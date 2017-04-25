Как Эмбер Херд удалось свести с ума Илона Маска

Она — интересная, сексуальная и целеустремленная актриса. Он — амбициозный миллиардер, решивший покорить Марс.

Роман Эмбер Херд и Илона Маска подтвержден официально. Но сможет ли Эмбер, в прошлом очаровавшая Джонни Деппа настолько, что он изменил своим принципам и решился на брак, построить крепкие отношения с Маском? Ведь того считают одним из самых жестких и одержимых парней Силиконовой долины.

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Плейбой, миллионер и филантроп. Илона можно было назвать реальным воплощением героя блокбастера «Железный человек» Тони Старка. Он увлекся программированием в 10 лет, в 12 лет создал и продал свою игру Blast Star за 500 долларов, в 28 лет стал миллионером. Хотя это достаточно распространенное явление в наш век взрывных стартапов, даже по сравнению с другими яркими звездами Силиконовой долины Маск слишком напорист и амбициозен.

15 лет назад он основал первую частную компанию SpaceX, цель которой — полеты в космос. И сегодня Маск сумел стать конкурентом масштабным государственным космическим программам, несмотря на неудачные запуски ракет-носителей. В 2012 году Илан сообщил о намерении колонизировать Марс, а следом и другие планеты. Помимо Марса в планах предпринимателя значились выпуск электрокаров Tesla, солнечных панелей и создание высокоскоростного трубопроводного пассажирского транспорта Hyperloop.

В прошлом году Маск заявлял журналистам, что настолько одержим Tesla, что время от времени ночует на заводе, где производятся автомобили. «У меня есть спальный мешок», — уточнил Илон.

Работа в компаниях Маска — не для слабонервных. Он требует от сотрудников составлять поминутные планы и время от времени не стесняется банально манипулировать подчиненными. По словам одного из инженеров, Илон особых раздумий составляет крайне жесткий график работы, затем требует поднажать и ускориться и не дает право на ошибку. Сам предприниматель работает по 12 часов в сутки и редко позволяет себе выходные.

Публикация от Frederick Kromm (@frekrm) Апр 24 2017 в 2:11 PDT

«Мы меняем мир и историю, и вы либо с нами, либо нет», — заявляет миллиардер.

Как Маск при таком образе жизни умудряется не забывать о личном — загадка. И тем не менее, он был дважды женат, от первого брака у него растут шесть детей.

С Эмбер он познакомился несколько лет назад и по слухам, проявил присущий ему напор (уговорил режиссера Роберта Родригеса лично представить его Эмбер). В прошлом году, во время скандального развода Херд с Джонни Деппом, миллиардер сблизился с актрисой. Кстати, в то же время Маск завершал развод с британской актрисой Талулой Райли.

Недавно отец Херд обмолвился, что образовавшаяся пара всерьез задумалась о создании семьи, а на выходных сама актриса опубликовала романтичное совместное фото с бойфрендом.

Публикация от Promiflash (@promiflash) Апр 24 2017 в 12:03 PDT

Надо сказать, и Эмбер — девушка весьма амбициозная. Вряд ли можно назвать ее актерский талант выдающимся, зато тягой к смелым экспериментам Херд запросто обойдет половину Голливуда. Достаточно вспомнить ее намеки на бисексуальность, виртуозную игру в кошки-мышки с Джонни Деппом перед свадьбой и громкие обвинения в домашнем насилии в адрес бывшего супруга.

Но что привлекло 45-летнего миллиардера? Своеобразная харизма? Готовность Эмбер к авантюрам? А может, для Илона это некий вызов уже на личном фронте? Или же Херд показала готовность стать опорой и поддержкой одержимого грандиозными проектами предпринимателя?

Многие пользователи Insta уже посоветовали Маску "держаться подальше" от актрисы, которую называются охотницей за богачами. Но вряд ли «великий и ужасный» Илон, которого многие считают гением, нуждается в подобных рекомендациях.

Публикация от ET Canada (@etcanada) Апр 23 2017 в 11:03 PDT

Светские же обозреватели задаются вопросом, сумеет ли пара построить крепкие отношения в привычном понимании или это будет яркий и увлекательный аттракцион? Со всеми элементами драмы: скандалы, обвинения, разрывы, воссоединения?

А может, Херд и Маск настроены действительно серьезно. И станут первой звездой парой, отправившейся осваивать Марс со спальными мешками. Они, определенно, друг друга стоят.