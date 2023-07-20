Вареники с вишней — классический рецепт с фото

Вареники с вишней из теста на воде, молоке и твороге. Классический вариант начинки с добавлением творога и шоколада. Пошаговые рецепты с фото
Одно из любимых блюд украинской кухни — вареники. Их готовят с разными начинками, однако классический вариант — именно с вишней. Хозяйкам на заметку предлагаем самые удачные и простые рецепты.
Вареники с вишней из теста на молоке
Лучше всех это блюдо готовили наши бабушки, постараемся воспроизвести в точности рецепт и порадовать домочадцев сытной и вкусной едой.
Ингредиенты:
- вишня (без косточек) — 1 кг;
- сахар — ½ стакана;
- сливочное масло — 1-2 ст. л.;
- молоко — 250 мл;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- мука — 3 стакана;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Извлекаем из ягод косточки, промываем вишню, откидываем на сито, давая стечь лишней воде. Перекладываем в глубокую емкость, засыпаем сахаром.
- Пока ягода будет настаиваться, чтобы дать сок, займемся тестом. Соединяем в миске молоко, растительное масло и соль, перемешиваем.
- Ставим на плиту, доводим до кипения, добавляем небольшую порцию муки, снова перемешиваем.
- На следующем этапе вбиваем яйцо, еще раз хорошенько перемешиваем массу и охлаждаем.
- Порционно вводим всю оставшуюся муку и замешиваем тесто — сначала ложкой, потом продолжаем на рабочей поверхности руками.
- Как только тесто перестанет липнуть к рукам, собираем его в комок и заворачиваем в пищевую пленку. На четверть часа оставляем отдохнуть.
- По прошествии заданного времени разрезаем на три равные части, каждую раскатываем в тонкий пласт.
- С помощью стакана вырезаем круги, оставшееся тесто скатываем в комок и снова, вместе со следующим кусочком, раскатываем.
- В середину каждой круглой заготовки выкладываем вишню (без сиропа).
- Сворачиваем пополам, аккуратно защипываем края, чтобы в процессе варки ничего не расклеилось, и вареник не развалился.
- Все заготовки перекладываем на поднос, припудренный мукой, нужное количество отвариваем в слегка подсоленной закипевшей воде сразу. Вареники с вишней по классическому рецепту готовы. Остальное убираем в морозилку и замораживаем.
Рецепт вареников с вишней на кефире
Вкус мысленно переносит в беззаботное детство, где по выходным бабуля готовила на завтрак или ужин вкусные вареники с вишней, собранной в собственном саду. Тесто на кефире получается очень нежным, а делать его совсем не сложно и не долго.
Ингредиенты:
- кефир — 1 стакан;
- сахар — 70 г;
- сода пищевая — 1 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука пшеничная — 650 г.;
- вишня — 500 г;
- сахар для вишни — 0,5 стакана;
- крахмал картофельный — 2 ст. л.
Приготовление:
- Для обогащения муки кислородом несколько раз просеиваем ее через сито, затем соединяем с сахаром, перемешиваем.
- Всыпаем соду и соль, снова перемешиваем.
- Яйцо разделяем на белок и желток, желтую часть добавляем в тесто, а белок убираем в холодильник, он пригодится для приготовления чего-то другого.
- Вливаем нужное количество кефира, замешиваем ложкой тесто.
- Руками собираем его в комок и формируем шар, кладем в пакет, отправляем на полчаса в морозилку.
- Для начинки в миске соединяем сахар с крахмалом — последний не даст вишневому соку вытечь из ягод во время варки.
- Вынимаем косточки из ягод, вишню промываем, просушиваем на бумажном полотенце, соединяем с сахарно-крахмальной смесью, перемешиваем.
- Тесто на рабочей поверхности, присыпанной мукой, раскатываем в тонкий пласт. Вырезаем кружочки с помощью стакана.
- В середину каждой мучной заготовки выкладываем небольшое количество начинки.
- Аккуратно скрепляем каждый вареник по краям, следя, чтобы не попадал сок, иначе вареник не склеится и развалится при варке.
- Нужное количество отвариваем до готовности (примерно 5 минут с момента закипания) в слегка подсоленной воде.
- Остальные раскладываем на подносе и отправляем замораживаться.
Интересно! Как просто и вкусно заготовить на зиму чесночные стрелки
Ленивые вареники с вишневой начинкой
Приготовление вареников по всем правилам занимает немало времени, которым занятые люди не всегда располагают. Как раз для таких случаев и придуман упрощенный вариант. Название «ленивые вареники» говорит само за себя.
Ингредиенты:
- творог (18% жирности) — 300 г;
- крупное куриное яйцо — 1 шт.;
- сахар и мука — по 4 ст. л.;
- вишня свежая — 150 г;
- мука для начинки — 3 ст. л.
Приготовление:
- Через сито перетираем творог, добавляем яйцо, перемешиваем вилкой или венчиком до однородности.
- Порционно всыпаем муку, замешиваем тесто. Раскатываем в колбаску, нарезаем одинаковыми кусочками.
- Из промытой и обсушенной вишни удаляем косточки.
- Каждый кусочек теста расплющиваем ладошкой, в середину кладем по одной вишенке, слегка присыпаем сахаром и защипываем краешки, формируя круг. Действуем аккуратно, чтобы ягода внутри теста не раздавилась.
- Отправляем вареники в закипевшую, слегка подсоленную воду по одной штуке. Отвариваем до готовности. На это уходит не более пяти минут.
