Вареники с вишней — классический рецепт с фото

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Вареники с вишней из теста на воде, молоке и твороге. Классический вариант начинки с добавлением творога и шоколада. Пошаговые рецепты с фото

Одно из любимых блюд украинской кухни — вареники. Их готовят с разными начинками, однако классический вариант — именно с вишней. Хозяйкам на заметку предлагаем самые удачные и простые рецепты.

Вареники с вишней из теста на молоке

Лучше всех это блюдо готовили наши бабушки, постараемся воспроизвести в точности рецепт и порадовать домочадцев сытной и вкусной едой.

Ингредиенты:

  • вишня (без косточек) — 1 кг;
  • сахар — ½ стакана;
  • сливочное масло — 1-2 ст. л.;
  • молоко — 250 мл;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • мука — 3 стакана;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  • Извлекаем из ягод косточки, промываем вишню, откидываем на сито, давая стечь лишней воде. Перекладываем в глубокую емкость, засыпаем сахаром.

  • Пока ягода будет настаиваться, чтобы дать сок, займемся тестом. Соединяем в миске молоко, растительное масло и соль, перемешиваем.
  • Ставим на плиту, доводим до кипения, добавляем небольшую порцию муки, снова перемешиваем.

  • На следующем этапе вбиваем яйцо, еще раз хорошенько перемешиваем массу и охлаждаем.
  • Порционно вводим всю оставшуюся муку и замешиваем тесто — сначала ложкой, потом продолжаем на рабочей поверхности руками.

  • Как только тесто перестанет липнуть к рукам, собираем его в комок и заворачиваем в пищевую пленку. На четверть часа оставляем отдохнуть.

  • По прошествии заданного времени разрезаем на три равные части, каждую раскатываем в тонкий пласт.
  • С помощью стакана вырезаем круги, оставшееся тесто скатываем в комок и снова, вместе со следующим кусочком, раскатываем.

  • В середину каждой круглой заготовки выкладываем вишню (без сиропа).

  • Сворачиваем пополам, аккуратно защипываем края, чтобы в процессе варки ничего не расклеилось, и вареник не развалился.

  • Все заготовки перекладываем на поднос, припудренный мукой, нужное количество отвариваем в слегка подсоленной закипевшей воде сразу. Вареники с вишней по классическому рецепту готовы. Остальное убираем в морозилку и замораживаем.

Оставшийся от вишни сироп не выливайте, из него получается изумительный компот.

Рецепт вареников с вишней на кефире

Вкус мысленно переносит в беззаботное детство, где по выходным бабуля готовила на завтрак или ужин вкусные вареники с вишней, собранной в собственном саду. Тесто на кефире получается очень нежным, а делать его совсем не сложно и не долго.

Ингредиенты:

  • кефир — 1 стакан;
  • сахар — 70 г;
  • сода пищевая — 1 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука пшеничная — 650 г.;
  • вишня — 500 г;
  • сахар для вишни — 0,5 стакана;
  • крахмал картофельный — 2 ст. л.

Приготовление:

  • Для обогащения муки кислородом несколько раз просеиваем ее через сито, затем соединяем с сахаром, перемешиваем.
  • Всыпаем соду и соль, снова перемешиваем.
  • Яйцо разделяем на белок и желток, желтую часть добавляем в тесто, а белок убираем в холодильник, он пригодится для приготовления чего-то другого.

  • Вливаем нужное количество кефира, замешиваем ложкой тесто.
  • Руками собираем его в комок и формируем шар, кладем в пакет, отправляем на полчаса в морозилку.
  • Для начинки в миске соединяем сахар с крахмалом — последний не даст вишневому соку вытечь из ягод во время варки.
  • Вынимаем косточки из ягод, вишню промываем, просушиваем на бумажном полотенце, соединяем с сахарно-крахмальной смесью, перемешиваем.
  • Тесто на рабочей поверхности, присыпанной мукой, раскатываем в тонкий пласт. Вырезаем кружочки с помощью стакана.

  • В середину каждой мучной заготовки выкладываем небольшое количество начинки.
  • Аккуратно скрепляем каждый вареник по краям, следя, чтобы не попадал сок, иначе вареник не склеится и развалится при варке.

