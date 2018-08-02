Виктор Коэн виновен или нет: новости 2018

Прошло около 5 лет, как состоялся суд над Виктором Коэном, который убил Галину Колядзинскую, свою бывшую подругу. Но в последние несколько дней июля 2018 года в информационных источниках появляются новости, в которых сообщается, что девушка жива.

Последние новости

Близкие Виктора не теряют надежды найти доказательства его невиновности, рассматривая все возможные варианты. Одним из них стало обращение в телешоу «Битва экстрасенсов».

Заявление самых сильных участников о невиновности мужчины в повешенном на него злодеянии, повергло всех в шок. По их словам, девушка жива и сейчас находится за пределами России.

Немногим позднее выяснилось, что якобы убитую видели несколько дней назад в Таиланде. После этого, а также выпуска шоу, дело отправили на повторное расследование. Девушку объявили в розыск, если ее поймают, то вся правда выйдет наружу и Виктор получит долгожданную свободу.

Годы за решеткой чуть не забрали у Коэна веру в собственную невиновность, но такие события подарили надежду. Жена Виктора, которая очень переживала и пыталась его всячески поддержать, сомневалась в том, что муж совершил убийство. Но эти подробности вполне могут нарушить их мир в семье.

Зрители, следившие за историей Виктора Коэна, узнав о последних новостях 2018 года, также хотят восстановления справедливости. Долгожданный допрос Галины Колядзинской, наконец, расставит все по местам.

Родителей девушки громкие заявления экстрасенсов не сильно удивили. Ведь задолго до «смерти», исчезнувшая со всей уверенностью говорила о желании жить за границей.

А чтобы до конца дней своих оставаться в теплой стране и ни в чем себе не отказывать, она была готова на любую, даже самую непристойную работу.

С чего все началось

Виктор с Галиной встречался несколько лет, отношения были серьезными. Но у них были разные мечты и цели в жизни. Девушка, будучи совсем юной, планировала попасть в модельный бизнес и уехать за пределы родного Владивостока.

В источниках написано, что во время очередного скандала пара вконец разорвала отношения. После этого Колядзинская, собрав вещи, хлопнула дверью и уехала в известную только ей сторону. Через трое суток ее родители обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери. Девушку разыскивали несколько лет, но безуспешно.

Вскоре после расставания с Галиной, Виктор познакомился с Татьяной. В 2014 году они поженились. Какое-то время в их семье царило спокойствие. Но все изменилось с того момента как мужчину вызвали на допрос.

Предполагалось, что после процессуального действия Виктора отпустят домой. Но Татьяна опасалась, что правоохранительные органы не сдержат своего обещания. И как оказалось, ее переживания были не беспочвенны, глава семьи признался в совершении преступления.

Позднее женщина дала интервью, где рассказала представителям СМИ о том, как жестоко выбивали признание из Коэна.

Разбирательство привлекло внимание граждан Владивостока. В защиту подсудимого люди выходили на улицу с плакатами, которые пестрили надписями «#СвободуКоэну», «Галина жива! Освободите Виктора!», «В борьбе за справедливость мы дойдем до президента!» и т. д. Даже родители пропавшей не верили в виновность мужчины.

Вопреки всему Виктора Коэна посадили на 9 лет и 9 месяцев. Но по последним новостям 2018 года из-за показаний очевидцев и экстрасенсов, дело вновь открыли. Возможно, вскоре найдется живая Галина и расскажет истинную причину своего исчезновения.