Модная Оля

Оленька была моей модной подругой. В самом прямом смысле слова. Всегда, в любой ситуации Оленька выглядела так, что ее можно было снимать на обложку журнала. Она обожала миниатюрные платья и высокие каблуки. Даже в двадцатиградусный мороз ее можно было встретить в тонких колготках, короткой юбке, полушубке и на шпильках. Слегка синюю от холода, но невозможно модную. Оля всегда тщательно отслеживала все последние тенденции мира моды. О нет, глупой она не была и не тратила безумные суммы на дорогие бренды, но весь свой гардероб подбирала с учетом глянцевых журналов.

Каждое утро Оленька просыпалась на час раньше, дабы распрямить свои волосы утюжком и наложить модный макияж. Я пребывала в прочной уверенности, что будь у нее от природы прямые волосы, она бы их ежедневно накручивала.

С Олей я была знакома уже несколько лет, с тех пор, как мы начали работать в одном коллективе. Несмотря на свою любовь к моде, она была человеком весьма неглупым, острым на язычок и очень приятным в общении.

Вся же история началась, когда к нам на работу пришел новый сотрудник. Немного старше нас, общительный и весьма хорош собой. Оля потеряла голову. Тут надо сказать, что ей повезло. Та небольшая женская часть нашего коллектива или уже была замужем, или годилась Оле в матери. Так что конкуренция исключалась и Оленька получила полную свободу действий. Объекту чувств девушка тоже весьма понравилась.

Летом, как обычно, нам предстояло всем дружным коллективом ехать на 3 дня на турбазу. Оля же никогда не ездила с ними, она вообще не любила природу. Но, узнав, что Стас, а именно так звали нового сотрудника, поедет, она приняла мужественное решение. Она едет! Еще бы, три дня в неформальной обстановке с объектом чувств! Такую оказию Оленька упустить не могла.

В назначенный час мы все встретились на остановке, где нас должен был забрать корпоративный автобус. Оленька предстала нашему взору в модных шортиках и элегантном топе. На ногах у нее были летние сапожки на высоченной шпильке. На мой насмешливый взгляд она пояснила, что все же взяла с собой кроссовки. То что кроссовки на деле были тряпичные и абсолютно белого цвета, я узнала уже по приезду на турбазу.

Турбаза была поистине райским местом. Множество маленьких домиков на три комнаты и с санузлом. Большая общая столовая, терраса для гриля, теннисный корт, небольшая конюшня и пляж на берегу озера.

По приезду мы распределили комнаты и отправились на пляж. Оля в своем лазурном бикини и белой шляпе произвела фурор. У мужской части населения потекли слюни. Впрочем, Олю интересовала только реакция Стаса, и она была самая что ни на есть положительная. Оленька расстелила полотенце, обмазалась солнцезащитным кремом и улеглась загорать. Периодически она изящно поворачивалась, дабы солнышко равномерно поджаривало ее тушку.

По приезду мы распределили комнаты и отправились на пляж. Оля в своем лазурном бикини и белой шляпе произвела фурор. У мужской части населения потекли слюни.

И тут случилось непредвиденное. Стас предложил поиграть в пляжный волейбол. Спорт Оля не любила, но тут была прекрасная возможность немного сблизиться. Надо отдать должное Оле, когда она после подачи сломала ноготь, то не заревела сразу. Она мужественно доиграла партию, флиртуя со Стасом, а уж потом удалилась в свою комнату, где хлюпая носом, рассматривала катастрофу. Катастрофа была подпилена пилочкой и забыта на пару дней.

Стас пригласил ее погулять по лесу! Оленька обула свои модные белые кроссовки и побежала за пределы турбазы. Прогулка давала надежды на развитие отношений. Молодые люди нравились друг другу и отлично провели время. Оля даже не обратила внимание на кроссовки, которые приобрели абсолютно замурзанный вид.

