Кетчуп на зиму: пошаговые рецепты

Свежие томаты содержат много кальция, магния, натрия, фосфора, калия, железа. А также в их составе присутствует редкий антиоксидант ликопин, который предупреждает образование злокачественных опухолей.

Чтобы не только летом, но и зимой насыщать организм полезными веществами, можно заготовить кетчуп из помидор в домашних условиях по любому из представленных рецептов.

Кетчуп «Классический»

Получается ароматный и нежный на вкус соус. Сочетается практически со всеми блюдами.

Ингредиенты:

2 кг помидоров;

2 шт. кислых яблок (средних);

2 шт. лука;

100 г сахара;

1 ч. л. молотого перца;

3 ст. л. уксус 6% яблочный;

3 шт. гвоздики;

1 ст. л. соли.

Приготовление:

Перечисленные продукты моем, очищаем.

Основной ингредиент режем дольками, складываем в чашу блендера.

Яблоки делим пополам, удаляем сердцевину. Репчатый лук измельчаем на крупные кубики. Соединяем все.

Взбиваем до получения пюреобразной массы.

Перекладываем содержимое кухонной техники в большую кастрюлю, ставим ее на средний огонь.

Периодически помешиваем деревянной лопаткой, пока не закипит. Варим без крышки 40 минут.

Высыпаем соль, сахар, гвоздику. Держим на включенной плите еще минут 30.

Затем отправляем туда перец, уксус. Через 2-3 минуты отставляем.

Разливаем по чистым банкам, закатываем.

Хорошо укутываем, оставляем на сутки до полного остывания. Храним до зимы в погребе.

Кетчуп «На скорую руку»

Любимый всеми соус, возможно, приготовить всего за 1 час, даже меньше. Для этого основной овощ следует заранее протереть через терку.

Ингредиенты:

1 кг помидоров;

0,5 л воды;

1 лук (небольшой);

2 зубчика чеснока;

2-3 ст. л. лимонного сока;

щепотка корицы;

10 шт. горошин черного перца;

3 шт. гвоздики;

5 шт. душистого перца;

200 г сахара;

2 ч. л. соли.

Приготовление:

В сотейник выливаем томатное пюре, разбавляем водой. Лук и чеснок очищаем, мелко режем, соединяем с массой. На следующем этапе кидаем гвоздику и оба вида перца. Перемешиваем. Устанавливаем на средний огонь, варим около 20-25 минут. За указанное время соус должен стать гуще. Вливаем сок, высыпаем корицу, сахар, соль. Ждем 2-3 минуты. Затем отставляем кастрюлю, ее содержимое протираем через сито. Снова отправляем на плиту, кипятим 3-5 минут. Готовый соус распределяем по стеклянной таре, закатываем и ставим в холодное место.

Кетчуп с болгарским перцем

Дополнительный сочный овощ в рецепте сделает вкус кетчупа из помидор, приготовленного в домашних условиях, пикантным и оригинальным. Зимой на праздники этим соусом заправляют запеченное мясо.

Ингредиенты:

2,5 кг помидоров;

2 шт. сладкого перца;

2 шт. лука;

6 зубчиков чеснока;

измельченная зелень (засушенная);

молотый перец;

50 мл уксуса;

100 г сахара;

1 ч. л. соли с горкой.

Приготовление

Основной овощ моем, чистим, разрезаем каждый плод на 4 части, укладываем в подходящую по размеру кастрюлю.

Из вымытого перца вынимаем середину с семенами, режем на маленькие квадратики, отправляем к помидорам.

Лук и чеснок чистим, мелко нарезаем, кидаем в наполненную ингредиентами емкость.

Кастрюлю ставим на плиту, включаем минимальный огонь, постоянно мешаем.

При образовании жидкости, увеличиваем температуру.

Когда масса начнет закипать, уменьшаем огонь. Варим примерно 1,5 часа.

Отставляем, полностью остуживаем. С помощью блендера доводим до нужной консистенции, затем пропускаем через сито.

Снова включаем плиту, варим до уменьшения объема вдвое, в процессе постоянно мешаем.

Как только появятся пузыри, добавляем сыпучие продукты. Варим 20 минут, вливаем уксус и ждем еще 10 минут.

