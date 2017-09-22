1

— Ах да, у меня есть собака. Вы любите собак? — пока парень пытался ответить, Лиля подбирала очередной вопрос, чтобы молчание между ними не превратилось в одну сплошную паузу.

«До чего же глупая затея — эти свидания вслепую», — подумала она, мешая ложкой полуостывший кофе. Окружающая обстановка рождала уныние: мямлящий собеседник, грустный и холодный ноябрь за окном и сорвавшаяся поездка в лето.

— Собаки… Гм, знаете, Лиля, мне кажется, это большая ответственность, поэтому я не завожу животных.

«Собаки, собаки… Какие собаки?! Боже мой, что я вообще здесь делаю?»

Лиля встала и, запрокинув за плечи рыжие волосы, туманно окинула взглядом кафе и собеседника.

— Знаете, Игорь… — начала она.

— Илья, — поправил он.

— Извините, Илья, мне пора идти, совсем забыла, что у меня сегодня важная встреча! До свидания! — Лиля поспешно встала.

Илья нахмурился и поправил ворот рубашки:

— Нет у Вас никакой встречи, оставьте Ваш номер телефона, и я вас уверяю, что следующее наше… хм... свидание не будет таким унылым, каким показалось вам сейчас.

Лиля удивленно взмахнула бровями, оцепенение на секунду прошло, она хотела взорваться тирадой о том, что не будет никому ничего доказывать, но благоразумие взяло верх, и она просто написала на салфетке телефон и стремительно вышла.

«Странный парень, совсем не такой, каким кажется на первый взгляд», — мелькнула в голове мысль, но ее тут же заволокло туманными рассуждениями о том, как жить дальше.

Дома ее радостно встретил Джей.

— Какое славное настроение у тебя каждый день, Джей, открой мне свой секрет! — рассмеялась Лиля, когда он попросился на руки, а затем истово принялся «целовать» ее в щеку.

Лиля нашла Джея пару лет назад скулящим, замерзающим комком. Он был привязан к дереву и совсем не похож на забытую хозяином собаку. Она все же расклеила объявления о найденыше по парку, но отклика не последовало, и Джей (так она его назвала) остался жить у Лили.

Джей был клубком энергии небольшого размера, со светлой короткой шерстью и коричневым пятном на боку. Лиля не знала его породу, ей было неинтересно, он стал для нее не питомцем, а другом.

Так, поведав происшедшее за вечер Джею, Лиля растянулась на кровати и, прочитав пару страниц книги, задремала. Она грезила о море, теплом песке и приятной неге в белых простынях. Пока во сне к ней лип загар, где-то в соседней комнате настойчиво и надрывно звучал телефон. Пробуждение было тяжелым, сумерки ворвались в квартиру и разливали розовый свет на окружающие предметы. Джей тихонько скулил в тон телефону, который никак не хотел замолкать.

— Какое славное настроение у тебя каждый день, Джей, открой мне свой секрет! — рассмеялась Лиля, когда он попросился на руки.

— Алло, — хрипло проговорила Лиля в трубку.

— Лиля, это Вы?

Она посмотрела на экран:

— Да, Евгений Владимирович.

— Не узнал Вас сразу. Мне нужно подготовить документы для командировки в Новосибирск, Вы можете через два часа приехать в офис?

— Да, конечно.

— Хорошо, я рассчитываю на Вас.

Лиля потянулась, голова гудела: «Сегодня же суббота, какая еще командировка в Новосибирск. А, ладно. В любом случае, на вечер была единственная перспектива — сидеть дома с Джеем и смотреть кино».

Лиля расчесала спутанные после сна волосы, собрала их в хвост, оделась и вышла на улицу. Ее обдало пронизывающим ветром. «Ничего, нужно лишь выйти на проспект, а там уже и ветра не будет», — и она отогнала от себя мысль о том, чтобы поехать в офис на машине, нужно было проветрить голову.

Евгений Владимирович уже был на месте, одетый, как обычно, с иголочки. Выглаженный темно-синий костюм, тонкий галстук, чуть пробивающаяся щетина. Лиля работала в офисе уже год, но не переставала восхищаться своим шефом. Однако отношения были сугубо рабочие, не более. Он и Лилей, а не Лилией Владимировной назвал ее всего пару раз за это время. «Сегодня, кстати, тоже», — мелькнуло у нее. «Отчество — это наверное, единственное, что в нас общее», — так охарактеризовала она его маме полгода назад, и с этого момента ничего не изменилось.

