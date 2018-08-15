Умер Эдуард Успенский: причина смерти

Вчера, 14 августа 2018 года умер российский писатель Эдуард Успенский, чье творчество и биография было известно практически всем жителям СССР и РФ, а фото на первых страницах книг было узнаваемым и вызывало добрые ассоциации.

Причиной смерти автора детских сказок “Крокодил Гена”, “Дядя Федор”, “Удивительное дело” и многих других, на которых выросло не одно поколение, стало онкологическое заболевание. Недавно 80-летний Эдуард Николаевич вернулся из Германии, где проходил лечение. Он ушел из жизни на территории родной страны.

Причина смерти драматурга

Вернувшись в Россию, писатель остановился в деревне Пучково, которая входит в административный округ Москвы. Чистый воздух и прохлада — это все, о чем он мечтал, находясь за границей. Но через несколько дней пребывания в экологически чистой местности Эдуарду Успенскому стало плохо, и он потерял сознание. Супруга Елена вызвала скорую помощь.

В настоящее время женщина отказывается оглашать причину смерти мужа, позволив себе остаться наедине со своим горем.

В дальнейшем она назовет место и время прощания с Эдуардом Николаевичем, чья биография так внезапно завершилась, оставив на память подрастающим поколениям лишь книжки с его фото.

Тем не менее журналисты предполагают, что длительное лечение истощило организм 80-летнего писателя и именно это послужило причиной внезапной смерти.

Краткая биография

Дети, рожденные в Советском Союзе, теперь уже взрослые и состоявшиеся люди. Но они до сих пор помнят мелодичный голос телеведущего Эдуарда Николаевича, который вел такие программы, как:

“Спокойной ночи, малыши!”, где кукольные персонажи пес Филя, кот Цап и другие развлекают детей дошкольного и школьных возрастов;

“АБВГДейка”, считающееся одной из лучших образовательных передач, где главными героями выступают смешные клоуны;

“Радионяня” — музыкальная обучающая передача;

авторский проект сценариста “В нашу гавань заходят корабли”, в которой популяризировали "дворовые" песни.

За годы творческой жизни Успенский проявил свои таланты не только как автор, но и как сценарист, из-под пера которого вышли российские и советские мультфильмы.

Например, его произведение “Гарантийные человечки” многим современным детям известны, как многосерийный мультфильм “Фиксики”.