Сказка про Черепаху

Однажды Чайке стало скучно на острове, и она решила наведать своего лучшего друга среди «не чаек» — Ворона. Дорога была ей знакома, Чайка быстро добралась до густого темного сада в большом городе. Однако Ворона в саду не оказалось.

«Ну вот, он снова у Черепахи, и что он нашел в этом Болоте? Надо и мне побывать там…»

Наскоро перекусив свежей рыбой, которую она принесла с собой для Ворона, любопытная Чайка отправилась куда-то на Болото. Ворон ей рассказывал, как туда долететь.

Где-то за городом, далеко в лесу простиралась огромная территория, покрытая мхом и мутной водой, издающей слегка неприятный запах. «Что же здесь хорошего?» — снова подумалось Чайке…

Черепаха привычно сидела в огромном кресле и вязала бесконечный шарф, состоящий из разноцветных узоров, не замечая новую гостью. Ворона около нее не оказалось, его ветка на старой ели пустовала. Как хотелось ощутить знакомый запах табака.

— А я ждала тебя, сейчас чаю налью, — Черепаха оторвалась от вязания и посмотрела поверх очков. — Подлетай ближе.

Чайка устроилась за столом на большом кресле напротив Черепахи. Наверное, на этом месте сидит Ворон и пьет чай, когда бывает здесь. Представилась картина неторопливого, бесконечного чаепития.

Чай готовился очень медленно, на небольшой газовой горелке, неизвестно откуда оказавшейся на болоте. Черепаха что-то бормотала, рассказывала какие-то странные истории из своей трехсотлетней жизни.

После чая она снова взялась за вязание и погрузилась в свои мысли. Будто и забыла про свою гостью.

И Чайка незаметно погрузилась в неторопливый ритм жизни в тишине Болота. Снова чай, потом вязание, и снова чай… день за днем… Скука исчезла, в руках чайки появилось вязание нового полотна, бесконечно длинного, разноцветного, в котором угадывались мотивы моря и дома. Чай и вязание, чай и вязание.

Как-то раз, в какой-то несчетный день на Болоте, Черепаха внезапно убрала вязание и оживилась. Она сняла белый чепец с головы и вместо него нацепила огромную красную шляпу, совершенно не вписывающуюся в серо-зеленое окружение.

— Пора, — восторженно проговорила старуха, призывая Чайку пойти куда-то. — Тебе было интересно, что же хорошего на Болоте?

Черепаха брела очень медленно, так, что Чайке приходилось кружить над землей, это сильно изматывало. Черепаха не меняла темпа и даже не обращала внимания на попутчицу. Постепенно болотистый лес редел, уступая место равнине, покрытой камышами и другой болотной растительностью.

Через несколько часов, а может быть, дней, Черепаха остановилась. Среди зеленой тины, серой мутной воды Чайка увидела великолепные белоснежные и розовые бутоны огромных цветов. Дыхание захватывало от такой красоты.

Лепестки цветов медленно раскрывались, источая нежный аромат… Такой красоты Чайка не видела никогда… Когда все бутоны раскрылись, мрачное болото на несколько мгновений засияло, словно волшебные жемчужины отражались в солнце и воде. Вскоре цветы закрылись и увяли, а Болото вернуло привычный вид.

Улетая на свой далекий родной остров, пролетая над бушующим океаном, Чайка вспоминала чудесное превращение, красоту Болота… и те несколько мгновений… которые стоили бесконечных дней ожидания…

Фото: 123RF / choikh