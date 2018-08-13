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Лариса Долина: последние новости о личной жизни

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В последнее время биография российской певицы Ларисы Долиной интересует многих представителей СМИ. Недавно стало известно, что артистка рассталась с третьим мужем, с которых прожила последние двадцать лет. Сейчас Долина старается не афишировать подробности из личной жизни и посвящает все свое время детям и внукам.

Детские годы

Будущая звезда российской эстрады родилась 10 сентября 1955 года в Баку. Лариса имеет еврейские корни, поэтому при рождении у девочки была фамилия – Кудельман. Ее родители были простыми людьми: отец Александр Маркович – работал строителем, а мать Галина Израилевна – была машинисткой.

Спустя некоторое время семья переехала в тесную коммунальную квартиру в Одессе. Поначалу им было тяжело, но через несколько лет этот город стал для них самым родным.

Свое первое образование Лариса получала в музыкальной школе. Уже тогда она мечтала о том, что в будущем станет известной певицей. Несмотря на то что родители поддерживали ее стремление к карьере артистки, они не упускали возможности для того, чтобы привить ей любовь к иностранным языкам. Поэтому девочка с ранних лет посещала курсы английского.

Первые успехи

Творческая биография Ларисы началась довольно рано. Первое выступление на сцене состоялось еще в детском лагере. Девочка исполнила песню вместе с ВИА «Магелланы», которое принесло ей огромный успех. После этого ей предложили войти в состав творческого коллектива.

В дальнейшем Лариса продолжала участвовать в различных песенных конкурсах. Благодаря этому ее заметили организаторы ансамбля «Мы одесситы». Когда юная певица поняла, что хочет развиваться дальше, она приняла предложение от ВИА «Армина» и переехала в Армению.

Там ее ждали серьезные перемены в карьере. За несколько месяцев Долина смогла стать солисткой Азербайджанского ансамбля эстрадной песни.

Большая удача улыбнулась певице, когда она стала участницей ВИА «Современник». Для девушки была подготовлена специальная программа, с помощью которой она раскрыла свой творческий потенциал. Этому также способствовали частые гастрольные туры, которые проходили в разных городах России. Но, как и любой другой артист, Долина мечтала о сольной карьере.

Исполнение желаний

Особое место в ее творческой биографии сыграло сотрудничество с популярным композитором Виктором Резниковым. Между ними возникло незримое взаимопонимание, которое и приводило их к невероятно красивым и успешным композициям.

Через некоторое время Долина перестала выделять только джаз и присмотрелась к эстрадному исполнению.

Настоящая известность пришла к артистке, когда она познакомилась с поэтом Михаилом Таничем. За все время им удалось создать несколько хитов, которые до сих пор пользуются популярностью:

  • «До свидания»;
  • «Прости меня»;
  • «Обижаюсь»;
  • «Погода в доме»;
  • «Ревнуй меня»;
  • «Дарю тебе Москву».

Стоит отметить, что за всю свою певческую карьеру Долина представила публике более 20 альбомов. Кроме того, за это время она добилась больших успехов не только в творческой биографии, но и в личной жизни.

Как известно, артистка воспитала дочь Ангелину, которая недавно подарила ей прекрасную внучку.

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Талантливый человек, талантлив во всем

По мнению большинства коллег, Лариса Долина – невероятно талантливая и одаренная личность. Ее деятельность не ограничивалась исполнением песен, ведь артистка принимала активное участие во многих проектах:

  • записывала саундтреки к фильмам;
  • снималась в кино;
  • появлялась в мюзиклах;
  • озвучивала мультфильмы.

 

В 2003 году она вошла в жюри популярного телешоу «Народный артист», где смогла выделить множество по-настоящему талантливых вокалистов. Кроме того, Лариса неоднократно выступала за границей, поэтому заслужила огромную любовь и признание со стороны иностранцев.

Спустя время Долину назначили заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения в МГУКИ.

Личная жизнь

Несмотря на насыщенную творческую биографию, певица всегда уделяла должное внимание развитию личной жизни, именно поэтому сейчас у нее есть любимая дочь и внучка. Первой любовью артистки стал дирижер Анатолий Миончинский. Они познакомились, когда Лариса начала сотрудничать с ВИА «Современник». Мужчина сразу обратил внимание на талантливую вокалистку, поэтому делал все, чтобы привлечь ее внимание.

Спустя год влюбленные решили сыграть свадьбу. Когда Долина узнала о своей беременности, она наконец-то ощутила себя по-настоящему счастливой. Но это продлилось недолго. После рождения дочери Ангелины муж стал вести себя иначе.

Анатолий пристрастился к алкоголю и завидовал успеху своей жены. Постоянные скандалы не устраивали певицу, поэтому спустя 7 лет, она решила подать на развод.

Счастье где-то рядом

Получив долгожданную свободу, Лариса решила уехать вместе с дочкой в Ульяновск. Там она начала строить свою жизнь заново. Ей удалось найти несколько талантливых ребят, с которыми она основала собственную группу. Вскоре бас-гитарист – Виктор Митязов стал оказывать ей знаки внимания: дарил цветы, говорил комплименты, признавался в любви. Затем последовало предложение и свадьба.

Спустя время молодожены переехали в Москву и приобрели жилье. Долина все больше времени уделяла спорту и правильному питанию, поэтому почти за год сбросила около 20 кг лишнего веса.

Естественно, это заметили ее поклонники, среди которых было много мужчин. Виктор мужественно терпел всех ее ухажеров, но с появлением в их жизни Ильи Синицына все изменилось.

Поначалу Лариса старалась скрывать внезапно вспыхнувшие чувства, но со временем это стало невозможно. Поэтому она ушла от второго мужа. Долгие 20 лет в биографии и личной жизни Долиной были идеальными: рядом любимый мужчина и очаровательная дочь с внучкой.

Но недавно в СМИ появилась информация о многочисленных изменах Синицына. Артистка пока никак не комментирует ситуацию, возможно, ей все же удастся сохранить хорошие отношения с гражданским мужем.

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13.08.2018
Теги: Лариса Долина личная жизнь новости 2018

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А как вы думаете Лариса Долина разведется с 3 мужем или нет? 5  

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  • Фло / 14.08.18 00:26
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    0
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    Слушайте, я не интересуюсь шоу-бизнесом вообще, но даже я знаю, что муж Долиной - Спицын, а не Синицын! До какой же степени можно левой ногой писать материалы и плевать на читателей?
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  • Жанна / 13.08.18 12:28
    -
    0
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    Да, я читала, что Долина разошлась с третьим мужем. Грустно как-то, такая любовь была, и спустя 20 лет все закончилось. Может быть, через время Илья Синицын поймет, какую он потерял женщину.
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  • Юлия / 13.08.18 12:27
    -
    0
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    Не знала, что она жила в Одессе. Но Лариса Долина действительно, прекрасная певица и замечательный человек! И голос у нее неповторимый.
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  • Рита / 13.08.18 12:26
    -
    0
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    Я помню все ее песни еще с детства, особенно одну из самых популярных –«Погода в доме». Оказывается, она очень сильная женщина. Построила свою карьеру, еще и воспитала дочь. Восхищаюсь ею.
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  • Полина Тверь / 13.08.18 12:26
    -
    0
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    Мне очень нравится Лариса Долина. Она настоящая, искренняя и талантливая исполнительница. Побольше бы таких людей, в современном шоу-бизнесе.
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