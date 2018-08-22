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Кетчуп на зиму: пошаговые рецепты

  • Категория:
    заготовки
  • Время приготовления:
    3 часа

Ингредиенты

  • помидоры
  • яблоки
  • лук
  • сахар
  • уксус
  • соль
  • гвоздика
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Свежие томаты содержат много кальция, магния, натрия, фосфора, калия, железа. А также в их составе присутствует редкий антиоксидант ликопин, который предупреждает образование злокачественных опухолей. 

Чтобы не только летом, но и зимой насыщать организм полезными веществами, можно заготовить кетчуп из помидор в домашних условиях по любому из представленных рецептов.

Кетчуп «Классический»

Получается ароматный и нежный на вкус соус. Сочетается практически со всеми блюдами.

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров;
  • 2 шт. кислых яблок (средних);
  • 2 шт. лука;
  • 100 г сахара;
  • 1 ч. л. молотого перца;
  • 3 ст. л. уксус 6% яблочный;
  • 3 шт. гвоздики;
  • 1 ст. л. соли.

Приготовление:

  • Перечисленные продукты моем, очищаем.
  • Основной ингредиент режем дольками, складываем в чашу блендера.

  • Яблоки делим пополам, удаляем сердцевину. Репчатый лук измельчаем на крупные кубики. Соединяем все.

  • Взбиваем до получения пюреобразной массы.
  • Перекладываем содержимое кухонной техники в большую кастрюлю, ставим ее на средний огонь.

  • Периодически помешиваем деревянной лопаткой, пока не закипит. Варим без крышки 40 минут.
  • Высыпаем соль, сахар, гвоздику. Держим на включенной плите еще минут 30.

  • Затем отправляем туда перец, уксус. Через 2-3 минуты отставляем.
  • Разливаем по чистым банкам, закатываем.

  • Хорошо укутываем, оставляем на сутки до полного остывания. Храним до зимы в погребе.

Кетчуп «На скорую руку»

Любимый всеми соус, возможно, приготовить всего за 1 час, даже меньше. Для этого основной овощ следует заранее протереть через терку.

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров;
  • 0,5 л воды;
  • 1 лук (небольшой);
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2-3 ст. л. лимонного сока;
  • щепотка корицы;
  • 10 шт. горошин черного перца;
  • 3 шт. гвоздики;
  • 5 шт. душистого перца;
  • 200 г сахара;
  • 2 ч. л. соли.

Приготовление:

  1. В сотейник выливаем томатное пюре, разбавляем водой.
  2. Лук и чеснок очищаем, мелко режем, соединяем с массой.
  3. На следующем этапе кидаем гвоздику и оба вида перца. Перемешиваем.
  4. Устанавливаем на средний огонь, варим около 20-25 минут. За указанное время соус должен стать гуще.
  5. Вливаем сок, высыпаем корицу, сахар, соль. Ждем 2-3 минуты.
  6. Затем отставляем кастрюлю, ее содержимое протираем через сито.
  7. Снова отправляем на плиту, кипятим 3-5 минут.
  8. Готовый соус распределяем по стеклянной таре, закатываем и ставим в холодное место.

Кетчуп с болгарским перцем

Дополнительный сочный овощ в рецепте сделает вкус кетчупа из помидор, приготовленного в домашних условиях, пикантным и оригинальным. Зимой на праздники этим соусом заправляют запеченное мясо.

Ингредиенты:

  • 2,5 кг помидоров;
  • 2 шт. сладкого перца;
  • 2 шт. лука;
  • 6 зубчиков чеснока;
  • измельченная зелень (засушенная);
  • молотый перец;
  • 50 мл уксуса;
  • 100 г сахара;
  • 1 ч. л. соли с горкой.

Приготовление

  • Основной овощ моем, чистим, разрезаем каждый плод на 4 части, укладываем в подходящую по размеру кастрюлю.

  • Из вымытого перца вынимаем середину с семенами, режем на маленькие квадратики, отправляем к помидорам.

  • Лук и чеснок чистим, мелко нарезаем, кидаем в наполненную ингредиентами емкость.
  • Кастрюлю ставим на плиту, включаем минимальный огонь, постоянно мешаем.
  • При образовании жидкости, увеличиваем температуру.

  • Когда масса начнет закипать, уменьшаем огонь. Варим примерно 1,5 часа.
  • Отставляем, полностью остуживаем. С помощью блендера доводим до нужной консистенции, затем пропускаем через сито.

  • Снова включаем плиту, варим до уменьшения объема вдвое, в процессе постоянно мешаем.
  • Как только появятся пузыри, добавляем сыпучие продукты. Варим 20 минут, вливаем уксус и ждем еще 10 минут.
  • Распределяем по чистой стеклянной таре, закрываем, переворачиваем, укутываем в плотную ткань и оставляем на сутки. Затем переносим погреб.

Со сливами

По данному рецепту, который можно воспроизвести в домашних условиях, вкус кетчупа из помидор получается схожим с аджикой. Пикантный, ароматный, будет украшать любые блюда всю зиму.

  • А в делаете сами кетчуп?

