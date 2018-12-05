О том, что известная молодая актриса Елизавета Боярская родила второго ребенка журналистам рассказал ее брат, депутат Государственной Думы Сергей Боярский. Он сообщил, что сестра родила мальчика, а сами роды прошли в Санкт-Петербурге. Брат актрисы сказал, что малыш родился здоровым, а Елизавета чувствует себя хорошо. Знаменитый дед и отец ребенка пока не дали никаких комментариев по этому поводу.

Родила сына

Информацию о том, что Елизавета Боярская родила сына сообщили первыми журналисты петербургской телевизионной компании «Пятый канал». Произошло это вечером 5 декабря. Женщину на скорой помощи из дома доставили в 16 роддом города.

Отец актрисы Михаил Боярский недавно в одном из своих интервью сказал, что его дочь ждет мальчика, что внука решили назвать Григорием, а родится он должен до новогодних праздников.

Поклонники Боярской до последнего времени ничего не знали о том, что в семье ожидается прибавление. Лиза и ее родственники ничего не говорили об этом. На ее странице в инстаграм буквально незадолго до родов появилось фото беременной актрисы.

Об ожидании первого ребенка общественность узнала только перед самым рождением Андрея. Первенец появился на свет в 2012 году. Актриса скрывала свою беременность и даже о том, что родила, не сразу рассказала своим поклонникам. Только через год она разместила на своей странице фотографии своего первенца, на которых он был изображен во время прогулки со знаменитым дедушкой.

Личная жизнь

Елизавета Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым. У них есть старший сын Андрей, которому 6 лет. Они по праву считаются одной из самых красивых актерских пар, отношения которых складываются очень гармонично, несмотря на то, что прописаны супруги в разных городах и служат в разных театрах. Елизавета скрывает от прессы свою личную жизнь, несмотря на то, что имеет репутацию очень светлого и открытого человека. У нее много друзей, у нее хорошая репутация и горожане Санкт-Петербурга гордятся и любят Елизавету.

Актриса много снимается и дает интервью, но при этом не очень любит посвящать общественность в подробности своей личной жизни.

Со своим мужем Лиза познакомилась в 2009 году на съемочной площадке фильма «Не скажу». Роман завязался не сразу. Сначала их связывали просто профессиональные отношения, которые потом переросли в романтические чувства. История их любви развивалась быстро. Уже в 2010 году состоялась свадьба, которую отметили очень громко.

Вся светская хроника Петербурга писала о том, что на этом мероприятии гулял «весь город». Меж тем, от традиционных свадебных нарядов и лимузинов молодожены отказались.

На церемонию бракосочетания жених с невестой пришли в джинсах и футболках. Бюджет свадьбы пошел на приглашение большого количества гостей и разнообразные веселые мероприятия.

Елизавета Михайловна имеет звание заслуженной актрисы, она служит в Малом Драматическом театре Санкт-Петербурга. Ее муж Максим служит в московском МХАТе. Они постоянно живут в разъездах между двумя российскими городами – Питером и Москвой.

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Сама Лиза в интервью называет себя кочующей женой, которая более 8 лет живет в постоянных разъездах. Близкие говорят о том, что несмотря на профессиональный успех и невероятную трудоспособность, а также собранность, она на первое место ставит не творческий успех, а семью, близких, мужа и детей.

Супруги прописаны в разных городах, но это им не мешает уже более 8 лет быть вместе. При этом Елизавета, которая имеет статус настоящей питерской достопримечательности, в строительстве семейных отношений главную роль отдает своему мужу.

После рождения первого ребенка Лиза сразу же вышла на работу. После второй выписки из роддома актриса, также собирается как можно быстрее вернуться на сцену и съемочную площадку.