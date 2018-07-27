Железные леди: Собчак и Бузовой удалось попасть в топ-10 самых богатых и знаменитых
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Кто среди российских звезда спорта и шоу-биза самый-самый? Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг и судя по списку самые крупные игроки прошлого года не поменялись. Разве только Ольга Бузова теперь несомненный лидер по запросам в поисковике «Яндекс».
Традиционно при составлении рейтинга учитываются лва фактора: уровень дохода и популярность (рассчитывается по количеству запросов в поисковиках и количеству подписчиков в соцсетях).
Хоккеист Александр Овечкин, как и в прошлом году, на первом месте с заработком $14,5 миллионов. Расставание с женой пока не отразилось на заработках Сергея Шнурова - $13,9 миллионов - но, вероятно, несколько повысило рейтинги популярности артиста. На третьем месте Филипп Киркоров с $8,9 миллионами, а затем идут певец Григорий Лепс и шоумен Иван Ургант.
Ольга Бузова стала шестой, но в то же время первой в рейтинге среди звезд-женщин. Кстати, на днях девушка заинтриговала поклонников в Insta следующим сообщением: «Скоро вас ждёт много чего интересного, единственное за что я переживаю, чтобы мне на все задуманное хватило сил #ракетазапущена».
Второй женщиной в списке стала Ксения Собчак. Она заняла 10-е место с заработавшая $1,4 миллиона.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981 ( возраст: 36 лет )
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
Кто, по-вашему, успешнее, Собчак или Бузова? 2
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АнтиБузова / 27.07.18 16:28Ну вот зачем делать то, что не дано? Придумала себе Бузова, что она певица и ее ждёт сцена, а мы теперь мучатся должны?! Она хорошо занимается рекламой ну и в качестве ведущей более менее. Но петь зачем? поют пусть талантливые девчонки! Собчак хоть не поет - и на том спасибо.
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Хм / 27.07.18 16:24О боже, еще один проект Бузовой... что теперь? бузавиалинии, сеть салонов красоты, газировка? Сплошная бузовщина повсюду, кошмар!