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров;
  • 1 кг слив;
  • 3 шт. яблок;
  • 3 шт. сладкого перца;
  • 4 шт. лука;
  • 2 шт. острого перца;
  • 1 головка чеснока;
  • 100 мл рафинированного масла;
  • 100 мл уксуса;
  • 1,5 ст. сахара;
  • 1-2 ст. л. соли.

Приготовление:

  • Помидоры моем под краном, выкладываем в подходящую по размеру емкость. Заливаем кипятком, ждем 15 минут, вынимаем и снимаем кожицу.

  • В вымытых фруктах удаляем косточки.

  • Два вида перца вымываем, очищаем от семян, разделяем пополам.
  • С яблоки снимаем кожуру, удаляем середину.

  • Помидоры, острый перец и сливы крупно режем, прокручиваем через мясорубку. Готовую массу выливаем в большую кастрюлю.

  • Сладкий перец вместе с яблоками и луком перебиваем в блендере. Отправляем к помидорной смеси. Перемешиваем.
  • Ставим на плиту, закипячиваем, снижаем температуру до минимума, накрываем крышкой и варим 1,5 часа.

  • По истечении времени всыпаем сахар, соль, мешаем и ждем еще 10 минут.
  • Очищенный чеснок трем на крупной терке, соединяем с маслом, уксусом. Все перемешиваем, добавляем.

  • Доводим почти готовое лакомство до кипения и отставляем.
  • Заливаем горячую массу в банки, закатываем, ставим вверх дном, хорошенько закутываем в плед и пусть остывают.

Кетчуп «Чили»

В домашних условиях можно приготовить такой же соус, как в магазине. Острый кетчуп на зиму из помидор по этому рецепту хорошо сочетается с мясом и овощными закусками.

Ингредиенты:

  • 3 кг помидоров;
  • 3-4 шт. Чили;
  • 7 зубчиков чеснока;
  • смесь перцев;
  • 100 мл уксуса;
  • 6 ст. л. сахара;
  • 1 ст. л. соли.

Приготовление:

  1. Томаты моем, снимаем кожуру, делим пополам, удаляем сердцевины, прокручиваем через мясорубку.
  2. Острый перец очень мелко режем, добавляем к основному продукту, ставим на плиту, закипячиваем.
  3. Далее, кидаем туда предварительно измельченный чеснок, специи, сахар и соль.
  4. Ждем 5-7 минут, затем вливаем уксус.
  5. Варим до образования густой консистенции, не забываем помешивать.
  6. Разливаем по банкам, закрываем крышками и прячем.

Кетчуп без уксуса

Может произойти так, что в нужный момент уксуса не окажется под рукой. Для такого случая и был придуман этот простой рецепт.

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров (очень спелых);
  • 5 шт. перца душистого;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 5 шт. гвоздики;
  • щепотка острого перца Чили;
  • 1,5 ст. л. сахара;
  • 2 ч. л. соли.

Приготовление:

  1. Мытый овощ режем на 4-6 частей, погружаем в большую емкость, накрываем крышкой, кипятим. Варим 5-7 минут, затем вынимаем, аккуратно снимаем шкурку.
  2. Откидываем на дуршлаг, затем протираем через сито.
  3. Варим час при минимальной температуре.
  4. По истечении времени добавляем сахар, соль.
  5. Перечисленные пряности заворачиваем в марлю, завязываем и погружаем в соус.
  6. Очищенные зубчики чеснока измельчаем.
  7. Продолжаем готовить еще 10 минут, далее вынимаем марлевый узелок.
  8. Разливаем по таре, погружаем в кастрюлю с теплой водой (дно застилаем мягким полотенцем). Стерилизуем 15 минут после закипания.
  9. Закрываем крышками. Ставим храниться в темное прохладное место.

При приготовлении кетчупа из помидор в домашних условиях необходимо строго соблюдать последовательность рецепта. В противном случае за короткий срок заготовка испортится. Жалко будет потраченного времени, сил, денег на продукты, а зимой придется довольствоваться магазинным вариантом.

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22.08.2018
Теги: кетчуп помидоры рецепт

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А по какому рецепту готовите вы? 4  

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  • Рита / 22.08.18 14:32
    -
    0
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    А у меня после постоянного употребления магазинного кетчупа начались проблемы с желудком. Тогда-то я остро поняла, как химия влияет на наш организм. Как хорошо, что нашла этот сайт. Теперь буду учиться готовить любимый соус.
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  • Зина / 22.08.18 14:32
    -
    0
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    Ой, мой муж просто обожает «Чили»! Он готов съесть абсолютно любое блюдо, которое заправлено этим химическим соусом. Попробую ка я приготовить, может ему понравится.
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  • Полина / 22.08.18 14:31
    -
    0
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    А мне понравился второй вариант. Не люблю долго проводить время на кухне, да и времени нет из-за работы, а зимой все же хочется поесть чего-нибудь вкусного и детей побаловать. Они очень любят кетчуп.
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  • Эльвира / 22.08.18 14:30
    -
    0
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    Очень заинтересовал рецепт «Со сливами». Сейчас этого добра много насобирали с мужем, не знали что делать. Спасибо за идею!
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