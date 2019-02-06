Самый Грандиозный опрос 2019 - лохотрон?

Как известно, алчность – один из страшных людских пороков. Именно на нем, а еще на желании получить деньги, не прикладывая никаких усилий, и построено множество мошеннических схем. Самый грандиозный опрос 2019 – это одна из таких схем, а если вопрос о том развод это или нет еще актуален, то данная статья поможет найти ответ.

Самый грандиозный опрос 2019 - что это за акция?

Самый грандиозный опрос, за который сулят многотысячный доход – это не новинка 2019 года, это развод длится уже пару лет. Просто меняются сайты, интерфейс, реклама, названия и прочие мелочи. Цель остается прежней – вытягивание денег из доверчивых граждан.

Система устроена таким образом, что в яркой, вызывающей доверие форме подается информация о возможном получении дохода без прикладывания усилий.

Целевая аудитория для таких схем практически не имеет границ. Это могут быть:

молодые люди, ищущие первого заработка;

мамы, домохозяйки, которым нужен дополнительный необременительный заработок;

пенсионеры;

любой человек с уровнем дохода ниже среднего;

просто блуждающий по страницам интернета пользователь, случайно наткнувшийся на яркую рекламу.

Как очевидно, никто не застрахован от ошибки. Но есть те, которые сразу задаются вопросом обман это или нет.

Комментарии людей на данных страницах обычно написаны специально для этих программ. Не стоит их и читать. Реальные отзывы нужно искать на других сайтах, не связанных с этой схемой. А они далеко не лестны и все твердят об одном, предупреждают не реагировать и не платить мошенникам деньги.

Стоит отметить, что для затуманивания разума мошенники ловко организовали и продумали страницу. На первый взгляд сайт с самым грандиозным опросом 2019 не вызывает вопроса о том, что это развод или нет, на нем есть контактная информация, отзывы, ссылки на страницы в соцсетях, даже на знаменитых людей.

Но если не спешить, не вестись на халяву и подумать, то сразу становятся заметными некоторые детали:

Кроме адреса электронной почты нет никаких контактов организаторов и ответственных лиц. Присутствует публичная оферта, но в ней никакой ответственности на организаторах не прописано и никаких гарантий не дается. Перейти по иконкам для соцсетей простым нажатием не получается. Это не гиперссылки, а простые картинки. Сама идея выплат за простые ответы на 5-6 вопросов суммы в несколько тысяч рублей не реальна. В сети можно заработать на прохождении опросов, но ставки в сотни, тысячи раз ниже. Реальная цена за такую работу от 5 до 50 рублей за опрос. Это надо понимать и учитывать.

Если пройти опрос и дойти до условий получения выигрыша, то сразу становится понятно, что система работает на сервисах электронных платежей, которые настроены только на получение денежных средств, но не на перевод их сторонним лицам.

Это системы:

e-pay.club;

click.pay24.tv;

papay.buz.

После того, как система объявляет о зачислении на счет прошедшего опрос денежного вознаграждения, предлагается оплатить несколько видов комиссий и сервисных платежей, чтобы деньги были вам переведены. Первый – самый безобидный, около 150 рублей, а дальше больше и попасть можно на большую сумму, которую потом в одиночку не вернуть.

Все это в сумме доказывает, что это лохотрон, рассчитанный на доверчивых простаков.

Остается вопрос о том, что делать, чтобы не попасться на удочку аферистов или вернуть деньги, если уже втянулись в обман. Если еще не дрогнула рука перевести деньги обманщикам, стоит почитать отзывы реальных людей, которые уже имели опыт общения с подобными системами обмана.

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Отзывы обманутых о Самом грандиозном опросе 2019

Отзывы обманутых и тех, кто чуть было не лишился своих средств, сводятся к одному. Все имеют один и тот же смысл без исключения. Почитать их стоит, чтобы окончательно убедится в мошеннических намерениях организаторов сайта и понять, что можно остановиться или иногда даже вернуть деньги.

Олег, 25 лет:

"Очередной развод на деньги! Предлагают получить сотни тысяч рублей ни за что. Как в это можно поверить? Я случайно увидел сайт и кликнул, начал читать и понял, что это обман. Но стало любопытно, на чем они работают и я прошел опрос, ответил на 6 вопросов и мне пообещали деньги, которые уже якобы мои. Но я за них должен заплатить! Это же бред! Я не стал платить. Потом погуглил и нашел столько отзывов о подобных сайтах! Сразу и не полезешь искать реальные отзывы, денег то хочется и побыстрее. Хорошо, что остановился вовремя."

Марат, 27 лет:

"Я перевел деньги, правда немного, 150 рублей, но потребовали еще платеж за что-то, и я уже задумался, а до этого как отключили соображение! Но даже эти 150 рублей жалко! Они мои, я их трудом заработал, а достанутся кому-то ни за что, просто так."

Мария, 38 лет:

"Я перевела им столько денег! Почти 4 тысячи! Только теперь сижу и локти кусаю! Как это я могла, почему раньше не подумала, почему отзывы других несчастных не почитала, почему раньше не остановилась, ведь этих переводов им было несколько и суммы разные за все. Всех предупреждаю, не верьте, не бывает таких подарков ни о кого, только ваше кровное заберут. Как теперь вернуть деньги?"

Елена, 35 лет:

"Увидела случайно сайт с этим опросом. Смутили сразу такие фальшивые радостные и слишком восторженные комментарии. Но опрос прошла. Сразу мне сообщили, что мой выигрыш составил сто с лишним тысяч, но за него надо заплатить, как то закрепить. Возможно ли это? Я пошла почитать в интернет и увидела реальные отзывы вот таких несчастных, которые поверили и заплатили, а потом, зачем-то, еще заплатили. Спасибо, что люди не безразличные есть, которые пояснят. Да и тем, кто сам ошибся, спасибо, за отзывы, которые мне помогли."

Как вернуть деньги?

Главным вопросом тех, кто решился пройти самый грандиозный опрос 2019, становится о том, как вернуть деньги. К сожалению, на данный момент нет возможности получить обратно выплаченные мошенникам средства. Здесь невозможно отследить куда они были переведены и не разработан механизм по отмене подобных платежей.

Кроме того, здесь даже юридически не к чему придраться, так как вы добровольно переводите свои деньги. В оферте нет никаких обязательств, выигрыш никто не гарантирует. По сути дела и обмана то нет.

Если кто-либо будет вас уверять, что это возможно, что вам помогут за определенную сумму вернуть выуженные у вас обманным путем деньги, проверьте сто раз, надежен ли этот человек, действительно ли он помогал кому-то, знает и умеет это делать. Или это очередной развод на ваши деньги.