Распределяем по чистой стеклянной таре, закрываем, переворачиваем, укутываем в плотную ткань и оставляем на сутки. Затем переносим погреб.

Со сливами

По данному рецепту, который можно воспроизвести в домашних условиях, вкус кетчупа из помидор получается схожим с аджикой. Пикантный, ароматный, будет украшать любые блюда всю зиму.

Ингредиенты:

2 кг помидоров;

1 кг слив;

3 шт. яблок;

3 шт. сладкого перца;

4 шт. лука;

2 шт. острого перца;

1 головка чеснока;

100 мл рафинированного масла;

100 мл уксуса;

1,5 ст. сахара;

1-2 ст. л. соли.

Приготовление:

Помидоры моем под краном, выкладываем в подходящую по размеру емкость. Заливаем кипятком, ждем 15 минут, вынимаем и снимаем кожицу.

В вымытых фруктах удаляем косточки.

Два вида перца вымываем, очищаем от семян, разделяем пополам.

С яблоки снимаем кожуру, удаляем середину.

Помидоры, острый перец и сливы крупно режем, прокручиваем через мясорубку. Готовую массу выливаем в большую кастрюлю.

Сладкий перец вместе с яблоками и луком перебиваем в блендере. Отправляем к помидорной смеси. Перемешиваем.

Ставим на плиту, закипячиваем, снижаем температуру до минимума, накрываем крышкой и варим 1,5 часа.

По истечении времени всыпаем сахар, соль, мешаем и ждем еще 10 минут.

Очищенный чеснок трем на крупной терке, соединяем с маслом, уксусом. Все перемешиваем, добавляем.

Доводим почти готовое лакомство до кипения и отставляем.

Заливаем горячую массу в банки, закатываем, ставим вверх дном, хорошенько закутываем в плед и пусть остывают.

Кетчуп «Чили»

В домашних условиях можно приготовить такой же соус, как в магазине. Острый кетчуп на зиму из помидор по этому рецепту хорошо сочетается с мясом и овощными закусками.

Ингредиенты:

3 кг помидоров;

3-4 шт. Чили;

7 зубчиков чеснока;

смесь перцев;

100 мл уксуса;

6 ст. л. сахара;

1 ст. л. соли.

Приготовление:

Томаты моем, снимаем кожуру, делим пополам, удаляем сердцевины, прокручиваем через мясорубку. Острый перец очень мелко режем, добавляем к основному продукту, ставим на плиту, закипячиваем. Далее, кидаем туда предварительно измельченный чеснок, специи, сахар и соль. Ждем 5-7 минут, затем вливаем уксус. Варим до образования густой консистенции, не забываем помешивать. Разливаем по банкам, закрываем крышками и прячем.

Кетчуп без уксуса

Может произойти так, что в нужный момент уксуса не окажется под рукой. Для такого случая и был придуман этот простой рецепт.

Ингредиенты:

1 кг помидоров (очень спелых);

5 шт. перца душистого;

2 зубчика чеснока;

5 шт. гвоздики;

щепотка острого перца Чили;

1,5 ст. л. сахара;

2 ч. л. соли.

Приготовление:

Мытый овощ режем на 4-6 частей, погружаем в большую емкость, накрываем крышкой, кипятим. Варим 5-7 минут, затем вынимаем, аккуратно снимаем шкурку. Откидываем на дуршлаг, затем протираем через сито. Варим час при минимальной температуре. По истечении времени добавляем сахар, соль. Перечисленные пряности заворачиваем в марлю, завязываем и погружаем в соус. Очищенные зубчики чеснока измельчаем. Продолжаем готовить еще 10 минут, далее вынимаем марлевый узелок. Разливаем по таре, погружаем в кастрюлю с теплой водой (дно застилаем мягким полотенцем). Стерилизуем 15 минут после закипания. Закрываем крышками. Ставим храниться в темное прохладное место.

При приготовлении кетчупа из помидор в домашних условиях необходимо строго соблюдать последовательность рецепта. В противном случае за короткий срок заготовка испортится. Жалко будет потраченного времени, сил, денег на продукты, а зимой придется довольствоваться магазинным вариантом.