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Самое вкусное яблочное повидло на зиму: рецепты

  • Категория:
    заготовки на зиму

Ингредиенты

  • сахарный песок
  • яблоки
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Сварить густое повидло в домашних условиях совсем несложно, как сделать это правильно – подскажут рецепты с фото. Это универсальная начинка для блинчиков, песочных тортов и дрожжевых пирожков. Для приготовления такой заготовки на зиму можно использовать яблоки любого сорта, порченные или подгнившие плоды.

Бабушкино яблочное повидло

Перед тем как сварить такое лакомство в домашних условиях, обязательно подбираем осенний или зимний сорт яблок. Интересный факт – чем кислее будут фрукты, тем гуще и ароматнее получается заготовка.

Ингредиенты:

  • 1,2 кг сахарного песка;
  • 1 кг зеленых или желтых яблок.

Рецепт приготовления:

  • Тщательно промываем фрукты, обсушиваем кухонным полотенцем или одноразовыми салфетками.
  • Снимаем картофелечисткой кожуру, разрезаем каждое яблоко пополам и вынимаем сердцевину с перегородками и семенами.​

  • Застилаем противень пергаментом, духовку разогреваем до 180 градусов. На подготовленный лист выкладываем кусочки плодов, печем до полного размягчения. Время зависит от сорта плодов и степени их зрелости.

  • Вынимаем заготовку из агрегата, даем чуть остыть, разбиваем погружным блендером в пюре. Перетираем массу через металлическое густое сито, смешиваем с сахаром.

  • Выкладываем пюре в посуду с толстым дном или антипригарным покрытием, доводим до кипения.

  • Варим на медленном огне до загустения, регулярно помешивая деревянной лопаточкой.

  • Густоту повидла определяем так: небольшое количество массы выкладываем на блюдце и обратной стороной ложки проводим по нему. Если масса держит форму – лакомство готово.

  • Раскладываем ее в горячие, стерилизованные сухим способом банки и немедленно закатываем. Убираем на хранение в погреб.

  • А вы готовите яблочное повидло на зиму?

Яблочное повидло в мультиварке

Если в доме есть такой агрегат, задумываться над тем, как сварить в домашних условиях лакомство не стоит. При помощи мультиварки продукт получается довольно густым, подходящим для начинки пончиков и рулетов.

Ингредиенты:

  • 1 кг любых недозревших яблок;
  • 1/2 среднего лимона;
  • 2 ст. белого сахарного песка;
  • 1-1,5 ст. очищенной питьевой воды.

Рецепт приготовления:

  • Тщательно промываем и обсушиваем яблоки. Срезаем кожуру в отдельную кастрюлю, разрезаем фрукты на 4 части. Вынимаем ножом семенные коробки, отправляем к очисткам.
  • Складываем в чашу яблочные ломтики, вливаем сюда же ½ стакана воды. Закрываем агрегат, включаем режим выпечки на 30 минут. Параллельно заливаем оставшейся водой очистки, доводим до кипения на плите. Уменьшаем нагрев, держим на огне около 20 минут.
  • Деревянной ступкой превращаем содержимое чаши в однородную массу. Или перекладываем мягкие кусочки вместе с соком в железную кастрюльку и разбиваем фрукты погружным блендером. Затем снова отправляем пюре в мультиварку.
  • Сюда же выдавливаем сок из половинки цитруса, добавляем положенное по рецепту количество сахара. К содержимому агрегата процеживаем отвар из обрезков, тщательно перемешиваем. Закрываем крышку, включаем режим выпечки на 40-45 минут.
  • Время от времени проверяем на густоту – разные сорта яблок могут увариваться чуть дольше или быстрее указанного времени. Стерилизуем банки в духовке при температуре 100 градусов около 10 минут, даем им чуть остыть.

  • Раскладываем в подготовленные емкости повидло и закатываем. Переворачиваем, утепляем. Выносим на следующие сутки в погреб или подвал.

Совет: выбирать следует не очень спелые фрукты, чтобы заготовка была густой.

Яблочное повидло с ксилитом

Такой рецепт с фото домашних условиях пригодится любителям сладкого, которые по той или иной причине не могут употреблять сахар. Следует помнить, что заменителей для получения качественной начинки для пирогов и рулетов потребуется несколько меньше, чем обычного подсластителя.

Ингредиенты:

  • 1,2 кг яблок светлых сортов;
  • 110 г ксилита;
  • 1/2 ст. очищенной питьевой воды.

Рецепт приготовления:

  • Чистим фрукты от кожуры и семенных коробок, шинкуем на мелкие кусочки. Складываем заготовки в кастрюлю с толстым дном, вливаем сюда же воду.

  • Ставим емкость с плодами на огонь, доводим до кипения.

  • Тушим на маленьком огне под крышкой до полного размягчения содержимого.

  • Измельчаем яблоки любым удобным способом, высыпаем сюда же ксилит. Перемешиваем, увариваем до нужной консистенции.

  • Раскладываем горячее лакомство в стерилизованные сухим способом банки и герметично укупориваем. Накрываем со всех сторон теплым одеялом, ждем сутки, пока банки полностью остынут.

  • Выносим на хранение в подвал.

Совет: не выбрасывайте фруктовые очистки – на их основе можно приготовить вкусный компот или яблочный квас.

Яблочное повидло с кабачками

Кабачки в середине лета остается лидером по низкой стоимости среди огородной продукции. Поэтому его участие в сладком десерте поможет сэкономить деньги людям, не имеющим собственного сада.

Ингредиенты:

  • 3 кг молодых кабачков;
  • 1 кг любых яблок;
  • 4 лимона;
  • щепотка цедры;
  • 4 кг белого сахарного песка.

Рецепт приготовления:

  • Промываем овощи и фрукты в проточной воде, сушим кухонным полотенцем.
  • Чистим ингредиенты будущего повидла от кожуры и семенных коробок, мелко режем.
  • Засыпаем сахаром, отставляем в сторону на 6-8 часов.
  • Доводим массу до кипения, убавляем огонь. Варим до мягкости фруктов и плодов.
  • Чистим лимоны, нарезаем небольшими кусочками и смешиваем с кабачками и яблоками.
  • Пропускаем все через мясорубку или разбиваем блендером.
  • Увариваем до нужной густоты, за 10 минут до готовности добавляем немного лимонной цедры, если хотим, чтобы вкус лакомства стал ярко выраженным, цитрусовым.
  • Раскладываем горячий десерт в стерилизованные банки, немедленно закатываем и утепляем.
  • Выносим в кладовку или подпол на хранение.  

Приготовить яблочное повидло в домашних условиях не составит труда, главное придерживаться все рекомендаций. Такую необычную заготовку можно подавать к чаю или использовать в качестве начинки для пирожков или рулетов. 

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31.08.2018
Теги: повидло яблоки рецепты

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  • Наталья / 31.08.18 16:42
    -
    0
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    Недавно супруг купил мне мультиварку, вот на вашем повидле ее и опробую. Слава, Богу живу в деревне, поэтому в бесплатном сырье для заготовок нехватки не бывает
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  • Татьяна / 31.08.18 16:40
    -
    0
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    Долго искала в сети рецепт варенья с сахарозаменителем. Большое спасибо, теперь и я смогу радоваться сладким десертам. У меня сахарный диабет, поэтому на чужое удовольствие смотрю с белой завистью
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  • Ольга / 31.08.18 16:39
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    0
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    Очень интересный вариант заготовки с кабачками. Спасибо за рецепт – очень вкусно получилось, правда цедру я добавлять не стала.
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