Вишневые вареники из теста на воде
Среди множества рецептов вареников с вишней есть хороший вариант приготовить тесто не на молоке, кефире или твороге, а на воде. Оно получается эластичным, вкусным и, что немаловажно, не рвется при варке.
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 350 г;
- вода (кипяток) — 175 мл;
- растительное масло — 3 ст. л. (в тесто) + 1 ст. л. (для варки);
- соль — щепотка;
- вишня без косточек — 300 г;
- сахар — 2-3 ст. л.;
- манная крупа — 1 ст. л.
Приготовление:
- В емкость для замешивания теста несколько раз просеиваем муку. Делаем в центре углубление, вливаем в него крутой кипяток и растительное масло, всыпаем соль.
- Быстрыми, уверенными движениями замешиваем тесто. Накрываем полотенцем, чтобы оно не подсохло сверху, и оставляем на час.
- Извлекаем из вишни косточки, ягоды промываем, просушиваем, пересыпаем сахаром, на полчаса оставляем пропитаться и дать сок.
- Вишневый сироп сливаем, ягоды засыпаем нужным количеством манной крупы.
- Скалкой на рабочей поверхности раскатываем тесто в тонкий пласт, вырезаем ровные круги с помощью стакана.
- Выкладываем посередине небольшое количество начинки, защипываем края.
- Все готово, остается отварить вареники в слегка подсоленной воде с небольшим количеством растительного масла.
Интересно! Какая приправа лучше к шашлыку для аромата и вкуса
Вареники с творогом и вишней
Особенность этого рецепта в том, что творог пойдет не в тесто, а в качестве начинки, вместе с ягодами. Впрочем, обо всем по порядку.
Ингредиенты:
- мука — 500-600 г;
- вода кипяченая теплая — 1,5 стакана;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 4 ст. л.;
- вишня без косточек — 300 г;
- творог — 300 г.
Приготовление:
- Воду, яйцо и сахар соединяем в миске, перемешиваем.
- Небольшими порциями всыпаем муку, обязательно просеивая ее непосредственно в миску, тщательно вмешиваем, тесто формируем в колобок.
- Затем раскатываем в пласт и тонко разравниваем скалкой. Стаканом вырезаем круги.
- Вишню без косточек засыпаем 2 ст. л. сахара, а творог (в отдельной тарелке) соединяем с 1 ст. л. сахара.
- На одну заготовку из теста выкладываем немного сладкого творога, сверху ягоды, прикрываем вторым кружком теста. Аккуратно защипываем по всему кругу края. Аналогичным образом формируем все вареники.
- Перекладываем их на расстоянии друг от друга на разделочную доску, присыпанную мукой, и, если прямо сейчас не собираемся отваривать, убираем в холодильник.
Вареники с вишней из дрожжевого теста
Блюдо в такой вариации называют и варениками, и пирожками. На самом деле это именно вареники, а необычность их в том, что готовятся они на пару.
Ингредиенты:
- мука — 3 стакана;
- кефир (можно заменить водой) — 1 стакан;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- растопленное сливочное масло — 2 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- дрожжи — 6 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- ягоды и немного сахара для начинки.
Приготовление:
- Вынимаем из вишни косточки, ягоды промываем, просушиваем на бумажном полотенце.
- Кефир, сметану и сливочное масло соединяем в единой емкости, вбиваем яйцо.
- Всыпаем соль, сахар, разрыхлитель, дрожжи и просеянную муку, замешиваем тесто, оставляем под полотенцем настояться на полчаса.
- Делим на одинаковые небольшие части, каждую раскатываем в пласт, на середину выкладываем ягоды, слегка присыпаем сахаром. Как можно плотнее защипываем края.
- Заготовку выкладываем в пароварку и отвариваем до готовности.
Шоколадные вареники с вишней
Сластены по достоинству оценят неповторимый вкус необычных вареников с вишней. Хозяйкам на заметку пошаговый рецепт с фото. На этот раз приготовим вариант с начинкой, заправленной в шоколадное тесто.
Ингредиенты:
- вишня свежая — 380 г;
- шоколад — 100-граммовая плитка;
- мука пшеничная — 280-300 г;
- вода (кипяток) — 180 мл;
- какао-порошок — 3 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- масло растительное — 1 ст. л.
Приготовление:
- Соединяем в единой миске муку, какао, соль и сахар, перемешиваем.
- Добавляем кипяток и растительное масло, начинаем замешивать тесто ложкой, потом руками.
- Мягкую, податливую массу скатываем в колобок, заворачиваем в пленку и убираем на некоторое время в холодильник.
- Вынимаем из ягод косточки, шоколад измельчаем на крупной терке, все аккуратно перемешиваем и убираем в холодильник.
- Тесто делим на две части, из каждой скатываем колбаски, делим на 10-12 частей.
- Каждую заготовку раскатываем в небольшой пласт.
- Выкладываем немного начинки на середину, края защипываем и придаем изделию форму вареника. Аналогичным образом поступаем со всеми заготовками.
- Раскладываем их на доску, припыленную мукой, и убираем в морозильную камеру.
Сейчас в продаже есть разные полуфабрикаты, в том числе и вареники с вишней. Но магазинная продукция не идет ни в какое сравнение с приготовленной в домашних условиях. Вкусное блюдо можно сделать собственноручно — выбирайте наиболее понравившийся рецепт и приступайте.