Как вино влияет на кожу: правда ли бокал красного продлевает молодость?

Ах, красное вино – его глубокий вкус и терпкий аромат... Но помимо удовольствия для вкусовых рецепторов, неужели оно может стать еще и эликсиром молодости для нашей кожи? Давайте разберемся, что к чему и стоит ли теперь наливать себе бокал под маской "омоложения".

Магия антиоксидантов в бокале

Все разговоры о пользе вина для кожи начинаются с антиоксидантов, и главный "герой" здесь – ресвератрол. Этот антиоксидант содержится в кожице винограда, и особенно много его именно в красном вине. Ресвератрол известен своими свойствами замедлять старение, защищая клетки кожи от повреждения свободными радикалами, которые образуются от стресса, загрязнения и ультрафиолета. Они буквально "прогрызают" нашу кожу, приводя к морщинам, тусклости и потере упругости.

Исследования показывают, что ресвератрол может улучшить текстуру и цвет лица, поддерживая естественный коллаген, но, увы, одного бокала может не хватить для видимого эффекта. Да и не стоит забывать: чтобы "достать" те самые полезные вещества из вина, придется выпить больше, чем рекомендуют диетологи!

Польза в умелых дозах





Когда дело касается бокала вина, важна умеренность. Один бокал красного, по мнению ученых, действительно может принести пользу сердцу, снизить уровень стресса и, как следствие, улучшить состояние кожи. Однако если бокал превращается в два-три и больше – тут волшебство заканчивается, а начинается обезвоживание, расширение пор и тусклый цвет лица. Алкоголь, какой бы "полезный" он ни был, в больших дозах не лучшим образом сказывается на красоте.

Белое или красное? Какое полезнее?

Красное вино традиционно считается полезнее для кожи, так как в нем больше антиоксидантов. Белое, хотя тоже содержит ресвератрол, уступает в концентрации полезных веществ, но зато может похвастаться меньшей кислотностью, что менее вредно для эмали зубов и желудка. Если вы хотите пить на пользу коже, отдайте предпочтение бокалу красного, но выбирайте хорошее вино, от проверенных производителей – в нем будет больше тех самых "чудо"-субстанций.

Мнение экспертов: помогает или нет?

Большинство экспертов сходятся на том, что антиоксиданты в вине – это приятный бонус, но не панацея. Да, бокал красного содержит много полезных веществ, и, возможно, именно оно даст ощущение легкости и отдыха. Но надеяться, что вино заменит уход за кожей или здоровый образ жизни, точно не стоит. Красота кожи начинается не с бокала, а с полноценного сна, правильного питания и увлажняющих кремов.



Ранее мы рассказывали о том, как расшифровать винные этикетки и выбрать лучшее вино.