— Лилия Владимировна, я понимаю, что сегодня суббота, я дам поручение, и вам оформят затраченное время в соответствии с трудовым законодательством. Наши партнеры настаивают на встрече в Новосибирске, я вынужден лететь завтра. Закажите мне гостиницу и билеты. И отчеты по поставкам за последние полгода мне тоже понадобятся, — он лучезарно улыбнулся и ушел к себе в кабинет.

«Отчество — это наверное, единственное, что в нас общее», — так охарактеризовала она его маме полгода назад, и с этого момента ничего не изменилось.

Время неумолимо приближалось к десяти часам, было довольно темно, когда Лиля отправилась домой. «Хорошо, что проспект освещен, иначе нужно было бы просить Евгения Владимировича отвезти меня домой. О, какая же я дура! — Лиля легонько хлопнула себя по лбу, — Отвезти домой! Это же так естественно! А с другой стороны, если бы действительно я его хоть каплю заботила, сам бы предложил», — и, нахмурившись, она побрела дальше.

Прошел месяц, еще пара свиданий вслепую, и Лиля окончательно решила, что эта затея не для нее. Слишком неуютно она себя чувствовала в компании незнакомых людей, а перспектива болтать без умолку, чтобы взбодрить собеседника, и вовсе раздражала. «Что ж, можно еще записаться на тайский бокс и там попробовать найти себе спутника жизни», — смеялась она про себя. Решив, что пришла пора перемен, Лиля перекрасилась в пепельную блондинку. Это было совершенно непривычно после пяти лет «огненных» волос.

Работа шла своим чередом, отпраздновали пятилетие компании. На мероприятии, устроенном компанией в честь знаковой даты, Евгений Владимирович блистал во всей красе и, произнося торжественную речь, был так хорош собой, что Лиля невольно залюбовалась. «Хотела бы я себе такого в спутники жизни», — озорно мелькнуло в голове.

За вечер он сделал ей пару комплиментов, начиная слова с привычных «Лилия Владимировна», и отметил, что нынешний цвет волос ей очень к лицу.

В голове крутились строки заезженной песни: «О боже, какой мужчина», и Лиля, стоя с бокалом шампанского у колонны, тихо рассмеялась.

До Нового года оставались считанные дни.

В голове крутились строки заезженной песни: «О боже, какой мужчина», и Лиля, стоя с бокалом шампанского у колонны, тихо рассмеялась.

2

— Лилька, наливай шампанское!!! — кричала Саша в костюме Снегурочки. — До Нового года 15 минут!!!

— Хо-хо-хо! Скорее решайте, что будете загадывать, девочки! Я сам разолью шампанское, — вторил ей муж в красной шапке и с белой бородой.

Новый год Лиля решила не справлять в одиночестве, хотя меланхоличное настроение перед самым праздником завладевало ею, а, посадив Джея в переноску, отправилась морозным утром 31 декабря на электричке в соседний город к подруге. «Чистенький снежок, ёлки, просторный дом, пахнущий деревом, — это то, что сейчас нужно, чтобы не покрыться мхом одиночества», — рассуждала она.

И вот они уже открывали шампанское, Джей бегал в веселой суматохе людей, и праздник царил в улыбке каждого из присутствующих.

В этом году Лиля загадала поездку к морю, потому что со спутниками жизни два года подряд был промах, видимо, желание не работало, и «море — это, наверное, не так сложно, как спутник» — подумала Лиля и залпом выпила шампанское с чернеющими лепестками сожжённой бумаги.

За пару дней зимних каникул, нагулявшись, насекретничавшись с Сашкой по поводу мужа с одной стороны и по поводу шефа и странных свиданий с другой стороны, Лиля отправилась в обратный путь. Джей спал на руках всю дорогу. «Давно ты так не гулял, правда?» — она нежно потрепала его за ухо.

Утром 4 января они с Джеем решили отправиться на прогулку в парк: «Поедем на машине, так точно не замерзнем с тобой». Лиля оделась и принялась натягивать на собаку смешную шубу, которую связала мама. «Мама у нас рукодельница, и почему мне не досталось хоть немного ее талантов?» — размышляла Лиля.

