Гражданская пенсия военным пенсионерам в 2019 году

Гражданская пенсия, на которую рассчитывают некоторые военные пенсионеры, в 2019 году планируется к индексации наравне с выплатами других граждан. Как сообщают последние новости, это будет проведено уже в январе.

Но для того чтобы получать гражданскую пенсию, военные пенсионеры в Российской Федерации должны соответствовать условиям, оговоренным в специальном Федеральном законе за №400.

В нем предусмотрены те составляющие, при наличии которых бывшие военные смогут получать от государства вторую пенсию, вместе с теми выплатами, которые положены им за выслугу лет в военном департаменте.

Последние новости о законопроектах, готовящихся к принятию в Государственной Думе, говорят, что индексация планируется не только в 2019 году: она может быть сделана ежегодной. По некоторым данным, и основную пенсию военных о следующего года тоже планируется увеличивать на процент, соответствующий уровню инфляции.



Ситуация с пенсиями у военных

С момента выхода закона «О страховых пенсиях», военные пенсионеры получили право на начисление второго пенсионного довольствия, при условии, что после выхода на заслуженный отдых после воинской службы, они начнут работу на гражданском поприще.

Такая практика стала законной в 2015 году, когда военным была предоставлена возможность работать и зарабатывать страховые баллы, а увеличивать размер положенных выплат можно за счет величины зарплаты и отработанного мирного стажа.

Фиксированная выплата, которая начисляется гражданам без военной пенсии, им при этом не полагается.

Это положение вызвало недовольство у некоторых пенсионеров, получающих обычные выплаты по возрасту. Но оснований для такого недовольства не должно быть. Свои военные средства бывшие солдаты и офицеры заработали, защищая страну и претерпевая определенные трудности. К тому же,эти средства им начисляет не Пенсионный Фонд России, а Министерство обороны.

Индексация военных пенсий отсутствовала на протяжении длительного периода, но в 2018 было объявлено, что необходимость в ней назрела, а экономическая ситуация в стране несколько стабилизировалась.

При обещании пересчитать все суммы, военным практически гарантировали, что с 1 октября текущего года они смогут получить свои выплаты уже в повышенном размере. Но теперь говорят о переносе обещанного на следующий год, правда, уже с 11 января.

Интересно: Какого числа День Матери в 2018 году?

О повышении размера второй пенсии

Гражданская пенсия невелика по размеру, поскольку практика введена всего 3 года назад. Ее начисление зависит от размера получаемой зарплаты и начисляемых пенсионных баллов. В обещанном увеличении есть нюансы:

сама ГП для военных не индексируется, хотя они и получают совсем небольшие суммы;

повышается стоимость балла, которые не начисляют больше 3-х за год;

после подъема этой стоимости, 1 балл стал стоит 81,49;

в последний раз его повысили на 3 рубля;

даже если индексация и произойдет, то примерно на такую же сумму.

Для оформления второй пенсии, военный, подпадающий под требования, оговоренные Федеральным законом, может обратиться в ближайшее отделение, или на официальный сайт ПФР. Есть еще один вариант – через Госуслуги. ГП не назначается автоматически, и размер ее зависит от места работы и страховых взносов.

Можно еще обратиться в отдел кадров или в многофункциональный центр. Начисления будут небольшими, а индексация касается только стоимости ИПК.

Все перечисленное наглядно демонстрирует, что в этом виде выплат не стоит рассчитывать на значительную прибавку, особенно если размер зарплаты относительно невелик.