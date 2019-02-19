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Траур в доме Chanel: умер Карл Лагерфельд


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С 1983 года Карл был художественным директором знаменитого модного дома. Мужчина оказался невероятно творческим и трудолюбивым. Вместо положенной одной коллекции прет-а-порте, он всегда представлял на суд поклонницам бренда Chanel сразу две.

Он стал живым олицетворением марки, достойно сменившем на данном посту саму Коко. Последний год оказался для мужчины тяжелым. Он часто жаловался на плохое самочувствие и полгода назад написал завещание.

О том, что модельеру с каждым днем становится все хуже, его коллеги знали. Когда Карл не появился на показе двух коллекций в январе 2019 года, пресса заговорила, что состояние здоровья креативного директора оставляет желать лучшего. Однако пресс-служба дома Chanel уверяла журналистов, что он всего лишь устал и именно поэтому не смог посетить показы.

19 февраля в СМИ поступило официальное сообщение о том, что Карл Лагерфельд умер. Мужчина скончался по естественным причинам в результате продолжительной болезни. В течение последних нескольких недель его навещали друзья и коллеги. В гости к Карлу приезжала и Наоми Кэмпбелл. В узких кругах хорошо были осведомлены о том, что модельера скоро не станет.

Когда именно состоятся похороны и где пройдет церемония прощания, не сообщается.  

Краткая информация о Карле Лагерфельде

Имя: Карл Лагерфельд

День рождения: 10.09.1935

Возраст: 83 года

Место рождения: г. Гамбург, Германия

Рост: 180 см

Вес: 73 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: модельер, фотограф

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1 Не нравится 2 Нравится 19.02.2019 Теги: Карл Лагерфельд

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