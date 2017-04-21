Линии человеческих судеб сплетаются на ней, словно на большой дороге — линии Жизни. У кого-то эти линии ровные, длинные, у кого-то — прерывистые и шероховатые. Так же и жизнь, отраженная на ладони, порой течет гладко и безмятежно, а порой, слово хмурые тучи, проносится проливным дождем.

Рука человека, его судьба — эти две линии, две дороги в течение жизненного пути неразрывно связаны друг с другом тонкими невидимыми линиями параллельности. Ежедневно постигая радости и горести человеческого бытия, воодушевляясь приливами солнечного света и тепла, изо дня в день, становясь чуточку мудрее и совершеннее, а в конце пути — украдкой горюя от наступившей холодной старости — соединенные в единое целое руки и судьбы вместе переживают эти жизненные этапы.

Любовь и нежность, материнская ласка, тепло и забота, и такие мягкие добрые руки…

В детстве они гладят тебя, успокаивают, вытирают горькие слезы от внезапно нахлынувшей детской обиды.

...На кухне все время что-то шумит. Гремят сковороды, кастрюли, гремит посуда. И они все время там. Постоянно что-то моют, готовят, гладят, пекут. Но как приятно они пахнут потом свежим сладким молоком, прямо как в каше, которую только что съел. А еще, они крепко обнимают тебя; и снова едва уловимый запах… теперь уже мыла, исходит от них. Всю жизнь так бы и провел в их объятьях. Мама, мамочка… Ты у меня самая лучшая!

Первые шаги, робкие, неуверенные. Один, еще один… Мамины руки — крепкая, надежная опора — рядом. И вот еще один шажок, третий, четвертый…

— Мама! Я иду!

И снова моя маленькая детская ручонка в маминой большой и волшебной. Почему-то теперь она кажется немного шероховатой, но от этого еще более теплой и родной. И даже сил в маленьких ножках прибавилось…

Первые шаги, робкие, неуверенные. Один, еще один…Мамины руки — крепкая, надежная опора — рядом.

— Руки! Держите меня крепче. Я сейчас побегу!…

...Заканчиваются последние приготовления к школе, к первому учебному дню. Мама суетится. А они, руки, все время что-то делают: то белые воротнички на рубашках выглаживают, то перекладывают в портфель книжки, тетрадки.

Маленькие шапочки на каждом пальчике теперь уже не такие яркие, как прежде. Стоило раньше маминым рукам лишь прикоснуться ко мне, как их красные, белые, желтые ноготки весело разносили свой яркий свет по всему моему лицу. Теперь они все чаще бесцветные; вечером руки кажутся немного бледными и уставшими, но такими же добрыми и волшебными руками моей мамы.

Я уже ученик. Мама говорит, что я большой и даже отпускает в школу одного. Но руки теперь почему-то реже гладят меня, обнимают, жалеют. Они, как прежде, все время заняты. Готовят, моют, стирают. А меня, наверное, стесняются… Тоже думают, что большой… Нет, они так же любят меня. Иногда по ночам я чувствую, как они гладят меня, целуют, думают, наверное, что сплю… Да, я уже большой, но пусть не стесняются!

Руки со временем отдаляются еще больше. Хотя нет, наверное, больше отдаляюсь я. Редко появляюсь дома. Практически не звоню…

А они… Они все так же моют, готовят, гладят, стирают…

Во сне я вижу иногда, как они нервно теребят скатерть и вздрагивают при каждом телефонном звонке, резко поднимают трубку…

— Да! Алле! Сынок!..

Ошиблись номером — и медленно, устало кладут ее…

Маленькие, коротенькие морщинки, словно лучики солнца, покрывают мамины руки. А когда берешь их в свои, теперь такие же взрослые и большие, чувствуешь каждую шероховатость, неровность, словно каждую жизненную извилину, неудачу… Но от этого они кажутся еще теплей, нежнее…Самые родные, надежные, любимые, две сморщившиеся мамины ладони.

Из-под огрубелых мозолей линии жизни уже почти не видно… Сжимаешь их в своих и страстно горячо целуешь. Мама! Мамочка! И они так же, как в детстве, пытаются погладить тебя, приласкать… и медленно, медленно угасают…

Маленькие мокрые слезинки, словно утренние росинки, блеском рассыпаются на еще теплых маминых ладонях. Но теперь они едва чувствуют их. Они медленно холодеют, угасают, уходят… Уходят навсегда… Уходят… Но ощущение их сладостного прикосновения навсегда остается с тобой. Как когда-то в детстве нежно коснувшиеся тебя и подарившие осознание Жизни, Вечности… и огромной, как мир, Любви!..

Фото: 123RF / Kati Molin