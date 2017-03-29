Легенда о любви

Однажды на Земле родилась девочка. Она выросла красивой стройной девушкой и однажды встретила юношу. Увидев его впервые, девушка испытала прекрасные, удивительные чувства, которые назвала любовью. Они стали встречаться друг с другом, и через некоторое время их любовь расцвела подобно весеннему цветку, нежному и сочному. Девушка очень сильно любила юношу, но чувств, которые она испытывала к нему, было ей недостаточно. Ей казалось, что можно любить гораздо сильнее.

Она обнимала своего любимого, целовала его, ласкала. Но всё это было не то. Слишком мало, слишком слабо. Девушке хотелось чего-то большего, чем простая земная любовь. Как будто в глубине её души хранилось тайное знание о чувствах, превосходящих человеческие, о любви всепроникающей, вседарящей, всесохраняющей, всезнающей…

Настало время, и они поженились.

Они жили дружно, ценя друг друга и заботясь друг о друге. Они жили, сохраняя гармонию и свет любви. Они были счастливы друг с другом и не могли жить друг без друга. Но, втайне от мужа, женщина была недовольна силой своей любви. Она была уверена, что любовь может быть совершенно другой. Всезнающей, вседающей, всепроникающей, всетворящей…

Время летит неумолимо, и настал миг прощания. Муж нашей героини умер.

Она затосковала по нему так сильно, как может тосковать женщина, которая любит всей душой и всем сердцем.

И взмолилась тогда женщина, обращаясь к Богу: «Боже, Боже мой! Я так тоскую по нему, так жалею о нём! Словно душа моя ушла вместе с ним в мир иной… Но ещё больше я тоскую по неосуществившейся мечте. Я хотела любить всепоглощающе, всепрощающе, всеобъемлюще. Но моя любовь была слаба… Если ты слышишь меня, Боже, исполни мою мечту, благослови на такую любовь…».

Она затосковала по нему так сильно, как может тосковать женщина, которая любит всей душой и всем сердцем.

Прошло много лет, и женщина покинула Землю, уходя с радостью, ведь там, в другом мире, её ждал любимый.

Но пути Господни нам неведомы, и снова, по прошествии тысяч лет, душа женщины нашла воплощение на Земле.

Она росла, развивалась, познавая заново земной мир.

Когда настало время, встретила человека, за которого вышла замуж.

Любовь же, страстно желаемая в прошлом воплощении, так и не посетила её. Женщина отчаялась: ей казалось, Бог отвернулся от неё.

Но однажды, прекрасным ранним утром, она почувствовала лёгкое шевеление в животе. Оно было похоже на поглаживание нежных маленьких пальцев или биение крыла голубки…. И это шевеление вызвало в душе женщины столь сильные чувства, что она расплакалась от счастья, переполнявшего её.

Ей сказали, что внутри неё растёт ребёнок.

С каждым днём он становился сильнее и больше. С каждым днём любовь женщины к ребёнку, находящемуся внутри неё, становилась сильнее и больше, и не было у неё пределов и ограничений.

Когда ребёнок родился, женщина взяла сына на руки и поцеловала его в сморщенные щёчки, нахмуренный лобик… Ребёнок был далеко не красавец, но ей он показался самым красивым на свете.

Он постоянно кричал и что-то просил, и женщина с радостью баюкала его и ласкала. Малыш не спал ночами, не давая нашей героине спать, но она терпела бессонные ночи с радостью и любила своего сыночка ещё крепче. Когда он болел, женщина не находила себе места, и сердце её разрывалось на кусочки от страха за маленького сына…

Особенно сильно её любовь проявилась, когда она впервые приложила сына к своей груди…

И однажды женщина поняла: она любит своего ребёнка той самой любовью, о которой мечтала когда-то в прошлой жизни. Всепоглощающе, всепрощающе, всепроникающее и всеобъемлюще. Любовь её была нежнее лепестков бутона розы. Нежность её была слаще манны небесной. Сила её была прочнее самого твёрдого алмаза.

И, взглянув в чудесные глазки сына, она увидела в них своего любимого. Это его душа воплотилась в её сыне, чтобы желание женщины, наконец, исполнилось.

Ибо так захотел Бог.

Ибо нет любви сильнее, чем любовь матери к ребёнку.

Фото: 123RF / Thanaphiphat Suanpan