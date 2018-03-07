Владимир Путин рассказал, как обманул Меланию Трамп

Общаясь с красивыми женщинами, мужчины нередко теряют над собой контроль. И даже Владимир Путин не исключение. Как рассказал президент РФ, в беседе с первой леди США Меланией Трамп (Melania Trump) он не удержался и немного преувеличил свои достижения.

С Меланией Владимир Владимирович пообщался летом 2017 года во время саммита G20 в Гамбурге. Это была первая беседа президента с миссис Трамп, и, по словам Путина, одной из тем стала природа России. Политик рассказал о медведях Камчатки, тиграх Дальнего Востока, рыбалке в Сибири. «Ну, конечно, как в таких случаях водится, приврал немножко. Когда о рыбалке рассказываешь, разве можно не приврать», — признался Владимир Владимирович в новой кинокартине «Миропорядок 2018».

На вопрос, не пытался ли Путин завербовать миссис Трамп, президент ответил: «Я давно этим не занимаюсь. Хотя любил этим заниматься, это была моя работа в течение многих лет».

Между прочим, в свое время Меланию пытался обмануть и сам Дональд Трамп. Недавно стало известно об измене миллиардера супруге - у Трампа случилась интрижка в 2006 году, в скором времени после рождения Меланией сына Бэррона.

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Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается.

Источник фото: Globallookpress.com