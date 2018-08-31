Самое вкусное яблочное повидло на зиму: рецепты

Сварить густое повидло в домашних условиях совсем несложно, как сделать это правильно – подскажут рецепты с фото. Это универсальная начинка для блинчиков, песочных тортов и дрожжевых пирожков. Для приготовления такой заготовки на зиму можно использовать яблоки любого сорта, порченные или подгнившие плоды.

Бабушкино яблочное повидло

Перед тем как сварить такое лакомство в домашних условиях, обязательно подбираем осенний или зимний сорт яблок. Интересный факт – чем кислее будут фрукты, тем гуще и ароматнее получается заготовка.

Ингредиенты:

1,2 кг сахарного песка;

1 кг зеленых или желтых яблок.

Рецепт приготовления:

Тщательно промываем фрукты, обсушиваем кухонным полотенцем или одноразовыми салфетками.

Снимаем картофелечисткой кожуру, разрезаем каждое яблоко пополам и вынимаем сердцевину с перегородками и семенами.​

Застилаем противень пергаментом, духовку разогреваем до 180 градусов. На подготовленный лист выкладываем кусочки плодов, печем до полного размягчения. Время зависит от сорта плодов и степени их зрелости.

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Вынимаем заготовку из агрегата, даем чуть остыть, разбиваем погружным блендером в пюре. Перетираем массу через металлическое густое сито, смешиваем с сахаром.

Выкладываем пюре в посуду с толстым дном или антипригарным покрытием, доводим до кипения.

Варим на медленном огне до загустения, регулярно помешивая деревянной лопаточкой.

Густоту повидла определяем так: небольшое количество массы выкладываем на блюдце и обратной стороной ложки проводим по нему. Если масса держит форму – лакомство готово.

Раскладываем ее в горячие, стерилизованные сухим способом банки и немедленно закатываем. Убираем на хранение в погреб.

Яблочное повидло в мультиварке

Если в доме есть такой агрегат, задумываться над тем, как сварить в домашних условиях лакомство не стоит. При помощи мультиварки продукт получается довольно густым, подходящим для начинки пончиков и рулетов.

Ингредиенты:

1 кг любых недозревших яблок;

1/2 среднего лимона;

2 ст. белого сахарного песка;

1-1,5 ст. очищенной питьевой воды.

Рецепт приготовления:

Тщательно промываем и обсушиваем яблоки. Срезаем кожуру в отдельную кастрюлю, разрезаем фрукты на 4 части. Вынимаем ножом семенные коробки, отправляем к очисткам.

Складываем в чашу яблочные ломтики, вливаем сюда же ½ стакана воды. Закрываем агрегат, включаем режим выпечки на 30 минут. Параллельно заливаем оставшейся водой очистки, доводим до кипения на плите. Уменьшаем нагрев, держим на огне около 20 минут.

Деревянной ступкой превращаем содержимое чаши в однородную массу. Или перекладываем мягкие кусочки вместе с соком в железную кастрюльку и разбиваем фрукты погружным блендером. Затем снова отправляем пюре в мультиварку.

Сюда же выдавливаем сок из половинки цитруса, добавляем положенное по рецепту количество сахара. К содержимому агрегата процеживаем отвар из обрезков, тщательно перемешиваем. Закрываем крышку, включаем режим выпечки на 40-45 минут.

Время от времени проверяем на густоту – разные сорта яблок могут увариваться чуть дольше или быстрее указанного времени. Стерилизуем банки в духовке при температуре 100 градусов около 10 минут, даем им чуть остыть.

Раскладываем в подготовленные емкости повидло и закатываем. Переворачиваем, утепляем. Выносим на следующие сутки в погреб или подвал.

Совет: выбирать следует не очень спелые фрукты, чтобы заготовка была густой.

Яблочное повидло с ксилитом

Такой рецепт с фото домашних условиях пригодится любителям сладкого, которые по той или иной причине не могут употреблять сахар. Следует помнить, что заменителей для получения качественной начинки для пирогов и рулетов потребуется несколько меньше, чем обычного подсластителя.

Ингредиенты:

1,2 кг яблок светлых сортов;

110 г ксилита;

1/2 ст. очищенной питьевой воды.

Рецепт приготовления:

Чистим фрукты от кожуры и семенных коробок, шинкуем на мелкие кусочки. Складываем заготовки в кастрюлю с толстым дном, вливаем сюда же воду.

Ставим емкость с плодами на огонь, доводим до кипения.

Тушим на маленьком огне под крышкой до полного размягчения содержимого.

Измельчаем яблоки любым удобным способом, высыпаем сюда же ксилит. Перемешиваем, увариваем до нужной консистенции.

Раскладываем горячее лакомство в стерилизованные сухим способом банки и герметично укупориваем. Накрываем со всех сторон теплым одеялом, ждем сутки, пока банки полностью остынут.

Выносим на хранение в подвал.

Совет: не выбрасывайте фруктовые очистки – на их основе можно приготовить вкусный компот или яблочный квас.

Яблочное повидло с кабачками

Кабачки в середине лета остается лидером по низкой стоимости среди огородной продукции. Поэтому его участие в сладком десерте поможет сэкономить деньги людям, не имеющим собственного сада.

Ингредиенты:

3 кг молодых кабачков;

1 кг любых яблок;

4 лимона;

щепотка цедры;

4 кг белого сахарного песка.

Рецепт приготовления:

Промываем овощи и фрукты в проточной воде, сушим кухонным полотенцем.

Чистим ингредиенты будущего повидла от кожуры и семенных коробок, мелко режем.

Засыпаем сахаром, отставляем в сторону на 6-8 часов.

Доводим массу до кипения, убавляем огонь. Варим до мягкости фруктов и плодов.

Чистим лимоны, нарезаем небольшими кусочками и смешиваем с кабачками и яблоками.

Пропускаем все через мясорубку или разбиваем блендером.

Увариваем до нужной густоты, за 10 минут до готовности добавляем немного лимонной цедры, если хотим, чтобы вкус лакомства стал ярко выраженным, цитрусовым.

Раскладываем горячий десерт в стерилизованные банки, немедленно закатываем и утепляем.

Выносим в кладовку или подпол на хранение.

Приготовить яблочное повидло в домашних условиях не составит труда, главное придерживаться все рекомендаций. Такую необычную заготовку можно подавать к чаю или использовать в качестве начинки для пирожков или рулетов.