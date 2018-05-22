Хочу вам сказать, что я ношу старое пальто. Его выбросить пора. У меня есть новое пальто, оно висит на вешалке. Только по праздникам или в театр надеваю его. В другие дни привык ходить в старом.

Сразу вам посоветую, если у вас прохудился карман, обязательно его зашейте. А то положите в карман портмоне и потеряете вместе с документами.

В моём пальто вдобавок полы снизу разорваны.

Я раз собрался поехать в гости. Добрался до трёх вокзалов, вышел из метро. До отправления электрички полчаса. Сунул руку в карман, а перчаток нет.

Я раз собрался поехать в гости. Добрался до трёх вокзалов, вышел из метро. До отправления электрички полчаса. Сунул руку в карман, а перчаток нет.

Кинулся обратно. Искал на улице. Нет. Хотя перчатки старые, штопанные, а кто-то подобрал.

Пришлось вернуться домой. Дома все перерыл. Не нашёл.

С этими перчатками у меня каждый год проблемы. Сколько раз их терял. Один раз, помню, выпали на платформу на станции метро. Я увидел их, когда двери вагона закрылись.

Другим поездом вернулся. Перчаток нигде нет. Два дня ездил на эту станцию, спрашивал у пассажиров, может, кто видел, куда они делись.

И вот в последний раз вечером под праздники спешил в центральную библиотеку сдать книги.

Поскользнулся и упал на тротуаре. Даже ладонь о лёд поцарапал. Поменял книги. Пришел домой. Мысль какая-то тревожная возникла. Проверил пальто, а там перчаток нет.

Стал звонить в библиотеку. Но библиотека уже закрылась. Что делать? Выходные. Два дня ждать.

Думаю, надо проверить. Вдруг перчатки из кармана выпали, когда я упал. Оделся. Поехал в метро. Через два часа добрался.

На месте, где я упал, увидел собачьи следы. А перчаток нет. Наверное, собака в зубах унесла.

Последняя надежда, что перчатки оставил в библиотеке.

В понедельник позвонил в библиотеку. Но мне сказали, что перчаток моих нет. Может быть, плохо их искали? Поехал сам. Не нашел.

Да тут такое совпадение. У заведующей библиотеки тоже пропала одна перчатка.

Прямо чудеса. Одно радует. Перчатки дешевые, и мне кипу списанных книг дали.

Рассказал вам про перчатки и вспомнил другой случай.

Про сапоги. Раньше трудно было купить туфли. Я ходил в зимних ботинках всё лето. Хорошо, что под брюками было незаметно.

Раньше трудно было купить туфли. Я ходил в зимних ботинках всё лето. Хорошо, что под брюками было незаметно.

Внезапно умерла жена дядьки. Я побывал на поминках. В квартиру уже вселились чужие люди. Но в квартире ещё оставалась мебель и вещи покойных дяди и его жены.

В тот день обувь не снимали. Я перед уходом попросил новую хозяйку квартиры, что приеду в другой раз, заберу семейный альбом с фотографиями.

Но из-за того, что не мог купить туфли, я всё время визит откладывал.

Ведь если я приду, мне предложат снять обувь и надеть тапочки, нельзя ходить по ковру в ботинках. Я стану снимать, и все увидят, что у меня зимние ботинки. Неудобно бы себя чувствовал. Лето, а я ношу зимние ботинки.

Через год, наконец, я купил туфли. И тут же позвонил. Представляете, что я услышал!

Фотоальбом выбросили на свалку. Когда я спросил: «Зачем вы это сделали?», мне ответили, что я долго собирался и альбом занимает много места!

Вот какие бывают люди!