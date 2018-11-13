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Ушел из жизни Стэн Ли - великий создатель комиксов Марвел

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Все знакомы с персонажами, то смешными, то пугающими – Сорвиголовой, Халком, Человеком-пауком, Человеком-муравьем и др. Но не все знают человека, создавшего этих супергероев комиксов и фильмов. 

Это писатель комиксов Marvel – Стэн Ли. Он скончался 12 ноября 2018 года на 96-м году жизни в США, в медицинском центре Седарс-Синай Лос-Анджелеса. Об этом сообщила в таблоиде TMZ его дочь.

Причина смерти Стэн Ли

В медицинский Центр Стена Ли доставили на скорой прямо из его дома, где он почувствовал себя плохо от очередного приступа мучавшей его последний год болезни. Творец мира Marvel с начала года чувствовал серьезные проблемы со здоровьем.

В течение 2018 года он был госпитализирован с заболеваниями сердца, с проблемами с дыханием, с ухудшением зрения.

Последние годы Стена Ли были омрачены постоянными пневмониями, проблемами со зрением. Еще в 2016 году артист и писатель признавался, что теряет способности читать и писать от резко ухудшающегося зрения. В феврале президент компании Marvel Comics уже был госпитализирован с болезнью сердца и дыхательных путей в той же клинике Cedars-Sinai. Тогда врачам удалось стабилизировать его состояние, и он продолжил свою деятельность. 

В последний раз его родные вызвали скорую помощь, однако умер Стэн Ли сразу же после его доставки в клинику. Причина смерти установлена – острый приступ пневмонии, остановка дыхания.

 карьера

Американский сценарист был разносторонней личностью, писал, рисовал, создавал интересные персонажи, сам играл в фильмах. Он был президентом известной компании Marvel Comics, и одновременно создателем комиксов Marvel . Мастер буквально изменил мир комиксов, внес в них иные измерения, иных по сути персонажей, самого себя вместе со своими представлениями о «киношной» жизни.

Вместе с другими художниками Стэн Ли создал известных персонажей – Фантастическую четверку, Людей Икс.

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Сыграл многие эпизодические роли в фильмах по комиксам Marvel. Почитатели его таланта помнят мастера по его камео в фильмах «Люди Икс», «Человек-паук», «Железный человек», «Халк», «Мстители», «Тор: Рагнарёк»и остальных популярных фильмов Marvel.

Его работы в Marvel привлекли взрослую аудиторию, он изменил политику сюжетов, дал характеры персонажам, чтобы это стало интересно взрослым читателям. Стэн Ли смело вводил в комиксы вопросы социальной и политической жизни страны, это высоко подняло рейтинги Marvel.

  • А вы смотрите фильмы Marvel?

Стэн Ли стал лицом издательства, создал ему успех на рынке комиксов. Он стал общаться с читателями в каждом новом выпуске, рассказывал им о своих планах. Он ввел свою рубрику для открытой переписки с читателями, откуда черпал силы и вдохновение для своего творчества.

Биография

Стэнли Мартин Либер родился 28 декабря 1922 года в Манхэттене, в семье еврейских эмигрантов, окончил среднюю школу ДеВитта Клинтона в Бронксе. Служил в армии США. С молодых лет он уже писал пресс-релизы для службы новостей. Всю жизнь посвятил редакторской, издательской деятельности.

Его биография очень насыщенная. Снимался в камео во всех снятых по его же комиксам фильмах. После его участия в фильмах его стали называть Стэн Ли Марвел. За свою деятельность имеет многие награды: Национальную медаль США в области искусств, премии «Инкпот» и Харви, награжден премией «Сатурн» в номинации «Награда за достижения в карьере».

Замечательный факт: ему удалось сыграть самого себя, по его личной жизненной ситуации, в фильме Кевина Смита «Лоботрясы». Еще одна сыгранная им роль на телевидении запомнилась зрителям – он мастерски сыграл водителя автобуса в сериале «Герои».

Стэн Ли много читал. Его любимые писатели – Стивен Кинг, Марк Твен, Конан Дойль, Шекспир. На фото Стэн Ли в 2018 году выглядит счастливым, полным жизни. Внешне никто бы не сказал, что известный и любимый всеми человек тяжело болен. 

Личная жизнь создателя комиксов Марвел

Несмотря на популярность и стремительный успех, Стэн Ли был однолюбом. Как только он впервые увидел Джоан Букок, он понял, что она та, с которой он хочет прожить всю свою жизнь. И в 1947 году Стэн и Джоан сыграли свадьбу. Женщина оказалась мечтой всей его жизни. В личной жизни создать комиксов был счастлив.

 В 1950 году жена подарила ему дочь, девочку назвали Селия. В 1953 году в семье родился сын, но мальчик умер, прожив всего три дня.

У них могли быть еще дети, но и с одной дочерью это была счастливая семья, где все любили и уважали друг друга. 

Стэну и Джоане очень нравился Нью-Йорк. Они не представляли себе другого города для постоянного жительства. Часто переезжая по разным районам Нью-Йорка, они в результате остановились на Западном Голливуде, и в 80-х годах приобрели себе там особняк, в котором и до сих пор живет их дочь.

В 2017 году на 94-м году жизни инсульт унес Джоан Ли. Стэн Ли пережил супругу всего на год. Их счастливому браку уже исполнилось бы 70 лет. Дай Бог им встретиться на небесах.

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13.11.2018
Теги: Стэн Ли причина смерти биография

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  • Аришка_2006 Россия, Московская область / 13.11.18 18:48
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    Он был самым лучшим в жизни человеком, его старания останутся в памяти долгое время, а он сам останется всегда в моей жизни. Он-писатель и “изобретатель ” многих фильмов Марвел. Это очень суперские фильмы. Я обожаю все его фильмы, комиксы Марвел. У него очень хороший талант. С него надеюсь будут
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    • Аришка_2006 Россия, Московская область. / 13.11.18 18:53
      -
      0
      +
      Добавление.... ... с него надеюсь будут брать пример. Очень жалко этго чудесного, сильного человека-Стэна Ли! С его комиксами мне больше никогда не страшны свои трудности в жизни.Ведь Стэн помогал идти спокойно и уверенно вперёд.......???
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  • krazy / 13.11.18 18:05
    -
    0
    +
    R.I.P. Талантище
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  • Егор / 13.11.18 17:22
    -
    0
    +
    Я сам переписывался с журналом комиксов Стэна Ли, потому что хорошо знаю английский язык. И представляете, получал ответы на свои вопросы на страницах его журнала! Почувствовал, что сам участвую в процессе разработки его сценариев. Жалко человека, сильный был человек. Мир его праху!
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  • Виктор / 13.11.18 17:21
    -
    0
    +
    Комиксы Стэна Ли дают отличную разрядку эмоциональному состоянию, их почитаешь, посмотришь на выражения лиц внеземной цивилизации, и сразу становятся не страшны свои жизненные трудности. Стэн помогал спокойно и уверенно идти по жизни.
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