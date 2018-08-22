Кетчуп на зиму: пошаговые рецепты
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Категория:
заготовки
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Время приготовления:
3 часа
Ингредиенты
- помидоры
- яблоки
- лук
- сахар
- уксус
- соль
- гвоздика
Свежие томаты содержат много кальция, магния, натрия, фосфора, калия, железа. А также в их составе присутствует редкий антиоксидант ликопин, который предупреждает образование злокачественных опухолей.
Чтобы не только летом, но и зимой насыщать организм полезными веществами, можно заготовить кетчуп из помидор в домашних условиях по любому из представленных рецептов.
Кетчуп «Классический»
Получается ароматный и нежный на вкус соус. Сочетается практически со всеми блюдами.
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров;
- 2 шт. кислых яблок (средних);
- 2 шт. лука;
- 100 г сахара;
- 1 ч. л. молотого перца;
- 3 ст. л. уксус 6% яблочный;
- 3 шт. гвоздики;
- 1 ст. л. соли.
Приготовление:
- Перечисленные продукты моем, очищаем.
- Основной ингредиент режем дольками, складываем в чашу блендера.
- Яблоки делим пополам, удаляем сердцевину. Репчатый лук измельчаем на крупные кубики. Соединяем все.
- Взбиваем до получения пюреобразной массы.
- Перекладываем содержимое кухонной техники в большую кастрюлю, ставим ее на средний огонь.
- Периодически помешиваем деревянной лопаткой, пока не закипит. Варим без крышки 40 минут.
- Высыпаем соль, сахар, гвоздику. Держим на включенной плите еще минут 30.
- Затем отправляем туда перец, уксус. Через 2-3 минуты отставляем.
- Разливаем по чистым банкам, закатываем.
- Хорошо укутываем, оставляем на сутки до полного остывания. Храним до зимы в погребе.
Кетчуп «На скорую руку»
Любимый всеми соус, возможно, приготовить всего за 1 час, даже меньше. Для этого основной овощ следует заранее протереть через терку.
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров;
- 0,5 л воды;
- 1 лук (небольшой);
- 2 зубчика чеснока;
- 2-3 ст. л. лимонного сока;
- щепотка корицы;
- 10 шт. горошин черного перца;
- 3 шт. гвоздики;
- 5 шт. душистого перца;
- 200 г сахара;
- 2 ч. л. соли.
Приготовление:
- В сотейник выливаем томатное пюре, разбавляем водой.
- Лук и чеснок очищаем, мелко режем, соединяем с массой.
- На следующем этапе кидаем гвоздику и оба вида перца. Перемешиваем.
- Устанавливаем на средний огонь, варим около 20-25 минут. За указанное время соус должен стать гуще.
- Вливаем сок, высыпаем корицу, сахар, соль. Ждем 2-3 минуты.
- Затем отставляем кастрюлю, ее содержимое протираем через сито.
- Снова отправляем на плиту, кипятим 3-5 минут.
- Готовый соус распределяем по стеклянной таре, закатываем и ставим в холодное место.
Кетчуп с болгарским перцем
Дополнительный сочный овощ в рецепте сделает вкус кетчупа из помидор, приготовленного в домашних условиях, пикантным и оригинальным. Зимой на праздники этим соусом заправляют запеченное мясо.
Ингредиенты:
- 2,5 кг помидоров;
- 2 шт. сладкого перца;
- 2 шт. лука;
- 6 зубчиков чеснока;
- измельченная зелень (засушенная);
- молотый перец;
- 50 мл уксуса;
- 100 г сахара;
- 1 ч. л. соли с горкой.
Приготовление
- Основной овощ моем, чистим, разрезаем каждый плод на 4 части, укладываем в подходящую по размеру кастрюлю.
- Из вымытого перца вынимаем середину с семенами, режем на маленькие квадратики, отправляем к помидорам.
- Лук и чеснок чистим, мелко нарезаем, кидаем в наполненную ингредиентами емкость.
- Кастрюлю ставим на плиту, включаем минимальный огонь, постоянно мешаем.
- При образовании жидкости, увеличиваем температуру.
- Когда масса начнет закипать, уменьшаем огонь. Варим примерно 1,5 часа.
- Отставляем, полностью остуживаем. С помощью блендера доводим до нужной консистенции, затем пропускаем через сито.
- Снова включаем плиту, варим до уменьшения объема вдвое, в процессе постоянно мешаем.
- Как только появятся пузыри, добавляем сыпучие продукты. Варим 20 минут, вливаем уксус и ждем еще 10 минут.
- Распределяем по чистой стеклянной таре, закрываем, переворачиваем, укутываем в плотную ткань и оставляем на сутки. Затем переносим погреб.
Со сливами
По данному рецепту, который можно воспроизвести в домашних условиях, вкус кетчупа из помидор получается схожим с аджикой. Пикантный, ароматный, будет украшать любые блюда всю зиму.