Они не доехали до места назначения совсем немного, машину закрутило на обледеневшей дороге, Лиле не хватило сил удержать руль, и они съехали прямиком в кювет.

«Что ж, попробуем…» — она нашла в переписке сообщение, на которое так и не ответила за несколько месяцев, и набрала номер.

Лиля от неожиданности всхлипнула, но быстро взяла себя в руки и стала судорожно искать глазами собаку. Джей тихонько скулил за сиденьем. Лиля отстегнула ремень и выбралась из машины. «Без эвакуатора не выбраться», — подумала Лиля и, открыв заднюю дверь, попыталась вытащить из-под сиденья пса, который надрывно скулил. На глаза опять навернулись слезы. «Не раскисать! Нужно звать помощь и везти его в больницу», — руки дрожали и уже начали замерзать. Она попыталась остановить пару проезжающих авто, но они стремглав проезжали мимо.

Прошло минут двадцать, звонить было некому. Лиля набрала номер Евгения Владимировича, трубку никто не поднимал.

«Собака — это ответственность», — зачем-то всплывали слова Игоря-Ильи в голове. «Что ж, попробуем…» — она нашла в переписке сообщение, на которое так и не ответила за несколько месяцев, и набрала номер.

— Я Вас слушаю, — раздалось в трубке.

Джей скулил душераздирающе. Лиля сглотнула комок в горле, чтобы не разрыдаться, и произнесла:

— Илья, здравствуйте, это Лиля, мы с Вами встречались пару месяцев назад. Извините, что звоню Вам, но мне больше некому позвонить. Моя машина в кювете, у собаки, кажется, сломана лапа, нам нужна помощь. И та смс…

Он перебил:

— Я выезжаю, где вы находитесь?

Лиля описала местность, положила трубку и снова разрыдалась.

Илья приехал через двадцать минут и сразу принялся действовать: отправил Лилю греться в машину, несмотря на ее слабые протесты, затем вызывал эвакуатор, аккуратно достал поскуливающую собаку, положил на заднее сиденье и сел в машину.

Лиля выпила, в горле запылало, а по телу стало разливаться приятное тепло, захотелось зарыться носом в одеяло и заснуть.

— Вам нужно это выпить, вы очень замерзли, — он протянул ей стакан, наполовину полный мутной жидкости, излившейся из пузатой бутылки, — да что вы так на меня смотрите, это коньяк, вам нужно обязательно согреться или непременно заболеете. Давайте, залпом!

Лиля выпила, в горле запылало, а по телу стало разливаться приятное тепло, захотелось зарыться носом в одеяло и заснуть.

— Лиля! — Илья аккуратно тронул ее за плечо. — Вы где живете?

Она открыла глаза и огляделась, ничего не понимая. На заднем сидении спал Джей с перемотанной лапой. События стали потихоньку восстанавливаться в памяти.

— Я завез пса в лечебницу, пока вы спали. Ничего страшного у него нет, повреждена лапа, но через месяц будет бегать как ни в чем ни бывало. Теперь осталось доставить Вас до дома. Вашу машину обещали починить через неделю, вот телефон мастерской, в которой она стоит, — Илья протянул визитку.

Лиля молчала, было мучительно стыдно и за ту встречу, и за ту смс, на которую она не ответила. Она тихонько назвала адрес и закрыла глаза. Мысли в голову не шли.

— Илья, спасибо Вам за все! — вымолвила Лиля, когда они подъехали к дому.

— Давайте перейдем на «ты», — он улыбнулся.

— Да, конечно, давайте.

— Вам сейчас лучше не оставаться одной. У Вас есть подруга, которая может приехать и посидеть с Вами?

— Я в порядке, не беспокойтесь, я привыкла… одна…— она замолчала, ком подкатил к горлу. Слезы душили ее.

— Лиля, я провожу вас, собаку донесу, вы совсем расклеились.

— Я в порядке, не беспокойтесь, я привыкла… одна…— она замолчала, ком подкатил к горлу. Слезы душили ее.

Она кивнула.

Джея аккуратно положили в кресло, он лизнул Илье руку и снова заснул.

— Чудесный у Вас... у тебя пёс, настоящий мужик, очень спокойно вёл себя у врача, — задумчиво проговорил Илья. — Сейчас я должен идти, но, если хочешь, я могу проведать вас попозже, только с условием, что ты ляжешь сейчас спать и хорошенько выспишься к этому моменту.

