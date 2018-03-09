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Гагарина и Агаларов воспарили «В невесомости»


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Эмин Агаларов и Полина Гагарина на праздники порадовали публику премьерой нового клипа. Видео на песню «В невесомости» снимал режиссер Сергей Грей, и антураж ролика весьма эффектный. Однако некоторые поклонники Гагариной заметили в ее новой работе политическую агитацию.

Съемки клипа проходили ночью в Москве, на территории «Vegas Кунцево», по идее Грея герои клипа отвлекаются от повседневных проблем и погружаются в атмосферу, в которой время останавливается. «Для меня ночь - самое комфортное время для съемок. Сначала мы отсняли все сцены с Полиной, потом наши совместные и продолжили снимать мои уже до самого утра», - рассказывал о съемках Эмин.

Гагарина говорила, что композиция оказалась для нее вокально необычной, и артистке пришлось поработать над своими навыками. Но в итоге совместная работа с Эмином так увлекла, что они решили снять клип.

Тем временем подписчики Полины в Insta разошлись в оценках клипа. Некоторые даже заподозрили пропаганду. «Как можно было спеть агитационную песенку про Путина?», «Клип замечательный. Завораживает. Редкий случай, когда песня и видео совпали. Режиссеру респект», «Позорище, полный зашквар с путеводной звездой».

Ранее мы писали:

Гагарина представила теплый клип. Видео на песню «Стану солнцем».

Песня дня. Маскарад Полины Гагариной. Видеоклип на песню «Я не буду». 

Полина Гагарина: «Единственное, что умею - петь и выступать». Артистка предпочитает не обсуждать политику. 

 



0 Не нравится 0 Нравится 09.03.2018 Теги: Полина Гагарина

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