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров;
- 1 кг слив;
- 3 шт. яблок;
- 3 шт. сладкого перца;
- 4 шт. лука;
- 2 шт. острого перца;
- 1 головка чеснока;
- 100 мл рафинированного масла;
- 100 мл уксуса;
- 1,5 ст. сахара;
- 1-2 ст. л. соли.
Приготовление:
- Помидоры моем под краном, выкладываем в подходящую по размеру емкость. Заливаем кипятком, ждем 15 минут, вынимаем и снимаем кожицу.
- В вымытых фруктах удаляем косточки.
- Два вида перца вымываем, очищаем от семян, разделяем пополам.
- С яблоки снимаем кожуру, удаляем середину.
- Помидоры, острый перец и сливы крупно режем, прокручиваем через мясорубку. Готовую массу выливаем в большую кастрюлю.
- Сладкий перец вместе с яблоками и луком перебиваем в блендере. Отправляем к помидорной смеси. Перемешиваем.
- Ставим на плиту, закипячиваем, снижаем температуру до минимума, накрываем крышкой и варим 1,5 часа.
- По истечении времени всыпаем сахар, соль, мешаем и ждем еще 10 минут.
- Очищенный чеснок трем на крупной терке, соединяем с маслом, уксусом. Все перемешиваем, добавляем.
- Доводим почти готовое лакомство до кипения и отставляем.
- Заливаем горячую массу в банки, закатываем, ставим вверх дном, хорошенько закутываем в плед и пусть остывают.
Кетчуп «Чили»
В домашних условиях можно приготовить такой же соус, как в магазине. Острый кетчуп на зиму из помидор по этому рецепту хорошо сочетается с мясом и овощными закусками.
Ингредиенты:
- 3 кг помидоров;
- 3-4 шт. Чили;
- 7 зубчиков чеснока;
- смесь перцев;
- 100 мл уксуса;
- 6 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. соли.
Приготовление:
- Томаты моем, снимаем кожуру, делим пополам, удаляем сердцевины, прокручиваем через мясорубку.
- Острый перец очень мелко режем, добавляем к основному продукту, ставим на плиту, закипячиваем.
- Далее, кидаем туда предварительно измельченный чеснок, специи, сахар и соль.
- Ждем 5-7 минут, затем вливаем уксус.
- Варим до образования густой консистенции, не забываем помешивать.
- Разливаем по банкам, закрываем крышками и прячем.
Кетчуп без уксуса
Может произойти так, что в нужный момент уксуса не окажется под рукой. Для такого случая и был придуман этот простой рецепт.
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров (очень спелых);
- 5 шт. перца душистого;
- 2 зубчика чеснока;
- 5 шт. гвоздики;
- щепотка острого перца Чили;
- 1,5 ст. л. сахара;
- 2 ч. л. соли.
Приготовление:
- Мытый овощ режем на 4-6 частей, погружаем в большую емкость, накрываем крышкой, кипятим. Варим 5-7 минут, затем вынимаем, аккуратно снимаем шкурку.
- Откидываем на дуршлаг, затем протираем через сито.
- Варим час при минимальной температуре.
- По истечении времени добавляем сахар, соль.
- Перечисленные пряности заворачиваем в марлю, завязываем и погружаем в соус.
- Очищенные зубчики чеснока измельчаем.
- Продолжаем готовить еще 10 минут, далее вынимаем марлевый узелок.
- Разливаем по таре, погружаем в кастрюлю с теплой водой (дно застилаем мягким полотенцем). Стерилизуем 15 минут после закипания.
- Закрываем крышками. Ставим храниться в темное прохладное место.
При приготовлении кетчупа из помидор в домашних условиях необходимо строго соблюдать последовательность рецепта. В противном случае за короткий срок заготовка испортится. Жалко будет потраченного времени, сил, денег на продукты, а зимой придется довольствоваться магазинным вариантом.
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А по какому рецепту готовите вы? 4
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Рита / 22.08.18 14:32А у меня после постоянного употребления магазинного кетчупа начались проблемы с желудком. Тогда-то я остро поняла, как химия влияет на наш организм. Как хорошо, что нашла этот сайт. Теперь буду учиться готовить любимый соус.
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Зина / 22.08.18 14:32Ой, мой муж просто обожает «Чили»! Он готов съесть абсолютно любое блюдо, которое заправлено этим химическим соусом. Попробую ка я приготовить, может ему понравится.
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Полина / 22.08.18 14:31А мне понравился второй вариант. Не люблю долго проводить время на кухне, да и времени нет из-за работы, а зимой все же хочется поесть чего-нибудь вкусного и детей побаловать. Они очень любят кетчуп.
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Эльвира / 22.08.18 14:30Очень заинтересовал рецепт «Со сливами». Сейчас этого добра много насобирали с мужем, не знали что делать. Спасибо за идею!