессивность Овнов.

Овнам важно одеться так, чтобы надолго запомниться людям и выделиться среди всех. Им хорошо подойдут те желтые оттенки, что не входят в список запрещенных. Их можно разбавить оранжевыми и фиолетовыми.

Среди нарядов можно посмотреть платья с открытой спиной или эффектным декольте, интересные брючные костюмы, юбки с откровенными вырезами и элитную бижутерию.

Телец

Тельцы обычно не беспокоятся о новогодних нарядах. Они заранее знают, в чем и куда пойдут. Эти работящие и спокойные люди предпочитают:

классические бежевые наряды — чтобы привлечь немного удачи, можно дополнить их шикарными аксессуарами;

светло-розовые оттенки — акцентируют внимание на нежности Тельцов.

Отлично подойдет Тельцам бирюзовый цвет, он позволит выделиться в толпе.

Тельцам рекомендуется одеваться, не экономя на наряде и украшениях, брать в магазине то, что приглянулось, самое притягательное и качественное. Так они сами будут ощущать комфорт и привлекут одобрение Кролика.

Близнецы

Близнецы не обращают обычно внимания на мнение окружающих при подборе одежды, но им просто необходимо его выслушать. Так они поймут, что людям не все равно, и непременно подберут что-то подходящее и оригинальное. Специалисты советуют им отдавать предпочтение нарядам и украшениям серебристых и светлых серых оттенков.

Поможет привлечь удачу светло-голубой цвет. Ткань — бархат или велюр. Украсить образ можно различными кольцами, браслетами, цепочками с кулонами, платками, бантами и шляпками.

А вот макияж лучше делать спокойным и не таким выразительным. Все внимание должно быть сосредоточено на аксессуарах.

Рак

Как и все водные знаки, Раки — довольно ранимые и тонкие натуры. Они любят заботиться обо всем живом и неживом. Редко обращают внимание на внешность, предпочитая известный им строгий и спокойный стиль. Для новогоднего одеяния им лучше просмотреть ряд фотографий, чтобы сориентироваться.

Продумывать сложные образы необязательно, достаточно будет легкого элегантного платья. Среди цветов подойдут:

перламутровые оттенки — они смотрятся празднично и одновременно сдержанно;

серебристый — торжественный и изящный, хорошо сочетается с синим;

красный — классический оттенок, подчеркнет внутреннюю страстность.

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Лев

Львы на подсознательном уровне стремятся быть в центре внимания, все взгляды должны быть прикованы к ним. Этого помогут добиться наряды с блестящими пайетками, камнями или бисером.

Хорошо будут смотреться белоснежные и ярко-золотые оттенки. Подчеркнет львиную царственность длинное белое платье в стиле Древней Греции с эффектными украшениями на руках и диадемой.

Дева

Девы — на самом деле тонкие и нежные натуры, хоть с первого взгляда это может быть не видно. Поэтому в Новый год им нужно раскрыть эти качества и подчеркнуть свою женственность. Это поможет сделать романтичное платье нежных оттенков: беж или светло-розовый. Хорошо подойдут детали гардероба изумрудного или шоколадного оттенков.

Еще больше нежности добавят струящиеся и легкие ткани.

Весы

Весам обычно идет все и во всех сочетаниях. Они умеют подбирать наряды на любой праздник, потому что располагают врожденным чувством вкуса. Представители знака одинаково хорошо и притягательно будут выглядеть как в роскошных платьях, так и в классических костюмах с брюками или юбкой.

На праздники Весы любят надевать что-нибудь богатое и изысканное. Это может быть бархатное платье насыщенного синего цвета или молочно-белая блуза с золотистыми изящными вышивками, дополненная юбкой подходящего кроя.

Скорпион

Вспыльчивым и соблазнительным Скорпионам идут яркие и темные оттенки, но они эффектно смотрятся и в нейтральной палитре. Пыльно-розовый, желтый или оранжевый немедленно выделят их в толпе.

Скорпионы могут фантазировать, как пожелают, — на выходе всегда получается идеальный и обольстительный образ. Они могут поддержать его глубоким декольте и вырезом на спине, или просто выразительнее накрасить глаза, и это тоже станет частью роскошного наряда.

Астрологи советуют Скорпионам на празднование Нового года среди коллег выбирать более скромные одеяния, чтобы поддерживать деловую атмосферу, не переводя ее в личную.

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Стрелец

Немного сгладить огненную вспыльчивость Стрельцов поможет скромное изысканное платье из струящейся ткани. Красиво выглядеть на празднике они будут в изумрудных, фиолетовых и глубоких синих тонах. Разбавить эти цвета можно металлическими оттенками, вставками и украшениями. Подбирая платье, нужно ориентироваться на элегантность и сдержанность.

Козерог

У Козерогов холодный и недосягаемый характер. Со стороны может показаться, что их ничего на свете не интересует. Это ошибочное мнение. Эти люди очень любят, когда их хвалят и говорят им комплименты, тогда внутри появляется искренняя любовь к себе и всему окружающему. И чем больше хороших слов будет сказано в их адрес, тем более привлекательными и обаятельными они станут.

Для новогоднего наряда им подойдут:

перламутровые серые и серебристые костюмы и платья — подчеркнут их чистоту и блеск;

черный — изысканный, женственный и роскошный;

темно-красный — эффектный и страстный, как и сам Козерог.

Водолей

Творческие и креативные личности могут свободно пользоваться желтой и коричневой палитрой. Идут им и золотистые и бежевые тона. Такие платья и костюмы придадут им блеска, словно звезде Голливуда на красной дорожке.

Платья могут быть длинными или выше колена, декорированы стразами или бисером серебристого цвета.

Рыбы

Очень чувствительные и ранимые натуры, любят романтику и внимание. Они отлично будут смотреться в светлых греческих платьях из тонкого материала. Или длинных струящихся нарядах со стразами и пайетками. Украшения лучше всего подбирать из золота или серебра — натуральные металлы балансируют характер Рыб.

Им отлично подойдут сине-зеленые, фиолетовые, голубые и розовые оттенки.

Итоги

В чем встречать Новый год 2023 по знакам зодиака и в каком цвете — не загадка для астрологов. Они своевременно делятся информацией и советами по подбору нарядов, чтобы каждый смог подобрать подходящее одеяние, выглядел красиво, эффектно и притягивал удачу.