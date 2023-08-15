Почему биткоин падает в цене в 2022 году — мнение экспертов

В последние годы интерес к миру криптовалют растет. Биткоин всегда был самой дорогой из них, но сейчас все изменилось — он падает в цене. В 2022 году курс упал до самого низкого уровня с июля прошлого года. Разберем, почему это произошло.

Рост процентных ставок создает нагрузку на рискованные активы

Рискованные активы — это инвестиции, которые испытывают значительную волатильность в обычном ходе рынка. Акции, сырьевые товары и высокодоходные облигации считаются рискованными активами, поскольку их цены часто меняются практически при любых рыночных условиях. До недавнего времени биткоин считался средством сбережения, в некоторой степени невосприимчивым к колебаниям стоимости рискованных активов. Сегодня BTC стал жертвой различных факторов, влияющих на его стоимость.

Многие центральные банки в настоящее время борются с высокой инфляцией, повышая процентные ставки. Однако для криптовалют они представляют лишь бремя: в отличие от относительно безопасных альтернатив, таких как ценные бумаги с фиксированным доходом, они не приносят никакого регулярного дохода, то есть они беспроцентны.

Согласно последнему отчету об инфляции, ФРС осуществила первое за 22 года повышение ставки 4 мая в целях борьбы с инфляцией. По мнению аналитиков, это не поможет решить ситуацию и уйти от рецессии. Отсюда и настроения продаж, особенно по рисковым активам.

Взаимосвязь с ценами на акции и геополитической ситуацией

Если посмотреть на развитие криптовалюты, можно заметить, что стоимость биткоина с момента рекордного максимума в ноябре прошлого года стремительно падает. На тот момент цена составляла свыше 67 000 долларов США, а к концу мая 2022 года она снизилась до 29 000.

В целом, на цифровые системы в течение нескольких месяцев оказывали особое влияние два события. Во-первых, это ужесточение денежно-кредитной политики, которую проводят многие центральные банки из-за высокой инфляции. Во-вторых — цифровые валюты, которые считаются особенно рискованными, часто меняют курс вместе с изменением цен на фондовых биржах. А настроение там в последнее время было мрачным из-за политических событий в мире.

Геополитические опасения вызывают волатильность рынка во многих классах торгуемых активов. Биткоин, как оказалось, в некоторой степени коррелирует с широкими рыночными движениями и в меньшей степени является прямым хеджированием против фондовых рынков.

Проблема в том, что биткоин не зарекомендовал себя в качестве страховки от чего бы то ни было. При инфляции на самом высоком уровне за последние четыре десятилетия инвесторы ожидают, что валюта, которая претендует на сохранение своей покупательной способности и независимость от какого-либо центрального банка, получит больше последователей. Если бы это описание применялось к биткоину, разве спрос не зашкаливал бы? Вместо этого биткоин находит приверженцев, когда цена растет, и порождает сомневающихся, когда доминируют продавцы — точно так же, как любой рискованный актив.

Фактически с 2009 года биткоин пережил восемь 50-процентных падений по сравнению с предыдущим историческим максимумом. Эксперты всегда говорят: «Тот, кто не готов к падениям как минимум на 50%, не должен связываться с биткоином. Падение на 50% для этой и других валют совершенно нормально. Это цена входа на крипто-рынок».

Стоит ли инвестировать в биткоин

Биткоин чрезвычайно волатилен. Если вы готовы рискнуть инвестировать в него, нужна грамотная стратегия. Обязательно изучите риски, связанные с вложением денег в криптовалюты. Обратите внимание на несколько нюансов:

не стоит вкладывать все свои сбережения в криптовалюту;

лучше всего рассматривать это как азартную игру, поэтому инвестировать стоит только небольшую сумму своего располагаемого дохода;

всегда быть готовы к большим потерям, т. к. цены на криптовалютных биржах меняются каждую минуту;

никогда не инвестировать больше, чем можете позволить себе потерять;

лучше всего рассматривать криптовалюту как долгосрочную инвестицию, это увеличивает шансы заработать больше денег.

Как и в любых инвестициях, заработок на биткоинах зависит от цены покупки и продажи актива. Если вы продаете его, когда цена выше, чем вы его купили, вы заработаете деньги. Если продаете по более низкой цене, чем купили, — потеряете.

Инвестирование в биткоин может оказаться трудным для некоторых инвесторов из-за больших колебаний его цены. Волатильность намного выше, чем у акций, что делает его рискованным активом.

Эксперты говорят, что инвесторы должны рассматривать его как «очень хорошее средство для того, кто действительно является спекулянтом — либо быком, либо медведем». BTC может расти в геометрической прогрессии, снова падать или делать то и другое неоднократно. По их словам, инвесторы могут только спекулировать на будущей цене биткоина, потому что он не имеет внутренней стоимости, в отличие от золота.

Сторонники токена говорят, что по мере того как все больше людей привыкают владеть криптоактивами и торговать в этой сфере, рыночная капитализация криптовалюты будет расти, криптоэкономика будет расширяться, и это сделает биткоин более заметным. В 2022 году эта криптовалюта все чаще рассматривается как средство сбережения или актив, который сохранит свою стоимость в будущем. Золото исторически носило этот титул и до сих пор держит его, но биткоин бросает ему вызов, заставляя некоторых наблюдателей даже называть его «цифровым золотом».