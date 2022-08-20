Александр Олешко - биография, личная жизнь, новости

Актер и телеведущий Александр Олешко осознанно связал свою творческую биографию с Россией, уехав из Молдавии учиться в Москву в тяжелые 90-е годы. Он смог занять свою нишу не только в театре и в кино — Олешко удалось создать позитивный образ популярного телеведущего, с которым многие каналы хотели бы заключить контракты. Отечественный зритель пристально наблюдает за любимым артистом, который не устает дарить ему позитивные, добрые эмоции и заряжать энергией, воплощая на экране и на театральной сцене различных персонажей.

Александр Олешко — биография

Актер родился в советском Кишиневе 23 июля 1979 года, впитав в себя необыкновенный колорит этого молдавского города, в котором причудливо переплелись русская, молдавская, украинская и еврейская культуры. Мальчик рос в творческой атмосфере, в семье музыкантов-любителей — папа играл на саксофоне, а мама увлекалась пением. Хотя родители и не стали профессиональными музыкантами, они оказали большое влияние на своего сына, который еще в раннем детстве прочно решил связать свою жизнь с профессией артиста.

Мальчик воспитывался в неполной семье. После развода с отцом Александра его мама второй раз вышла замуж, но мальчик не смог принять отчима как отца, поэтому большую часть детства провел в доме бабушки.

Бабушка Александра Олешко была набожной женщиной и мечтала, чтобы в будущей биографии и личной жизни внука главную роль играло православие. Она хотела, чтобы Саша поступил после школы в семинарию и выбрал профессию священника. Однако в планы мальчика это не входило. Он с детства грезил сценой и все время в кого-то перевоплощался, обожая работать на публику.

В школе мальчик учился не очень успешно. Ему хорошо давались только гуманитарные науки, а точными он просто не желал заниматься, считая, что в будущей профессии они ему не пригодятся. Плохие оценки по точным предметам подросток компенсировал активной общественной деятельностью, которой он занимался в школе. Учителя гордились учеником, который буквально блистал на сцене и с успехом справлялся с любыми ролями.

После окончания школы молодой человек сообщил родителям, что отправляется поступать в Москву. Александр категорично заявил, что если его не пустят, то он сбежит. Мама и отчим отпустили Александра Олешко в столицу, после этого в его биографии и личной жизни начался самый важный этап. Поступив в эстрадно-цирковое училище с первого раза, молодой человек с большим удовольствием осваивал премудрости циркового искусства.

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Оказавшись один в Москве, юноша вынужден был подрабатывать, чтобы иметь средства на жизнь — прожить на одну только стипендию в столице было невозможно. Еще в студенчестве молодой человек устроился на телевидение ведущим. После окончания эстрадно-циркового училища Александр в 1995 году с первого раза поступил на актерский факультет в Щукинское театральное училище в мастерскую Владимира Иванова.

После окончания обучения молодого артиста приглашали сразу в несколько известных московских театров:

Театр сатиры;

Сатирикон;

МХАТ.

Александр сначала выбрал Театр сатиры, но вскоре вынужден был уволиться по собственному желанию — у него не сложились отношения с худруком Валентином Плучеком. После этого актера пригласила к себе в театр «Современник» Галина Волчек. Работа у известного режиссера много дала Александру, Галина научила его вживаться в роли своих персонажей, до конца понимать и чувствовать характер героя.

Александр одновременно был задействован и в спектаклях театра им. Вахтангова. Актер прочно связал свою профессиональную жизнь со сценой, вернувшись через много лет в Театр сатиры. Одновременно с театральной карьерой он начал работать в кино и на телевидении. Первые съемки в эпизодических ролях начались, когда он учился в эстрадно-цирковом училище. После этого в кинокарьере произошел большой перерыв, т. к. педагоги в «Щуке» не приветствовали участие своих студентов в разных проектах во время обучения.

После завершения учебы молодого актера начали приглашать в крупные проекты. Олешко удалось поработать с известными российскими режиссерами:

Светланой Дружининой;

Александром Меньшовым;

Михаилом Туманишвили;

Андреем Житковым;

Олегом Штромом.

Целеустремленный актер смог найти свое место и на телевидении. Его приглашали в качестве ведущего на концерты, в юмористические программы и передачи на разных каналах. В 2015 Олешко получил звание Заслуженного артиста России, в 2021 был награжден орденом «За заслуги перед отечеством».

Сейчас актер на пике творческой активности — он не только успевает работать в театре, кино и на телевидении, но и выступает с сольными концертами, поет песни и читает стихи, гастролируя по России и странам СНГ.

Личная жизнь Александра Олешко

Поклонников Александра Олешко интересует не только его творческая биография, но и личная жизнь артиста, у которого в 47 лет все еще нет жены и детей. При этом в светской хронике постоянно появляется информация о личной жизни актера, но он не спешит опровергать разные слухи о свой ориентации и не дает комментариев на эту тему.

Достоверно известно, что артист был один раз уже официально женат. Его супругой стала однокурсница по Щукинскому театральному училищу Ольга Белова. Сам Александр говорит, что они развелись мирно, сохранив теплые отношения, однако в прессе появляются слухи о том, что брак был фиктивный. Ольга пошла навстречу своему другу — она была москвичкой, а у Александра не было прописки в Москве, поэтому он решил получить ее.

