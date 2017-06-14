Либо молодость, либо мудрость...

Кто бы мог подумать, что это воскресное посещение ярмарки вернет мне мужа, а с ним и счастье в мой давно осиротевшей дом.

Да, все у меня было когда-то. Не успею подумать, а Коленька выполнит. И сделает гораздо лучше, чем я себе нафантазирую. Завидовали мне бабенки. Они-то и стали причиной нашего развода. Услышала сплетню. Мне бы тогда смолчать, да сильнее окружить мужа своей заботой, но не было у меня на тот момент женской мудрости. Собрала чемоданчик, а когда Николай вернулся с работы, вручила его ему да дверь захлопнула. Ни выслушать, ни разобраться в данной ситуации не захотела — гордая была.

Ушел Николай, но не к новой женщине, а к своей матери. На мне остались двое детей-подростков да усадьба. Быстро я поняла, что дом без хозяина сирота. Понять-то поняла, но опять гордость брала свое.

Тяжело было, крутилась по мере сил. Детей вырастила не хуже других. На алименты не подавала и денег у мужа не просила. Но он помогал. Через дочку передавал. Бегали дети тайком к отцу, бегали, потому что любили.

У самого-то ничего из рук не выпадало. Вот и сына то одному, то другому делу учил. Прохудилась у дома крыша. Я горюю, что делать? А сын собрал своих друзей и перекрыл ее. Смотрела за его работой и любовалась. Знаком был мне этот почерк.

Дети выросли, разлетелись. Дочка с семьей в соседнем районе живет, а сын и вовсе в другом городе. Время-то теперь какое? Чтобы жить более-менее нормально, мало работать на одном месте, приходится еще и подрабатывать. Дочка-учительница кроме школы дает частные уроки. Да своя семья у нее, детки подрастают. Тут, как говорится, не до помощи матери. Проведывать проведает, но больше набегом. Дом и огород по-прежнему требуют заботы. На мои обиды дочка в сердцах недавно сказала: «Выгнала отца. Он — один, и ты — одна. Сходи поклонись. Вдвоем-то легче, да и мне спокойнее».

На мои обиды дочка в сердцах недавно сказала: «Выгнала отца. Он — один, и ты — одна. Сходи поклонись. Вдвоем-то легче, да и мне спокойнее».

Стала я вынашивать эту мысль. Это сейчас девчонки за мальчишками сами бегают, а в наше время мы ухаживаний ждали. Тут «как дважды два — четыре», что в голову засело, то на всю жизнь. И от этого глодала меня тоска.

Сил на огород становилось меньше, а земля только на труд откликается. Вычитала я в «Усадьбе» про плоскорезы Фокина да про культиваторы разные. Вот и собралась за ними на ярмарку.

Прошла по рядам. Сколько всего разного да интересного. Остановилась перед розами, от души налюбовалась. Совсем недавно стали они появляться в наших сибирских огородах. Подумала: «Найду, за чем пришла, останутся деньги, куплю одну отводочку».

Нашла нужный отдел. Голова кругом — каких только приспособ нету. Спасибо умельцам да ярмарке, что выставила их для садоводов. Девочки-продавцы такие умницы все толково объясняют — и для чего тот и иной товар, и как им пользоваться. От такого изобилия совсем я разволновалась. На все денег не хватает, а на чем-нибудь одном остановиться не могу. Перебираю, то за одну ручку подержусь да примерюсь, то за другую.

Вдруг слышу знакомый голос: «Доченька, посоветуй, какие цветочки мне на могилке мамы посеять?»

Прислушалась, голос-то Коли. Повернула голову, он — родимый. Неухоженный. Худенький такой. Молоденькая продавщица предлагает не то. Знаю я — там тень, а эти солнце любят.

«Ниночка, жена моя и огородница, и садоводка замечательная, сроду свои семена были. Да жизнь развела. Ох-хо-хох», - продолжал Николай.

Не выдержала я, кинулась на помощь. Николай увидал, расплакался. Обнял меня, и я заревела. Стоим, плачем. Слова куда-то ушли. Крик в самое ухо заставил вздрогнуть: «Да вот она — эта воровка!» И вырывают у меня культиватор. Я опешила. Какая я — воровка. Сроду чужого не брала. Понемногу разобрались. Спасибо девчонкам — поняли ситуацию.

Николай оплатил покупку. А девочка-цветочница верно подметила: «Ну надо же, Николай и Нина, имена-то ваши схожи. Точно пара».

Купила я на радости у ней семена и тех цветочков, что та предложила мужу, новеньких присмотрела и про розу не забыла. Выбрали красную, как символ возвращенной любви и веры в будущее.

Дома наговориться не могли. Намолчались по одному-то. У меня словно силы прибавилось. Жить для кого-то гораздо интереснее, чем слушать тишину пустого дома.

Вот и думаю, если б не ярмарка, ничего этого у меня и не было бы. Спасибо тебе, родная, от меня и до земли поклон.