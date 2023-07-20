Вареники с вишней — классический рецепт с фото

Одно из любимых блюд украинской кухни — вареники. Их готовят с разными начинками, однако классический вариант — именно с вишней. Хозяйкам на заметку предлагаем самые удачные и простые рецепты.

Вареники с вишней из теста на молоке

Лучше всех это блюдо готовили наши бабушки, постараемся воспроизвести в точности рецепт и порадовать домочадцев сытной и вкусной едой.

Ингредиенты:

вишня (без косточек) — 1 кг;

сахар — ½ стакана;

сливочное масло — 1-2 ст. л.;

молоко — 250 мл;

яйцо куриное — 1 шт.;

мука — 3 стакана;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Извлекаем из ягод косточки, промываем вишню, откидываем на сито, давая стечь лишней воде. Перекладываем в глубокую емкость, засыпаем сахаром.

Пока ягода будет настаиваться, чтобы дать сок, займемся тестом. Соединяем в миске молоко, растительное масло и соль, перемешиваем.

Ставим на плиту, доводим до кипения, добавляем небольшую порцию муки, снова перемешиваем.

На следующем этапе вбиваем яйцо, еще раз хорошенько перемешиваем массу и охлаждаем.

Порционно вводим всю оставшуюся муку и замешиваем тесто — сначала ложкой, потом продолжаем на рабочей поверхности руками.

Как только тесто перестанет липнуть к рукам, собираем его в комок и заворачиваем в пищевую пленку. На четверть часа оставляем отдохнуть.

По прошествии заданного времени разрезаем на три равные части, каждую раскатываем в тонкий пласт.

С помощью стакана вырезаем круги, оставшееся тесто скатываем в комок и снова, вместе со следующим кусочком, раскатываем.

В середину каждой круглой заготовки выкладываем вишню (без сиропа).

Сворачиваем пополам, аккуратно защипываем края, чтобы в процессе варки ничего не расклеилось, и вареник не развалился.

Все заготовки перекладываем на поднос, припудренный мукой, нужное количество отвариваем в слегка подсоленной закипевшей воде сразу. Вареники с вишней по классическому рецепту готовы. Остальное убираем в морозилку и замораживаем.

Оставшийся от вишни сироп не выливайте, из него получается изумительный компот.

Рецепт вареников с вишней на кефире

Вкус мысленно переносит в беззаботное детство, где по выходным бабуля готовила на завтрак или ужин вкусные вареники с вишней, собранной в собственном саду. Тесто на кефире получается очень нежным, а делать его совсем не сложно и не долго.

Ингредиенты:

кефир — 1 стакан;

сахар — 70 г;

сода пищевая — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

мука пшеничная — 650 г.;

вишня — 500 г;

сахар для вишни — 0,5 стакана;

крахмал картофельный — 2 ст. л.

Приготовление:

Для обогащения муки кислородом несколько раз просеиваем ее через сито, затем соединяем с сахаром, перемешиваем.

Всыпаем соду и соль, снова перемешиваем.

Яйцо разделяем на белок и желток, желтую часть добавляем в тесто, а белок убираем в холодильник, он пригодится для приготовления чего-то другого.

Вливаем нужное количество кефира, замешиваем ложкой тесто.

Руками собираем его в комок и формируем шар, кладем в пакет, отправляем на полчаса в морозилку.

Для начинки в миске соединяем сахар с крахмалом — последний не даст вишневому соку вытечь из ягод во время варки.

Вынимаем косточки из ягод, вишню промываем, просушиваем на бумажном полотенце, соединяем с сахарно-крахмальной смесью, перемешиваем.

Тесто на рабочей поверхности, присыпанной мукой, раскатываем в тонкий пласт. Вырезаем кружочки с помощью стакана.

В середину каждой мучной заготовки выкладываем небольшое количество начинки.

Аккуратно скрепляем каждый вареник по краям, следя, чтобы не попадал сок, иначе вареник не склеится и развалится при варке.