  • Нужное количество отвариваем до готовности (примерно 5 минут с момента закипания) в слегка подсоленной воде.
  • Остальные раскладываем на подносе и отправляем замораживаться.

Вареники подаются к столу в горячем виде со сметаной, маслом или любимым вареньем. Приятного аппетита.

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Ленивые вареники с вишневой начинкой

Приготовление вареников по всем правилам занимает немало времени, которым занятые люди не всегда располагают. Как раз для таких случаев и придуман упрощенный вариант. Название «ленивые вареники» говорит само за себя.

Ингредиенты:

  • творог (18% жирности) — 300 г;
  • крупное куриное яйцо — 1 шт.;
  • сахар и мука — по 4 ст. л.;
  • вишня свежая — 150 г;
  • мука для начинки — 3 ст. л.

Приготовление:

  • Через сито перетираем творог, добавляем яйцо, перемешиваем вилкой или венчиком до однородности.

  • Порционно всыпаем муку, замешиваем тесто. Раскатываем в колбаску, нарезаем одинаковыми кусочками.

  • Из промытой и обсушенной вишни удаляем косточки.
  • Каждый кусочек теста расплющиваем ладошкой, в середину кладем по одной вишенке, слегка присыпаем сахаром и защипываем краешки, формируя круг. Действуем аккуратно, чтобы ягода внутри теста не раздавилась.

  • Отправляем вареники в закипевшую, слегка подсоленную воду по одной штуке. Отвариваем до готовности. На это уходит не более пяти минут.

Оставшиеся заготовки с вишней перекладываем на расстояние друг от друга на тарелку, обернутую пищевой пленкой, и убираем в морозилку.

Вишневые вареники из теста на воде

Среди множества рецептов вареников с вишней есть хороший вариант приготовить тесто не на молоке, кефире или твороге, а на воде. Оно получается эластичным, вкусным и, что немаловажно, не рвется при варке.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 350 г;
  • вода (кипяток) — 175 мл;
  • растительное масло — 3 ст. л. (в тесто) + 1 ст. л. (для варки);
  • соль — щепотка;
  • вишня без косточек — 300 г;
  • сахар — 2-3 ст. л.;
  • манная крупа — 1 ст. л.

Приготовление:

  • В емкость для замешивания теста несколько раз просеиваем муку. Делаем в центре углубление, вливаем в него крутой кипяток и растительное масло, всыпаем соль.
  • Быстрыми, уверенными движениями замешиваем тесто. Накрываем полотенцем, чтобы оно не подсохло сверху, и оставляем на час.
  • Извлекаем из вишни косточки, ягоды промываем, просушиваем, пересыпаем сахаром, на полчаса оставляем пропитаться и дать сок.

  • Вишневый сироп сливаем, ягоды засыпаем нужным количеством манной крупы.
  • Скалкой на рабочей поверхности раскатываем тесто в тонкий пласт, вырезаем ровные круги с помощью стакана.
  • Выкладываем посередине небольшое количество начинки, защипываем края.

  • Все готово, остается отварить вареники в слегка подсоленной воде с небольшим количеством растительного масла.

Буквально через 4 минуты с момента закипания они готовы, остается аккуратно вынуть их из кастрюли шумовкой и переложить в тарелку. Блюдо со сладкой начинкой идеально сочетается со сметаной или вареньем.

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Свежую ягоду можно заменить замороженной, но в этом случае следует учесть, что при размораживании она даст воду. Следовательно, необходимо просушить вишню на бумажном полотенце и слегка присыпать манкой, мукой или крахмалом. Вареники из размороженной вишни лучше готовить в таком количестве, чтобы съесть за один раз.

Вареники с творогом и вишней

Особенность этого рецепта в том, что творог пойдет не в тесто, а в качестве начинки, вместе с ягодами. Впрочем, обо всем по порядку.

Ингредиенты:

  • мука — 500-600 г;
  • вода кипяченая теплая — 1,5 стакана;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • вишня без косточек — 300 г;
  • творог — 300 г.