Утром, а точнее в несусветную рань, меня разбудил тычок в бок и яростный шепот в ухо. Что, ты про какой утюжок? Нет у меня утюга, спроси на ресепшен и гладь себе на здоровье. Оказалось, речь шла об утюжке для волос, Оленькин неожиданно вышел из строя. Стас пригласил на утреннюю рыбалку и пообещал зайти в 6, вот Оля и вскочила в 5, дабы навести красоту. Я сонно буркнула, чтоб она от меня отстала, и продолжила спать. Оля, тяжко вздохнув, соорудила конский хвост из своих волнистых волос и осталась довольна. Теперь дело обуви. Увы, те кроссовки были единственной ее обувью на плоской подошве. Мои ей не подошли, ведь нога у нее была, как у Золушки, 37 размера. Я же носила 39. У остальных сотрудниц она не рискнула просить обувь в такую рань. Оля где-то слышала, что зубная паста способна придать обуви былую белизну и свежий вид. Так то, может, оно и было, но речь шла об обычной зубной пасте, а не той, что 3 в 1. Когда Оленька попыталась размазать бело-зелено-голубую пасту по и без того грязным кроссовкам, эффект оказался прямо противоположный от ожидаемого. Оля бросила начатое дело, мужественно нацепила ставшие еще более грязными кроссовки и отправилась на рыбалку.

Когда Оленька попыталась размазать бело-зелено-голубую пасту по и без того грязным кроссовкам, эффект оказался прямо противоположный от ожидаемого.

Ах, как романтично! Оля сидела в лодке, как принцесса, и наблюдала, как Стас умело орудовал веслами. Солнышко начало припекать, и молодой человек снял футболку. Глядя на красивый загорелый торс, на котором тут и там вздувались мышцы, Оленька совсем разомлела и почти забыла о цели этой лодочной прогулки. Целью были камыши на другом краю озера, где, по слухам, клевала щука. Фу, червяк! Ой, фу, червяк на крючке!

Но вот молодые люди снова уселись смирно, каждый со своей удочкой. Лодка была небольшой и плечи их периодически соприкасались. Они вели шепотом диалог, жевали бутерброды, и Оленька снова разомлела. Вдруг ее удочка резко дернулась, девушка взвизгнула от неожиданности. Стас тут же перехватил ее удочку, дабы помочь вытащить улов. Оля постаралась вжаться в самую корму лодки. И вот, наконец-то улов в лодке! Щука! Да какая! Почти метровая бестия металась по дну лодки, шлепая Олю мокрым хвостом. Стас же крепко держал леску у головы рыбины и рылся в рюкзаке в поисках ножа. Вот щука еще раз хлестнула Олю и та, сидя на самом краешке, автоматически поджала ноги и... шлепнулась за борт, в самые камыши!

Мы, позавтракав, вернулись в комнаты, дабы подготовится к конной прогулке. Как вдруг дверь распахнулась, и взору нашему предстала Оленька. Ну и вид у нее! Вся в какой-то тине, волосы набиты остатками камышей, а на ноге большая пиявка. Пиявку никто из нас не рискнул трогать, и Оленька сидела, завернувшись в полотенце, всхлипывала и ждала, когда же гадина напьется крови и сама отвалится. Ждать пришлось недолго. Пиявка быстро раздулась до колоссальных размеров и сытой бомбочкой шлепнулась на пол. Одна их сотрудниц, ярая гриннписовка, заботливо закатила ее в пластиковый стаканчик и понесла обратно к озеру.

Надо отдать должное Оле. Немного повсхлипывав, она все же отмылась, переоделась, одолжила кроссовки и отправилась с нами на конную прогулку. Стас тоже присоединился. Ему было немного совестно за утренний инцидент, и он окружил Олю утроенной заботой. Щука же была передана повару, которому предстояло ее приготовить для молодых людей.

Вечером мы собрались на той большой террасе. Мы жарили шашлык, пили и танцевали. Оленька нарядилась в изящное платье, легкие туфельки и опшикалась вкусным парфюмом. Мы же предпочли спортивные костюмы и спрей от комаров. Оля стойко продержалась целых 15 минут. Комарам очень понравилось обилие ее голого тела и отсутствие спрея. Они тучами кружили вокруг девушки. Оленька сдалась и одолжила у меня спрей. Спрей в сочетании с парфюмом давал на редкость вонючую комбинацию. Стас же весь вечер протанцевал с Олей. Правда, иногда он отклонялся немного в сторону, чтобы вдохнуть немного свежего воздуха.

Утром следующего дня мы позавтракали и начали собирать вещи. Никогда в своей жизни, ни до, ни после, я не видела, чтобы человек со стоном восторга обувал шпильки. Всю дорогу домой Оля и Стас сидели рядышком, тихо переговариваясь и смеясь.

Спустя год после описываемых событий я гуляла с Олей по центру города. Она, светясь счастьем, толкала перед собой детскую коляску. На Оленьке была кокетливая мини-юбка, модная блузка и умопомрачительные шпильки, пальчик же украшало обручальное колечко.