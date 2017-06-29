— Как сохранить молодость? — спросила юная девушка у колдуна с сатанинскими глазами и страшной силой.

— Никогда не улыбайся! — ответил ей нечистый. — Не восхищайся, не печалься, не сострадай и не сочувствуй — эмоции изомнут твое лицо морщинами. Не люби! Любовь делает душу мудрой, а мудрость — удел старых. Избегай солнца, оно иссушает кожу; радости, она дает ощущение счастья, которое заставляет петь, летать, пытаться обнять весь мир, а значит, съедает много калорий, увеличивает обмен веществ, изнашивает клетки организма. Будь равнодушна, спокойна, невозмутима, нетороплива. Думай исключительно о себе и доверь мне свою душу…

— Как сохранить молодость? — спросила красавица у Природы.

— Приходи ко мне почаще, — ответила Матушка. — Будь наблюдательна, деликатна, дисциплинированна, естественна. Научись видеть и слышать меня. Пересмотри свои понятия о красоте и молодости. Попытайся найти красоту и Великий замысел в увядании, понаблюдай за Смертью. Ешь то, что я рожаю, и рожай сама. Моя вечная молодость всюду, от набухших, липнущих зрелой влагой почек до скорченных, вмерзших в зимний лед опавших листьев, готовых принести в жертву свое тление плодородию земли. Твоя молодость — в достойных душах, которые ты воспитаешь. Душах, стремящихся к просветлению, созиданию, миру и любви…

— Как сохранить молодость? — спросила молоденькая девушка у Бога.

— Живи по заповедям, — ответил ей Всевышний. — Терпи, прощай, стремись понять не себя, а других. Не пеняй на судьбу, не самоедствуй, не лицедейничай, не притворяйся и не лги. Не пытайся успеть всюду, знать все, ибо в суете пропустишь главное. Не завидуй, не злись и не гордись, ибо молодость — это умение сохранить до седых волос, «бульдожьих» щечек и целлюлита по-младенчески чистую душу, а не персиковый цвет лица. Гони праздность, наполни свои дни хорошими делами, а сердце — добротой, тогда глаза твои останутся молодыми навечно. И Я, искренне любя, заберу тебя к Себе, где вернется молодость тела…

«А не сходить ли мне в салон красоты?» — подумала девушка, встряхнув головкой и зевнув после «весьма занимательных лекций». И потом, расслабив мысли и договорившись с совестью, она отдала целый день своей жизни угодливым лицам и ласковым рукам. Доверилась компьютерам, лазерным ультрафиолетовым лучам, краскам, кремам, грязям и пузырькам джакузи… Вышла вечером ослепительная, благоухающая, молодая без труда и усилий, без внутренних жертв, не испытав никаких неудобств. А дома, покрутившись перед зеркалом, усмехнулась отражению и спросила:

— Ну, и как сохранить молодость?