Нужное количество отвариваем до готовности (примерно 5 минут с момента закипания) в слегка подсоленной воде.

Остальные раскладываем на подносе и отправляем замораживаться.

Вареники подаются к столу в горячем виде со сметаной, маслом или любимым вареньем. Приятного аппетита.

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Ленивые вареники с вишневой начинкой

Приготовление вареников по всем правилам занимает немало времени, которым занятые люди не всегда располагают. Как раз для таких случаев и придуман упрощенный вариант. Название «ленивые вареники» говорит само за себя.

Ингредиенты:

творог (18% жирности) — 300 г;

крупное куриное яйцо — 1 шт.;

сахар и мука — по 4 ст. л.;

вишня свежая — 150 г;

мука для начинки — 3 ст. л.

Приготовление:

Через сито перетираем творог, добавляем яйцо, перемешиваем вилкой или венчиком до однородности.

Порционно всыпаем муку, замешиваем тесто. Раскатываем в колбаску, нарезаем одинаковыми кусочками.

Из промытой и обсушенной вишни удаляем косточки.

Каждый кусочек теста расплющиваем ладошкой, в середину кладем по одной вишенке, слегка присыпаем сахаром и защипываем краешки, формируя круг. Действуем аккуратно, чтобы ягода внутри теста не раздавилась.

Отправляем вареники в закипевшую, слегка подсоленную воду по одной штуке. Отвариваем до готовности. На это уходит не более пяти минут.

Оставшиеся заготовки с вишней перекладываем на расстояние друг от друга на тарелку, обернутую пищевой пленкой, и убираем в морозилку.

Вишневые вареники из теста на воде

Среди множества рецептов вареников с вишней есть хороший вариант приготовить тесто не на молоке, кефире или твороге, а на воде. Оно получается эластичным, вкусным и, что немаловажно, не рвется при варке.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 350 г;

вода (кипяток) — 175 мл;

растительное масло — 3 ст. л. (в тесто) + 1 ст. л. (для варки);

соль — щепотка;

вишня без косточек — 300 г;

сахар — 2-3 ст. л.;

манная крупа — 1 ст. л.

Приготовление:

В емкость для замешивания теста несколько раз просеиваем муку. Делаем в центре углубление, вливаем в него крутой кипяток и растительное масло, всыпаем соль.

Быстрыми, уверенными движениями замешиваем тесто. Накрываем полотенцем, чтобы оно не подсохло сверху, и оставляем на час.

Извлекаем из вишни косточки, ягоды промываем, просушиваем, пересыпаем сахаром, на полчаса оставляем пропитаться и дать сок.

Вишневый сироп сливаем, ягоды засыпаем нужным количеством манной крупы.

Скалкой на рабочей поверхности раскатываем тесто в тонкий пласт, вырезаем ровные круги с помощью стакана.

Выкладываем посередине небольшое количество начинки, защипываем края.

Все готово, остается отварить вареники в слегка подсоленной воде с небольшим количеством растительного масла.

Буквально через 4 минуты с момента закипания они готовы, остается аккуратно вынуть их из кастрюли шумовкой и переложить в тарелку. Блюдо со сладкой начинкой идеально сочетается со сметаной или вареньем.

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Свежую ягоду можно заменить замороженной, но в этом случае следует учесть, что при размораживании она даст воду. Следовательно, необходимо просушить вишню на бумажном полотенце и слегка присыпать манкой, мукой или крахмалом. Вареники из размороженной вишни лучше готовить в таком количестве, чтобы съесть за один раз.

Вареники с творогом и вишней

Особенность этого рецепта в том, что творог пойдет не в тесто, а в качестве начинки, вместе с ягодами. Впрочем, обо всем по порядку.

Ингредиенты:

мука — 500-600 г;

вода кипяченая теплая — 1,5 стакана;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 4 ст. л.;

вишня без косточек — 300 г;

творог — 300 г.

