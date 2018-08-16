Эдуард Успенский: биография, личная жизнь, дети

Многие не представляют своего детства без Чебурашки, крокодила Гены и кота Матроскина. Сначала образ любимых персонажей, без которых невозможно представить творческую биографию Эдуарда Успенского, рисовался в голове. Позже все увидел их с экранов телевизоров.

Детские годы

Дети и взрослые с удовольствием много лет смотрят мультфильм «Простоквашино». Дядя Федор, один из главных героев с аппетитом уплетает ломтик хлеба, а кот дает совет: «если бутерброд класть колбасой на язык – получится вкуснее».

Этот сюжет, появился неслучайно. Детство известного писателя было сложным, семья жила небогато, сверстники ели на переменах булки, а Эдуард исходил слюной. Послевоенные времена не прошли даром.

Отец Николай Михайлович умер, когда мальчику было 10 лет. Воспитание и содержание детей, легло на хрупкие плечи матери. Приходилось на всем экономить, на счету была каждая копейка.

В школе Эдик был отъявленным хулиганом, от его выходок страдали не только мать, но и учителя. Дабы исправить положение, завуч принял нестандартное решение: поручил Успенскому взять шефство над малышами. Со временем нерадивый подросток остепенился и повзрослел. Дети сразу нашли общий язык с наставником, да и он прикипел к ребятам всей душой.

Благодаря им – переосмыслил свое поведение и подтянулся в учебе. А после школы поступил в МАИ.

Начало творческого пути

Литературная страничка стенгазеты вызывала неподдельный интерес. Отчасти благодаря стараниям Успенского писавшего там свои эпиграммы. Позже, молодой человек стал писать сценки и фельетоны для актеров студенческого театра. А потом, появились детские стихи. Многие относились к творчеству автора скептически, первый, кто разглядел в нем талант – писатель Борис Заходер.

Несмотря на прохладное отношение Михалкова и Барто, Успенский не опустил руки и двигался дальше. Уже тогда, в его голове начали рождаться герои, сделавшие его популярным не только в России, но и далеко за ее пределами.

Эдуард Николаевич часто использовал прообразы близких людей. Его жена Римма, да и он сам славились несносным характером – отчасти благодаря этому путевку в жизнь получила старуха Шапокляк. Детская литература Эдуарда Николаевича Успенского пользуется популярностью, книги раскупаются как горячие пирожки.

Самые известные произведения:

«Дядя Федор, пес и кот» (сборник);

«Зима в Простоквашино»;

«Тетя дяди Федора»;

«Каникулы в Простоквашино»;

«Про Веру и Анфису»;

«Вниз по волшебной реке»;

«Крокодил Гена и его друзья»;

«Гарантийные человечки».

Книги великого автора-сказочника учат детей доброте и отзывчивости. Веселые приключения персонажей нравятся людям разных возрастов настолько, что все с нетерпением ждут продолжения, не желая расставаться с любимыми героями.

Писатель, драматург, сценарист Эдуард Николаевич Успенский попробовал себя в качестве автора и ведущего теле и радиопрограмм:

«Радионяня»;

«Спокойной ночи, малыши!»;

«АБВГДейка»;

«В нашу гавань заходили корабли».

Изначально задумывалось, что последняя программа будет детской, так как в ней исполнялись соответствующие песни. Но ко всеобщему удивлению после выхода в эфир получили благодарственные письма от взрослых. Со вторым выпуском ситуация повторилась: тогда было принято решение о смене формата. Так «В нашу гавань заходили корабли» стала программой, рассчитанной на взрослую аудиторию.

История личной жизни

Писатель трижды устраивал семейное гнездышко. Первой супругой стала Римма, родившая ему дочь Татьяну. Поначалу отношения между молодыми складывались неплохо, впоследствии дав трещину. При разводе, супруги определили местожительства Татьяны с отцом. Вскоре Эдуард познакомился с женщиной, чувства были взаимны и влюбленные узаконили отношения.

Елена приняла дочь Эдуарда от первого брака как родную. Так как своих детей у новобрачных не было, они удочерили двойняшек Иру и Свету, став девочкам настоящими родителями.

Спустя несколько лет, на съемках программы Успенский познакомился с Элеонорой Филиной. Вскоре, рабочие отношения переросли в романтические. На тот момент, Эдуард Николаевич был несвободен. Чтобы расставить точки над i, пришлось объясняться с женой. Елена не устраивала сцен ревности, дав мужу развод. Союз Филиной и Успенского продлился около 5 лет и тоже распался.

Очередная неудача в личной жизни не стала поводом для грусти. Эдуард с головой погрузился в работу.

Персонажами новых книг стали:

Гевейчик – гуттаперчевый человечек;

Сорока Зойка;

Кошка Аська.

Составят ли они достойную конкуренцию всенародно любимым Матроскину и Чебурашке – покажет время. Одно, очевидно: без легендарных героев невозможно представить биографию Эдуарда Успенского.

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Жизнь 80-летнего писателя, боровшегося с тяжелым онкологическим заболеванием, оборвалась 14 августа 2018 года. Последние дни великий драматург провел в окружении семьи – второй жены Елены, вернувшейся к нему и детей.