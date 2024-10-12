Реальная стоимость банкротства физических лиц и как на этом сэкономить

Исполнительный директор компании «КредитаНет» Дарья Борцова рассказывает обо всех подводных камнях и стоимости процедуры банкротства

Когда проценты по кредитам пожирают бюджет, а коллекторы начинают беспокоить днем и ночью, перед человеком встает тяжелый выбор: найти еще одну работу, скрываться от кредиторов или обратиться за помощью. Даже если должник уже знает о банкротстве, его мучают сомнения: законность, надежность, стоимость. Вы знаете или хотя бы слышали, что в России действует федеральный закон 127, который помогает людям в тяжелом финансовом положении. Если вы должны больше, чем можете отдать – суд признает вас несостоятельным и все долги будут списаны совершенно легально. Но дальше заемщик попадает на территорию загадок: как долго длится процедура, какова минимальная сумма долга, за что я плачу, и самое главное – какова стоимость банкротства? Человек думает: «Разве я могу себе это позволить? Разве банкротство не для разорившихся богачей?» Короткий ответ: нет. Банкротство стоит намного дешевле переплат по процентам и штрафам, а позволить себе его может почти каждый. Сейчас обо всем подробней и по порядку.

От чего зависит цена банкротства

Признание несостоятельным – это легальная и одобренная государством процедура, но цена на банкротство с юристами отличается. Так происходит из-за разных схем оплаты.

Некоторые юристы берут подневную или даже почасовую оплату. В таком случае клиент рискует заплатить несколько сотен тысяч рублей к концу процедуры. Таким юристам выгодно затягивать дело как можно дольше, чтобы вытянуть из клиента последние деньги.

Другой пример – фирма заключает договоры на каждую услугу по отдельности. Написать заявление? Плати. Найти финансового управляющего? Заплати еще. И так далее. Часто клиент не осведомлен, какие из услуг реальные, а какие юрист только что выдумал.

Лучше всего работать с компаниями, которые заключают договор с фиксированной стоимостью на полное сопровождение клиента. Как сейчас говорят «под ключ». В случае с таким договором, у юридических компаний нет шансов придумать новые услуги и платежи по ним. Все уже есть в договоре и все оплачено.

На что уходят деньги

Теперь давайте разберемся, как проходит процедура, и за что на самом деле платит клиент.

Все начинается с бесплатной консультации. Вы звоните или приходит в офис, рассказываете юристу о своей ситуации. Специалист оценивает, выгодно ли банкротство для вас. Если ответ «да», тогда он передает вас личному юристу, с которым вы заключаете договор.

В договоре прописана общая сумма и все включенные в нее расходы по этапам. Итак, что же это за расходы? В первую очередь это обязательные платежи:

Итого: примерно 46 000 на обязательные процедуры. Но цена может отличаться на 5 000 – 10 000 рублей в зависимости от конкретной ситуации.

Цены юристов по банкротству

Кроме обязательных платежей есть вознаграждение для юриста, который ведет дело. Что он делает:

Помогает с документами

Составляет заявления и следит, чтобы там не было ошибок

Представляет клиента в суде

Общается с кредиторами и финансовым управляющим

Контролирует процесс с первого до последнего дня процедуры

Специалист держит вас в курсе событий и всегда на связи

Теоретически вы можете обойтись без юриста и попробовать обанкротиться самостоятельно. Но одна ошибка, один неправильно составленный документ – и дело может затянуться на много месяцев. Да и итоговый успех не гарантирован.

С сопровождением опытного юриста процедура в среднем продлится 7-9 месяцев, а риск неудачи минимален.

Полный список этапов процедуры и цены на услуги по банкротству физических лиц можно найти здесь.

Сколько стоят услуги

Юридические фирмы предлагают разные цены на банкротство. Как я уже говорила, стоимость складывается из обязательных платежей и гонорара юристов.

Сравните цены ведущих компаний по банкротству в России:





В «КредитаНет» большая команда юристов и много клиентов, что позволяет нам снизить цену на услуги и делать скидки. Мы предлагаем банкротство под ключ за 179 000 рублей, но до конца года можно заключить договор со скидкой 80 000 рублей.

Итого выходит 99 000 рублей.

Никаких новых платежей не появится, все услуги зафиксированы в простом и прозрачном договоре без звездочек. Договор выглядит так.

Посмотрите, как можно сэкономить на услугах банкротства, выбрав оптимальный тариф по ссылке.

Кроме того, у нас можно оформить беспроцентную рассрочку на 2, 4, 6 или 12 месяцев с платежем от 7 258 рублей. Мы прекрасно понимаем положение должников и всегда идем навстречу.

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Юрист разберет вашу ситуацию и подберет оптимальное решение.

Начните 2025 год без долгов. Тратьте деньги на себя и близких, а не на проценты по кредитам.

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