Приготовление:

Воду, яйцо и сахар соединяем в миске, перемешиваем.

Небольшими порциями всыпаем муку, обязательно просеивая ее непосредственно в миску, тщательно вмешиваем, тесто формируем в колобок.

Затем раскатываем в пласт и тонко разравниваем скалкой. Стаканом вырезаем круги.

Вишню без косточек засыпаем 2 ст. л. сахара, а творог (в отдельной тарелке) соединяем с 1 ст. л. сахара.

На одну заготовку из теста выкладываем немного сладкого творога, сверху ягоды, прикрываем вторым кружком теста. Аккуратно защипываем по всему кругу края. Аналогичным образом формируем все вареники.

Перекладываем их на расстоянии друг от друга на разделочную доску, присыпанную мукой, и, если прямо сейчас не собираемся отваривать, убираем в холодильник.

Если отварить сразу — бросаем по одной штуке в закипевшую, слегка подсоленную воду. Время готовки — не 5 минут с момента закипания, как обычно, а 7-10, т. к. в нашем случае здесь два слоя теста.

Вареники с вишней из дрожжевого теста

Блюдо в такой вариации называют и варениками, и пирожками. На самом деле это именно вареники, а необычность их в том, что готовятся они на пару.

Ингредиенты:

мука — 3 стакана;

кефир (можно заменить водой) — 1 стакан;

куриное яйцо — 1 шт.;

растопленное сливочное масло — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

дрожжи — 6 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

ягоды и немного сахара для начинки.

Приготовление:

Вынимаем из вишни косточки, ягоды промываем, просушиваем на бумажном полотенце.

Кефир, сметану и сливочное масло соединяем в единой емкости, вбиваем яйцо.

Всыпаем соль, сахар, разрыхлитель, дрожжи и просеянную муку, замешиваем тесто, оставляем под полотенцем настояться на полчаса.

Делим на одинаковые небольшие части, каждую раскатываем в пласт, на середину выкладываем ягоды, слегка присыпаем сахаром. Как можно плотнее защипываем края.

Заготовку выкладываем в пароварку и отвариваем до готовности.

Если нет специальной кастрюли, можно налить воду в обычную посуду, завязать верх марлей (вместо крышки) и выложить на нее вареники. Так они сварятся на пару в течение 15 минут. Блюдо в такой вариации не только вкусное, но и полезное.

Шоколадные вареники с вишней

Сластены по достоинству оценят неповторимый вкус необычных вареников с вишней. Хозяйкам на заметку пошаговый рецепт с фото. На этот раз приготовим вариант с начинкой, заправленной в шоколадное тесто.

Ингредиенты:

вишня свежая — 380 г;

шоколад — 100-граммовая плитка;

мука пшеничная — 280-300 г;

вода (кипяток) — 180 мл;

какао-порошок — 3 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление:

Соединяем в единой миске муку, какао, соль и сахар, перемешиваем. Добавляем кипяток и растительное масло, начинаем замешивать тесто ложкой, потом руками. Мягкую, податливую массу скатываем в колобок, заворачиваем в пленку и убираем на некоторое время в холодильник. Вынимаем из ягод косточки, шоколад измельчаем на крупной терке, все аккуратно перемешиваем и убираем в холодильник. Тесто делим на две части, из каждой скатываем колбаски, делим на 10-12 частей. Каждую заготовку раскатываем в небольшой пласт. Выкладываем немного начинки на середину, края защипываем и придаем изделию форму вареника. Аналогичным образом поступаем со всеми заготовками. Раскладываем их на доску, припыленную мукой, и убираем в морозильную камеру.

Шоколадные вареники лучше отваривать не сразу, а предварительно заморозить.

Сейчас в продаже есть разные полуфабрикаты, в том числе и вареники с вишней. Но магазинная продукция не идет ни в какое сравнение с приготовленной в домашних условиях. Вкусное блюдо можно сделать собственноручно — выбирайте наиболее понравившийся рецепт и приступайте.