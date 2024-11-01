Кухни мира: мальфатти - готовим нежные итальянские "ленивые" ньокки, которые покорили Тоскану

Мальфатти – это не просто блюдо, а настоящая гастрономическая легенда Италии! Если переводить с итальянского буквально, название мальфатти (malfatti) означает "плохо сделанные" или "некрасиво слепленные". И действительно, традиционно они выглядят слегка небрежно, но этот деревенский шарм и их восхитительный вкус как раз и делают мальфатти любимым блюдом тосканцев.

История мальфатти: скромное начало и народная любовь

Родом мальфатти из Тосканы, но по популярности они давно вышли за пределы региона. Говорят, что это блюдо изначально появилось как результат экономии, когда на кухне оставались только шпинат, немного рикотты и пара яиц. Кулинары смешивали эти ингредиенты с мукой, чтобы из ничего создать сытное и вкусное блюдо. Эти "ленивые" ньокки – своеобразная альтернатива пасте или равиоли, но с гораздо более мягкой и нежной текстурой.

Как подают мальфатти сегодня?

Сегодня мальфатти – это не просто крестьянское блюдо. Его подают в ресторанах, и многие шеф-повара добавляют к нему разнообразные соусы и специи, чтобы обогатить вкус. Самые классические мальфатти сервируют с маслом и свежим шалфеем, который подчеркивает нежность шпината и рикотты.

Рецепт мальфатти: приготовим дома

Теперь, когда вы знаете немного об истории, давайте приготовим мальфатти вместе! Этот рецепт рассчитан на 2 порции – идеальный размер, чтобы насладиться ими в уютной обстановке.

Ингредиенты

Шпинат – 200 г (можно использовать свежий или замороженный)

Рикотта – 150 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2-3 ст.л. + немного для обваливания

Тертый пармезан – 30-40 г

Соль, перец – по вкусу

Свежий шалфей – 4-5 листиков

Сливочное масло – 20-30 г

Способ приготовления

Подготовка шпината. Если используете свежий шпинат, промойте и обсушите его, затем припустите на сковороде до мягкости. Замороженный шпинат просто разморозьте и отожмите лишнюю воду. Важно, чтобы шпинат не был водянистым, иначе мальфатти могут развалиться в процессе варки. Приготовление основы. Нарежьте шпинат мелко и смешайте его с рикоттой, добавьте яйцо, пармезан, соль и перец. Постепенно вмешивайте муку до образования мягкого, но не слишком липкого теста. Постарайтесь не переборщить с мукой – мальфатти должны оставаться воздушными. Формирование мальфатти. С помощью ложки формируйте небольшие шарики (примерно с грецкий орех), слегка обваляйте их в муке и аккуратно выложите на тарелку. Варка. Доведите до кипения подсоленную воду и осторожно опустите мальфатти. Как только они всплывут на поверхность (примерно через 2-3 минуты), можно их доставать. Подача. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте листики шалфея и слегка обжарьте. Переложите мальфатти в сковороду, аккуратно перемешайте, чтобы покрыть их ароматным маслом с шалфеем. Подавайте горячими, посыпав еще немного тертым пармезаном и, по желанию, молотым черным перцем.

Советы, которые вы не найдете в каждом рецепте:

Консистенция: тесто для мальфатти должно быть мягким и чуть липким. Слишком много муки сделает их "тяжелыми", а слишком мало – развалит в кипятке.

Подача: чтобы мальфатти не слипались после варки, переложите их сразу на сковороду с маслом и шалфеем.

Свежесть шпината: чем свежее зелень, тем ароматнее будут мальфатти.

Итальянская классика у вас на столе

Мальфатти – это не только вкусный обед или ужин, но и небольшой кусочек Италии у вас на кухне. Этот рецепт позволит насладиться простым, но глубоким вкусом традиционной кухни и почувствовать себя настоящим гурманом. Приятного аппетита, или, как говорят в Тоскане, buon appetito!

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