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Железные леди: Собчак и Бузовой удалось попасть в топ-10 самых богатых и знаменитых


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Кто среди российских звезда спорта и шоу-биза самый-самый? Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг и судя по списку самые крупные игроки прошлого года не поменялись. Разве только Ольга Бузова теперь несомненный лидер по запросам в поисковике «Яндекс».

Традиционно при составлении рейтинга учитываются лва фактора: уровень дохода и популярность (рассчитывается по количеству запросов в поисковиках и количеству подписчиков в соцсетях).

Хоккеист Александр Овечкин, как и в прошлом году, на первом месте с заработком $14,5 миллионов. Расставание с женой пока не отразилось на заработках Сергея Шнурова - $13,9 миллионов - но, вероятно, несколько повысило рейтинги популярности артиста. На третьем месте Филипп Киркоров с $8,9 миллионами, а затем идут певец Григорий Лепс и шоумен Иван Ургант.

Ольга Бузова стала шестой, но в то же время первой в рейтинге среди звезд-женщин. Кстати, на днях девушка заинтриговала поклонников в Insta следующим сообщением: «Скоро вас ждёт много чего интересного, единственное за что я переживаю, чтобы мне на все задуманное хватило сил #ракетазапущена».

Второй женщиной в списке стала Ксения Собчак. Она заняла 10-е место с заработавшая $1,4 миллиона.

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981 ( возраст: 36 лет )

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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2 Не нравится 0 Нравится 27.07.2018 Теги: Ксения Собчак

Кто, по-вашему, успешнее, Собчак или Бузова? 2  

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  • АнтиБузова / 27.07.18 16:28
    -
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    +
    Ну вот зачем делать то, что не дано? Придумала себе Бузова, что она певица и ее ждёт сцена, а мы теперь мучатся должны?! Она хорошо занимается рекламой ну и в качестве ведущей более менее. Но петь зачем? поют пусть талантливые девчонки! Собчак хоть не поет - и на том спасибо.
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  • Хм / 27.07.18 16:24
    -
    0
    +
    О боже, еще один проект Бузовой... что теперь? бузавиалинии, сеть салонов красоты, газировка? Сплошная бузовщина повсюду, кошмар!
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