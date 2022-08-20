Халил Мусаев — биография и личная жизнь актера

Весь Дагестан и российские поклонники комедийного актера, юмориста и кавээнщика скорбят о безвременной кончине Халила Мусаева. Его творческая биография была недолгой, о личной жизни артиста было известно немного. Его семье, бывшей жене и детям власти республики выражают искренние соболезнования.

Биография

Не только дагестанцы, но и все россияне, которые смотрели КВН и помнят выступление «Махачкалинских бродяг», выигравших в 1996 году звание чемпиона в главной игре года, практически сразу полюбили веселого и харизматичного члена махачкалинской команды Халила Мусаева.

Аварец по национальности, он появился на свет в Махачкале 14 мая 1974 года. Его родовым селом считается поселок Чох Гунибского района Дагестана, где и сейчас проживают его родственники.

Мальчик был веселым и общительным, у него всегда было много друзей. В 1981 году он пошел в 38 среднюю школу, которую закончил в 1991 году. Халил был душой компании, одноклассники его любили за общительный характер, веселый нрав и шутки. Халил хорошо учился и активно участвовал в школьной жизни.

После получения аттестата юноша поступил на факультет иностранных языков в Дагестанский государственный педуниверситет. В 1993 году стал членом легендарной студенческой команды КВН «Махачкалинские бродяги», которая неоднократно становилась победителем Лиги КВН.

После окончания ДГПУ Мусаев был призван на срочную службу, которую проходил в погранвойсках. Закончив службу в армии, молодой человек пошел служить в ОМОН, дослужившись до заместителя командира республиканского отдела.

Когда Халил выходил в наряд на охрану какого-нибудь объекта, его часто узнавали в лицо, т. к. весь Дагестан гордился своей командой «Махачкалинские бродяги», члены которой были настоящими народными героями.

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Несмотря на то что не только в Дагестане, но и в России поклонники узнавали Халила Мусаева в лицо, о его биографии и личной жизни поклонникам известно немного. В Сети сложно найти информацию о его семье, родителях, братьях и сестрах, жене и детях. Известно, что комедийный актер и юморист, которого можно с полным правом назвать по-настоящему народным, был женат, но развелся, у него есть сын. Фото его семьи нет в открытом доступе.

Мало кто знает, что Халил Мусаев был заместителем командира Дагестанского ОМОНа. После окончания вуза он пошел на защиту Республики, которая в те времена переживала тяжелые времена. О боевой службе Халила Мусаева в рядах правоохранительных органов известно мало, он сам об этом рассказывал скупо. Известно, что он вышел на пенсию по состоянию здоровья, когда ему было 35.

На пенсии Халил увлекся короткометражным кино, снимался в клипах, рекламе. Самым удачным его проектом стал сериал «Даешь молодежь!», который принес дагестанскому комику всероссийскую известность. В нем он сыграл роль тренера борцов Тамика и Радика.

Творческая карьера в кино

Сниматься в кино и телевизионных сериалах Халил Мусаев стал с 2007 года. В фильмографии актера 12 завершенных кинопроектов:

«Различные истории по любому» — 2007 год;

«В один прекрасный момент на Кавказе» — роль Фазиля — 2007 год;

«Горцы от ума» — 2009 год;

«Даешь молодежь!» — тренер бойцов Тамика и Радика — 2009 год;

«Зизик» — одичавший Закир — 2010 год;

«Горцы от ума 2» — 2010 год;

«Горцы от ума 3» — 2011 год;

«Одичавший 3» — эпизодическая роль — 2013 год;

«Горцы от мозга 4» — 2013 год;

«Казачья притча» — басурманский правитель — 2013 год;

«Дружба народов» — Раджаб Муслимов, старший брат Джабраила Муслимова — 2014 год;

«В Москве всегда солнечно» — 2014 год;

«Убежать, догнать, влюбиться» — 2015 год;

«Танцы на высоте» — 2019 год;

«Понаехали» — 2020 год.

Основной жанр, в котором работал артист, — комедия. Последней работой дагестанского актера, у которого не было профессионального актерского образования, но он даже в эпизодических ролях сразу запоминался зрителям, стала картина «Горный тверк». Премьерный показ этого фильма состоится 30 июня 2022 года.

Причина смерти

Актер был госпитализирован в тяжелом состоянии 11 июня в клинику Махачкалы. Врачи ставили предварительный диагноз «ишемический инсульт». До этого Халил Мусаев 6 месяцев назад попал в реанимацию с диагнозом «инсульт». Врачам тогда удалось его спасти, и актер вернулся после реабилитации к своей обычной жизни. Медики смогли совершить настоящее чудо.

О госпитализации Халила Мусаева сообщил его друг и режиссер картины «Горный тверк» Эльдар Иразиев. Он сказал, что у звезды «Махачкалинских бродяг» мало шансов, но он борется за жизнь. С учетом пережитого инсульта и лишнего веса рецидив стоил Халилу жизни. При росте 195 см известный комик весил 165 кг.

О том, что артист скончался 14 июня в одной из больниц Махачкалы, сообщил в своем блоге общественный деятель Республики Дагестан Шамиль Хадулаев. Халилу Мусаеву было всего 48 лет.

Официальное сообщение о смерти известного в Дагестане актера, который много сделал в свое время для защиты своей Республики от террористов в нулевые годы, появилось на официальном сайте Министерства культуры Дагестана.

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Зарема Бутаева, глава Министерства культуры Республики Дагестан: «Известие о смерти участника легендарной команды КВН «Махачкалинские бродяги» стало настоящим ударом для всех жителей Дагестана. Комедийный актер Халил Мусаев обладал не только врожденным актерским талантом и невероятной харизмой, но также был открытым, веселым и невероятно отзывчивым человеком. Он всегда дарил окружающим радость и хорошее настроение. Его безвременный уход стал трагедией не только для дагестанцев, но и для жителей других российских регионов».

Последнее короткое видео артиста, которое он заснял буквально за несколько часов до госпитализации, опубликовал друг и коллега Халила — актер и режиссер Эльдар Иразиев. В нем Халил Мусаев, как всегда, шутит и юморит. Наверное, он уже чувствовал себя не очень хорошо, но не показывал вида. Поклонники актера, живущие в разных регионах России, оставляют под последним видео Халила эмоциональные комментарии, не скрывая своего горя.

Большинство зрителей не знали, что у артиста серьезные проблемы со здоровьем, настолько жизнерадостным и веселым он был всегда. Также мало кто знал, что Халил Мусаев был офицером дагестанского ОМОНа и боролся с террористами в 2000-е годы.

Не только близкие, коллеги и друзья Халила, но и все жители России восприняли известие о его смерти как шок. Мало кто знал о том, что у него были проблемы со здоровьем, т. к. артист никогда не жаловался на плохое самочувствие и был невероятно жизнерадостным и позитивным человеком.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов официально выразил семье, близким и друзьям Халила Мусаева соболезнования. Он отметил, что многие фразы артиста стали крылатыми и ушли в народ. Актер сделал очень много для республики, а его роли навсегда войдут в копилку народного творчества Дагестана.

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