Хоровод ярких красок и какое-то нежное, растущее внутри чувство охватили Лилю и закружили ее, она лишь произнесла: «Хочу!», взглянула в его глаза и взяла за руку.

Илья легонько сжал ее руку в ответ, проговорил: «Как хорошо, что ты мне позвонила», и затворил за собой дверь.

3

Лиля ходила взад-вперед по комнате, когда раздался звонок. «Странно, что нужно от меня сейчас Евгению Владимировичу», — подумала Лиля и подняла трубку.

— Лиля, здравствуйте! Я оставил телефон в машине, и только сейчас увидел Ваш пропущенный звонок.

— Извините, Евгений Владимирович, я просто попала в небольшую аварию и, запаниковав, стала звонить Вам.

— Лиля, с Вами все в порядке? Вам нужна помощь? Скажите, что нужно, и я немедленно все организую.

— Спасибо, но уже все хорошо, до свиданья, Евгений Владимирович, не буду отвлекать Вас в праздничный день, — и Лиля положила трубку.

В комнату приковылял Джей и уткнулся теплым носом Лиле в коленку.

Лиля вяло отвечала, что всё в порядке, и нехотя поддерживала разговор, хотя еще неделю назад многое бы отдала за возможность мило поболтать с ним.

— Как ты, дружище? Досталось тебе, а? И что бы мы с тобой делали, если бы малознакомый парень не откликнулся на наш зов замерзающих. Стояли бы там до сих пор, наверное, и если бы Евгений Владимирович вознамерился приехать, то увидел бы две замерзшие ледышки.

Прошло несколько дней, близилось рождество, Илья не приехал, Лиля ходила понурая, шеф прислал огромный букет роз и пару раз звонил справиться о здоровье. Лиля вяло отвечала, что всё в порядке, и нехотя поддерживала разговор, хотя еще неделю назад многое бы отдала за возможность мило поболтать с ним. Вопрос, почему не приехал Илья, занимал ее гораздо больше, чем беседа.

На Рождество Евгений Владимирович позвонил опять и, осведомившись о здоровье, пригласил Лилю выпить чашку кофе. Она попробовала отшутиться, что неформальные отношения вне работы не приветствуются руководством, но он был непреклонен.

Пришлось сбросить оцепенение, сковавшее ее в последние несколько дней, привести себя и свои мысли в порядок.

Шеф приехал к семи, как всегда, «блистательный». Лиля смеялась про себя этому определению, но оно так ему подходило. Собеседником Евгений Владимирович был отменным, его можно было слушать часами, и Лиля всецело отдалась его чарам в этот вечер. Разговор струился нежными переливами, заворачивался остроумными шутками и был, несомненно, приятен обоим. Лиля наслаждалась каждой минутой вечера. Не хотелось, чтобы он заканчивался.

Ближе к полуночи шеф отвез ее домой, проводил до двери и легонько поцеловал в щеку. «Вот это уже становится интересным, — она недоуменно взглянула ему вслед и, не раздеваясь, плюхнулась в кресло. — Что бы это могло значить и с какими намерениями он затеял всю эту игру?»

Джей запрыгнул на колени и облизал щеку.

— Ах, Евгений Владимирович, перестаньте, я не такая! — она залилась смехом и подставила другую щеку. — Я вот какая! Целуйте, целуйте меня!

Она смеялась, Джей прыгал рядом и норовил облизать с ног до головы.

А потом раздался звонок в дверь. «Кого это принесло?» — подумала Лиля и поднялась с кресла. Джей кинулся к двери и начал лаять. Лиля заглянула в глазок, но кто-то опять выбил лампочку на лестничной площадке.

— Кто там?

— Лиля, это Илья.

Она открыла дверь, Илья, грустный и осунувшийся, протянул коробку с тортом и пакет:

— Извини, что не сдержал обещание и не приехал тогда, мне не хватило смелости. С Рождеством, Лиля.

Она посмотрела на него, на торт, тепло опять разливалось по всему телу, и произнесла:

— Не уезжай больше.

Илья положил пакет, аккуратно обнял ее:

— Не уеду.

Рядом весело прыгал пёс со светлой короткой шерстью и коричневым пятном на боку.