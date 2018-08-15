Умер Эдуард Успенский: причина смерти
Вчера, 14 августа 2018 года умер российский писатель Эдуард Успенский, чье творчество и биография было известно практически всем жителям СССР и РФ, а фото на первых страницах книг было узнаваемым и вызывало добрые ассоциации.
Причиной смерти автора детских сказок “Крокодил Гена”, “Дядя Федор”, “Удивительное дело” и многих других, на которых выросло не одно поколение, стало онкологическое заболевание. Недавно 80-летний Эдуард Николаевич вернулся из Германии, где проходил лечение. Он ушел из жизни на территории родной страны.
Причина смерти драматурга
Вернувшись в Россию, писатель остановился в деревне Пучково, которая входит в административный округ Москвы. Чистый воздух и прохлада — это все, о чем он мечтал, находясь за границей. Но через несколько дней пребывания в экологически чистой местности Эдуарду Успенскому стало плохо, и он потерял сознание. Супруга Елена вызвала скорую помощь.
В настоящее время женщина отказывается оглашать причину смерти мужа, позволив себе остаться наедине со своим горем.
В дальнейшем она назовет место и время прощания с Эдуардом Николаевичем, чья биография так внезапно завершилась, оставив на память подрастающим поколениям лишь книжки с его фото.
Тем не менее журналисты предполагают, что длительное лечение истощило организм 80-летнего писателя и именно это послужило причиной внезапной смерти.
Краткая биография
Дети, рожденные в Советском Союзе, теперь уже взрослые и состоявшиеся люди. Но они до сих пор помнят мелодичный голос телеведущего Эдуарда Николаевича, который вел такие программы, как:
- “Спокойной ночи, малыши!”, где кукольные персонажи пес Филя, кот Цап и другие развлекают детей дошкольного и школьных возрастов;
- “АБВГДейка”, считающееся одной из лучших образовательных передач, где главными героями выступают смешные клоуны;
- “Радионяня” — музыкальная обучающая передача;
- авторский проект сценариста “В нашу гавань заходят корабли”, в которой популяризировали "дворовые" песни.
За годы творческой жизни Успенский проявил свои таланты не только как автор, но и как сценарист, из-под пера которого вышли российские и советские мультфильмы.
Например, его произведение “Гарантийные человечки” многим современным детям известны, как многосерийный мультфильм “Фиксики”.
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А вам нравится творчество Эдуарда Успенского? 3
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Вероника / 15.08.18 10:49Неудивительно, ведь в таком возрасте сложно выдержать лечение от рака. Здесь и здоровый человек не всегда выдержит. Мир вашей душе, дорогой Эдуард Николаевич.
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Ирина / 15.08.18 10:48Царство Небесное вам, добрый автор из моего светлого детства. Ваших Фиксиков очень любит моя дочка, а сын так долго засыпал после ваших передач с Хрюшей, Каркушей и Степашей. У нас дома даже персонажи из этой программы есть! Грустно, когда из жизни уходят величайшие люди эпох.
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Милана / 15.08.18 10:47Выросла на его мультиках. Особенно нравится “Приключения Чебурашки и крокодила Гены”. Слушала на пластинках, смотрела по телику. В такие моменты становится грустно, ведь понимаешь, что все мы не вечны… как бы банально это не звучало. Да, Эдуард Николаевич, вы не можете жить вечно. 80 лет — это достаточно солидный возраст, и это вызывает гордость за вас. Мир вам! Память о вас останется в ваших добрых и поучительных сказках о добре и мире.