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Умер легендарный Берт Рейнольдс: причина смерти

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Умер голливудский актер Берт Рейнольдс, его имя значилось в списке самых высокооплачиваемых артистов. Продолжительное время он состоял на учете у кардиолога, а 8 лет назад перенес сложнейшую операцию, аортокоронарное шунтирование. 

Как сообщает пресса, причиной смерти стал инфаркт, у мужчины произошла остановка сердца и его срочно увезли в больницу в штате Флорида, однако, было уже поздно. Рядом с Бертом в момент кончины присутствовал его приемный сын Квинтон.

Начало карьеры

Родился Рейнольдс в Мичигане, 11 февраля 1936 года, интересно, что предками Берта были индейцы племени чероки. В детстве мальчик серьезно играл в футбол и в будущем хотел стать знаменитым спортсменом, актерская слава его тогда не прельщала.

Автомобильная авария, в которой он сломал ногу, положила конец его мечтам. Учеба в университете тоже не пришлась по душе, и юноша оставил колледж, чтобы заняться актерским мастерством.

Какое-то время парень участвовал в массовках и различных ток-шоу, его фото в обнаженном виде, можно было лицезреть на многих обложках женских журналов. Затем его заметили и стали приглашать на роли, он снялся в нескольких фильмах, но известность принесла кинолента «Освобождение». Целых десять лет Берт удерживал пальму первенства, его имя не сходило с газетных полос, поклонники обсуждали, многочисленные любовные победы Рейнольдса.

До конца жизни актер не прекращал съемки, его фильмография насчитывает более 50 картин, вот некоторые из них:

  • «Операция ЦРУ» (1965);
  • «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить» (1972);
  • «Белая молния» (1973);
  • «Крутой наполовину» (1977);
  • «Конец» (1978);
  • «Лучшие друзья» (1982);
  • «Медвежатники» (1989);
  • «Безумие» (1995);
  • «Гонщик» (2001);
  • «Придурки из Хаззарда» (2005);
  • «Последняя кинозвезда» (2017).

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Став владельцем театра в Джупитер, Берт стал выступать и в роли режиссера. Но после съемок фильма «Хупер» в 1978 году, у артиста началась полоса невезения.

Время застоя

В середине 80-х качество картин, в которых актер снимался, падало, зрители уже не смеялись над его шутками. К тому же тяжелая болезнь, с которой мужчина боролся в одиночку, мешала ему полноценно работать.

Но Рейнольдс не сдавался и продолжал сниматься, хотя его роли уже не приносили былой славы. В 1989 он озвучил главного героя в мультфильме «Все псы попадают в рай».

Отметив свое пятидесятилетие, мужчина решил обратить внимание на телевидение. Для начала он снялся в короткометражных фильмах «Б.Л.Страйкер». За съемки в сериале «Вечерние тени», артист был награжден телепремией «Эмми». Его роль второго плана в драме «Ночи в стиле буги» в 1997 была отмечена «Оскаром».

Личная жизнь

В разные годы режиссеру приписывали романы со многими известными артистками. В 1963 Берт зарегистрировал официальный брак с комедийной актрисой Джуди Карн, но при этом не прекратил свою свободную жизнь, благодаря чему, через два года брак благополучно распался.

В 1988 актер женился вторично, на этот раз его избранницей стала Лони Андерсон. Собственных детей у супружеской четы не было, поэтому они усыновили мальчика, назвав его Квинтон. Этот союз тоже долго не просуществовал и в 1993 году пара развелась. Отношения с Салли Филд не закончились браком, но мужчина называл ее самой большой любовью в своей жизни.

В 1996 Рейнольдса объявили банкротом, но актер сумел быстро исправить материальное положение и снова встать на ноги.

До самой смерти Берт не оставлял сцену, его последней работой стал фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», который выйдет в прокат в 2019 году.Телеканал Эн-би-си назвал смерть актера душераздирающим известием, а Арнольд Шварцнеггер написал, что Рейнолдс всегда был его кумиром.

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07.09.2018
Теги: Берт Рейнольдс причина смерти биография

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