Ешь и худей: 5 ужинов до 300 калорий, которые можно есть после шести

Давайте признаемся: все эти правила "не есть после шести" уже давно вызывают легкий нервный тик. Как же быть, если желудок не в курсе таких рекомендаций и начинает напоминать о себе ровно в тот момент, когда вы садитесь смотреть любимый сериал? Спокойствие, только спокойствие! Есть ужины, которые можно съесть и после шести вечера, и весу это никак не повредит. Главное – легкость и правильные ингредиенты. Так что давайте разберемся, что вкусненького можно приготовить, чтобы съесть с чистой совестью!

Салат с киноа и авокадо





Простой, но сытный салат, который насытит вас полезными жирами и белком. Киноа – это белковая бомба, которая легко переваривается, а авокадо придаст кремовую текстуру и порадует кожу здоровым сиянием. Всё за 10 минут!

Ингредиенты:

Киноа – 50 г

Авокадо – 1/2 шт.

Руккола – 1 горсть

Помидоры черри – 5-6 шт.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Оливковое масло – 1 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Отварите киноа по инструкции. В миске смешайте рукколу, нарезанные черри и авокадо. Добавьте готовую киноа, заправьте оливковым маслом и лимонным соком. Слегка посолите, поперчите – и всё, можно наслаждаться!

Запеченная треска с овощами





Любите рыбу, но боитесь, что ужин будет слишком тяжелым? Запеченная треска – ваш спаситель! Низкокалорийная, богатая белком, она прекрасно сочетается с овощами и не оставляет шансов лишним килограммам.

Ингредиенты:

Филе трески – 100 г

Брокколи – 100 г

Морковь – 1 шт.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Оливковое масло – 1 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Филе трески сбрызните лимонным соком и слегка посолите. Брокколи и нарезанную морковь положите рядом с треской на противень. Всё полейте оливковым маслом и запекайте при 180°C около 15-20 минут. Легко, вкусно и никаких угрызений совести!

Яичные маффины с овощами





Если вы привыкли завтракать яйцами, почему бы не устроить себе "мини-завтрак" на ужин? Яичные маффины – это идеальный вариант: легко приготовить, и никакого переедания. Можно экспериментировать с овощами и сыром.



Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Шпинат (свежий или замороженный) – 1 горсть

Болгарский перец – 1/2 шт.

Сыр (низкокалорийный) – 30 г

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Смешайте яйца, нарезанный болгарский перец и шпинат. Добавьте сыр и специи по вкусу. Разлейте смесь по формочкам для маффинов и запекайте при 180°C около 15 минут. Отличный вариант для тех, кто ищет что-то необычное на ужин.

Томатный суп-пюре с базиликом





А что если захочется чего-то теплого, ароматного и нежного? Томатный суп-пюре с базиликом – легкий, но очень вкусный вариант. Супчики – всегда отличный выбор для позднего ужина!

Ингредиенты:

Помидоры – 200 г

Чеснок – 1 зубчик

Базилик (свежий) – несколько листиков

Оливковое масло – 1 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Обжарьте мелко нарезанный чеснок на оливковом масле, добавьте нарезанные очищенные от кожицы помидоры и тушите 10 минут. Затем всё это пробейте в блендере до состояния пюре, добавьте свежий базилик и наслаждайтесь!

Творожная запеканка с ягодами





Для тех, кто мечтает о чем-то сладеньком после ужина – вот она, настоящая спасительница фигур. Легкая творожная запеканка с ягодами, которую можно съесть даже поздно вечером и не бояться за талию.

Ингредиенты:

Творог (нежирный) – 150 г

Яйцо – 1 шт.

Йогурт (натуральный, без сахара) – 2 ст.л.

Ягоды (свежие или замороженные) – 1 горсть

Ванильный экстракт – 1/2 ч.л. (по желанию)

Приготовление:

Смешайте творог с яйцом и йогуртом. Добавьте ягоды и ваниль. Выложите смесь в форму для запекания и отправьте в духовку при 180°C на 20-25 минут. Результат вас порадует!

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