У актера официально нет детей и жены, он до сих пор ходит в холостяках, что способствует появлению вокруг его имени разных слухов. Ходят разговоры о нетрадиционной ориентации, параллельно с этой информацией постоянно всплывают скандалы с внебрачными детьми артиста. В разных городах России время от времени появляются женщины, которые заявляют, что имеют ребенка от Александра. Сам Олешко не дает никаких опровержений и не спешит делать генетическую экспертизу, но заявляет, что в его биографии нет внебрачных детей, т. к. он стоит твердо на том, что дети должны рождаться в семье, чтобы у них были оба родителя.

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В 2011 он дал одно из немногих интервью, в котором поделился с журналистами подробностями своей личной жизни. Актер сказал, что у него была одна любимая женщина — Виктория Минеева, по профессии художник, а на момент сотрудничества — директор артиста. Однако из романа ничего не получилось, вскоре Виктория вышла замуж и уехала из Москвы в Санкт-Петербург.

В силу того, что Александру часто приходилось работать вместе с Нонной Гришаевой в кино, на телевидении и в театре, многие стали говорить, что у актеров служебный роман. Но это не соответствует действительности — Нонна Гришаева замужем, а с Олешко они просто коллеги.

Известно также, что артист с детства собирает цирковые плакаты. В 2012 у него в Москве появилось свое жилье, где он смог разместить свою большую коллекцию. В его доме живут три питомца — кошки породы мейн-кун.

В 2020 появился очередной слух об избраннике артиста. Для этого Олешко достаточно было появиться на открытии мемориальной доски, посвященной знаменитой дрессировщице Ирине Бугримовой, на доме на Котельнической набережной в Москве, с хореографом Максимом Абросимовым. Артист представил его как своего директора.

Павел Корнев, коллега хореографа Абросимова: «Вообще-то Максим женат. Он в 2012 году сыграл свадьбу, у него жена Аня, окончившая институт культуры и родившая ему сына Александра, которому уже 10 лет».

Самого Олешко слухи о его нетрадиционной ориентации смешат. Он говорит, что у него есть любимая женщина, которая младше его на 10 лет. Артист держит в тайне ее имя и не рассказывает о том, чем она занимается. Олешко никогда не доверяет подробности своей личной жизни журналистам, признаваясь только в том, что всегда хотел завести нормальную семью, в которой обязательно должно быть двое детей — дочка и сын. Однако в силу большой занятости Александр Олешко пока не может найти в своей биографии место для личной жизни и время для воспитания детей.

Карьера Александра Олешко

Актерская карьера Олешко в Москве развивалась невероятно стремительно. Сразу после завершения обучения в Щукинском училище он получил приглашения в ведущие столичные театры от культовых советских и российских режиссеров:

Олега Ефремова;

Константина Райкина;

Александра Ширвиндта.

Из-за того, что артист закончил цирковое училище и изначально был ориентирован на комедийное амплуа, он выбрал из такого количества предложений место в труппе Театра сатиры, куда его буквально силком привел Александр Ширвиндт. Вскоре он перешел в театр «Современник», где очень многому научился у Галины Волчек в плане работы над драматическими ролями.

Александра действительно можно считать классическим служителем Мельпомены. Он никогда не расставался с театром. Даже не телевидении он позиционирует себя не как ведущего, а как артиста, способного перевоплощаться бесконечное количество раз.

В кино Олешко сначала предлагали комедийные и характерные роли. Заметным этапом в его актерской карьере стала работа в сериале «Папины дочки». После этой роли на актера посыпались предложения сниматься в различных проектах. В фильмографии Олешко несколько десятков завершенных проектов, в которых он сыграл не только комедийные, но и драматические роли. Он выступает также как сценарист и продюсер, задействован во многих спектаклях, работает на телевидении и дает сольные концерты. Артист не устает демонстрировать зрителю многогранность своего таланта, не обращая внимания на слухи вокруг своего имени, занимается педагогической деятельностью, читая лекции по актерскому мастерству студентам в цирковом училище.

Александр Олешко — новости, фото

Александр Олешко очень трепетно относится к советскому искусству и актерам этого периода. Он 5 лет посвятил тому, чтобы на доме, в котором жила знаменитая советская дрессировщица львов Ирина Бугримова, появилась мемориальная доска.

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В день смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева Александр Олешко опубликовал в своем микроблоге памятное видео, в котором выступил с речью, посвященной народному артисту. Он сказал, что Куравлев был воплощением России, ее народного характера, поэтому был тем артистом, которого народным делает не официальное звание, а народная любовь. Олешко указал, что Куравлев имел уникальный дар, которому служил всю свою жизнь. Он был сердцем, улыбкой, слезами и совестью России, поэтому все его роли в кино, даже отрицательные, были понятны и близки советскому и российскому зрителю.

Итоги

Александр Олешко по праву может считаться народным артистом, хотя официально имеет только звание Заслуженного артиста России. Он обладает фантастической работоспособностью и огромным талантом. Многие считают его везунчиком, который, приехав из Молдавии, смог завоевать российскую столицу.

Есть завистники, утверждающие, что успех Олешко связан с его нестандартной ориентацией, которую якобы подтверждает тот факт, что в свои 47 лет артист все еще не женат и не имеет детей.