Приготовление:

  • Воду, яйцо и сахар соединяем в миске, перемешиваем.
  • Небольшими порциями всыпаем муку, обязательно просеивая ее непосредственно в миску, тщательно вмешиваем, тесто формируем в колобок.
  • Затем раскатываем в пласт и тонко разравниваем скалкой. Стаканом вырезаем круги.

  • Вишню без косточек засыпаем 2 ст. л. сахара, а творог (в отдельной тарелке) соединяем с 1 ст. л. сахара.

  • На одну заготовку из теста выкладываем немного сладкого творога, сверху ягоды, прикрываем вторым кружком теста. Аккуратно защипываем по всему кругу края. Аналогичным образом формируем все вареники.

  • Перекладываем их на расстоянии друг от друга на разделочную доску, присыпанную мукой, и, если прямо сейчас не собираемся отваривать, убираем в холодильник.

Если отварить сразу — бросаем по одной штуке в закипевшую, слегка подсоленную воду. Время готовки — не 5 минут с момента закипания, как обычно, а 7-10, т. к. в нашем случае здесь два слоя теста.

Вареники с вишней из дрожжевого теста

Блюдо в такой вариации называют и варениками, и пирожками. На самом деле это именно вареники, а необычность их в том, что готовятся они на пару.

Ингредиенты:

  • мука — 3 стакана;
  • кефир (можно заменить водой) — 1 стакан;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • растопленное сливочное масло — 2 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • дрожжи — 6 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • ягоды и немного сахара для начинки.

Приготовление:

  • Вынимаем из вишни косточки, ягоды промываем, просушиваем на бумажном полотенце.

  • Кефир, сметану и сливочное масло соединяем в единой емкости, вбиваем яйцо.
  • Всыпаем соль, сахар, разрыхлитель, дрожжи и просеянную муку, замешиваем тесто, оставляем под полотенцем настояться на полчаса.
  • Делим на одинаковые небольшие части, каждую раскатываем в пласт, на середину выкладываем ягоды, слегка присыпаем сахаром. Как можно плотнее защипываем края.

  • Заготовку выкладываем в пароварку и отвариваем до готовности.

Если нет специальной кастрюли, можно налить воду в обычную посуду, завязать верх марлей (вместо крышки) и выложить на нее вареники. Так они сварятся на пару в течение 15 минут. Блюдо в такой вариации не только вкусное, но и полезное.

Шоколадные вареники с вишней

Сластены по достоинству оценят неповторимый вкус необычных вареников с вишней. Хозяйкам на заметку пошаговый рецепт с фото. На этот раз приготовим вариант с начинкой, заправленной в шоколадное тесто.

Ингредиенты:

  • вишня свежая — 380 г;
  • шоколад — 100-граммовая плитка;
  • мука пшеничная — 280-300 г;
  • вода (кипяток) — 180 мл;
  • какао-порошок — 3 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Соединяем в единой миске муку, какао, соль и сахар, перемешиваем.
  2. Добавляем кипяток и растительное масло, начинаем замешивать тесто ложкой, потом руками.
  3. Мягкую, податливую массу скатываем в колобок, заворачиваем в пленку и убираем на некоторое время в холодильник.
  4. Вынимаем из ягод косточки, шоколад измельчаем на крупной терке, все аккуратно перемешиваем и убираем в холодильник.
  5. Тесто делим на две части, из каждой скатываем колбаски, делим на 10-12 частей.
  6. Каждую заготовку раскатываем в небольшой пласт.
  7. Выкладываем немного начинки на середину, края защипываем и придаем изделию форму вареника. Аналогичным образом поступаем со всеми заготовками.
  8. Раскладываем их на доску, припыленную мукой, и убираем в морозильную камеру.
Шоколадные вареники лучше отваривать не сразу, а предварительно заморозить.

Сейчас в продаже есть разные полуфабрикаты, в том числе и вареники с вишней. Но магазинная продукция не идет ни в какое сравнение с приготовленной в домашних условиях. Вкусное блюдо можно сделать собственноручно — выбирайте наиболее понравившийся рецепт и приступайте.

Настя Ромашова

 

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