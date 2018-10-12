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Железный Арни о любви к женщинам


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Еще до появления движения #MeToo множество женщин обвиняло Арнольда Шварценеггера в том, что он приставал к ним и унижал их. Это было в 2003 году, когда Железный Арни участвовал в выборах губернатора Калифорнии. Он отрицал все обвинения и говорил, что все это происки политических противников, желающих очернить его. Однако сейчас он все же сделал признание.

«Глядя назад, я понимаю, что несколько раз переходил черту, и чувствую, что должен извиниться, - говорит теперь Арнольд в интервью изданию Men's Health. - Когда я стал губернатором, я хотел убедиться, что никто, включая меня, никогда не совершит больше такой ошибки. Именно поэтому и существуют курсы о проблеме сексуальных домогательств, чтобы иметь четкое представление об этом с точки зрения закона и обычного поведения, а также просто того, что допустимо, а что - нет».

В прошлом году бесчисленные обвинения против голливудского воротилы Харви Вайнштейна привели к обсуждению проблемы отношения к женщинам, в результате обвинения посыпались и на других деятелей киноискусства, в том числе известных актеров. Вайнштейна обвиняют в приставаниях и изнасилованиях, жалобы на него озвучили более 80 женщин, причем случаи имели место в разное время в период, насчитывающий десятки лет. Посредством своих представителей Вайнштейн опровергал все обвинения.

Все заявления о неподобающем поведении Шварценеггера, который покинул кресло губернатора в 2011 году, не имели продолжения в виде официальных обвинений. Актер признается, что не изменил своих взглядов на мужественность. «Я мужик, - говорит он. - Я не поменяю своего отношения к себе самому».

При этом он добавляет, что женщиной, которую он любил более всего, была его мама. «Я уважал ее, она была фантастической женщиной, - говорит Арнольд. - Уважение к женщинам у меня было всегда».

Краткая информация об Арнольде Шварценеггере

Имя: Арнольд Шварценеггер

День рождения: 30.07.1947

Возраст: 71 год

Место рождения: дер. Таль, Австрия

Рост: 188 см

Вес: 110 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актер, бизнесмен, политик

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0 Не нравится 0 Нравится 12.10.2018 Теги: Арнольд Шварценеггер

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