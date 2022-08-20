Дмитрий Нагиев: биография, личная жизнь, новости, фото

Этого талантливого актера знают не только в России, но и далеко за рубежом. Он обладает невероятной харизмой и обаянием, поэтому каждый фильм с его участием еще долго остается на слуху у зрителей. Поэтому многим поклонникам таланта Дмитрия Нагиева будет интересно узнать его биографию, которая содержит множество интересных фактов.

Дмитрий Нагиев — биография

В роду у знаменитого артиста намешано множество кровей, именно поэтому очень сложно определить, кто по национальности Дмитрий Нагиев. Родному деду актера по отцовской линии и всей его семье пришлось покинуть родную страну, чтобы не умереть от голода. Из большой семьи удалось спастись только девятилетнему Гураму.

В детском доме мальчика записали в документах как Николая Нагиева. Его женой впоследствии стала полулатышка, полунемка Гертруда Цопко, она была ведущей танцовщицей в Большом театре. После свадьбы она отправилась за супругом в далекий Ашхабад, спустя несколько месяцев на свет появился сын Владимир.

Родной дед Захар по материнской линии был первым секретарем партии КПСС, воевал на фронтах Второй мировой войны. Получил тяжелое ранение, из-за которого долго лежал в военном госпитале. Дмитрий Владимирович все время вспоминает своего дедушку и говорит, что чувство юмора ему передалось от деда Захара.

Отец будущего актера с детства грезил о театральной сцене, во время обучения в школе принимал участие в художественной самодеятельности, но, получив аттестат о среднем образовании, Владимир Нагиев поехал покорять столицу. Он хотел поступить в местный университет кино, но не смог сдать вступительные экзамены. Владимир принял решение переехать в Питер, через какое-то время его приняли на механический завод.

Жена Владимира Нагиева по образованию была филологом, работала преподавателем в Военной академии связи. Следовательно, будущий артист рос в неартистической семье, но на сегодняшний день биография и личная жизнь Дмитрия Нагиева тесно связаны с кинематографом и театром.

Детство и годы юности

Дмитрий Владимирович был рожден в городе на Неве весной 1967 года. Помимо него, в семье есть младший сын по имени Евгений, который на четыре года младше Дмитрия. Отец мечтал, чтобы старший сын посещал спортивный кружок, поэтому записал мальчика на самбо и дзюдо. Но уже через пару месяцев мальчика выгнали из кружка — тренер заявил родителям, что у их сына во время тренировок все время текут сопли.

Но Дима не хотел бросать спорт и совсем скоро вернулся на тренировки. Спустя пару лет успешных занятий Дмитрию удалось получить медаль за второе место в соревнованиях, которые проходили в его родном городе. Спустя какое-то время юноша получил мастера спорта по дзюдо. Причем, как указано в биографии Нагиева Дмитрия Владимировича, в детстве он очень хотел быть разведчиком.

Спортсмен с легкостью занял второе место на одном из чемпионатов по самбо. На одной из трибун он увидел своего бывшего тренера, который ранее выгнал его из спортивной секции, и решил напомнить ему об позорном инциденте. Но тот не захотел извиняться перед Димой, а просто поздравил спортсмена с тем, что у него больше нет соплей.

Получив аттестат о среднем образовании, парень поступил в электротехнический университет, поскольку только там был спортивный факультет. В студенческие годы Нагиев начал заниматься фарцовкой, но заработать денег не удалось, поскольку совсем скоро его и еще нескольких спекулянтов арестовали за сбыт иностранных валют. Будущему артисту грозила уголовная ответственность, но, поскольку он не так давно стал совершеннолетним, парню предложили сделать выбор между уголовным сроком и армией.

Изначально Дмитрий служил в спортивной роте, но по решению руководства его отправили служить в ПВО. Именно в этот период парень решил подать документы в театральный вуз. Это решение кардинально изменило его биографию и личную жизнь. Вернувшись из армии домой, он с легкостью поступил в театральный университет имени Черкасова в Питере.

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Личная жизнь Дмитрия Нагиева

Талантливый шоумен и телеведущий мало делится подробностями личной жизни. Журналисты разных изданий часто пытаются узнать у артиста информацию о его жене и детях, но он не желает рассказывать детали своей биографии.

Его первой супругой была Алла Щелищева, сейчас она работает радиоведущей под псевдонимом Алиса Шер. Дмитрий женился на Алле в 1987 году, а спустя три года на свет появился их первенец, которого назвали Кириллом.

Алла очень ревновала Дмитрия к его многочисленным поклонницам. В одной из поездок актер закрутил роман с Ларисой Гузеевой, также известно о том, что Нагиев несколько месяцев встречался с Анной Самохиной.

Алле хотелось быть единственной любимой женщиной в жизни мужа, поэтому она решила развестись с ним. По ее мнению, Дмитрий очень ответственный человек и хороший отец, который стал для единственного сына наставником и близким другом.

На сегодняшний день ничего неизвестно о личной жизни знаменитости. Поскольку Дмитрий Нагиев востребованный актер, у него нет отбоя от многочисленных поклонниц.

Карьера Дмитрия Нагиева

Во время учебы в театральном университете Дмитрий Владимирович был не самым прилежным студентом. Его даже хотели отчислить, но Нагиеву удалось успешно дойти до дипломного спектакля. После выступления преподаватели объявили его лучшим выпускником.

Театральная деятельность

После окончания университета Дмитрия пригласили поработать в театральной студии «Время». Критикам и зрителям пришлась по душе его работа над спектаклем «Чайка». Также его выступление оценили немецкие критики, после чего Нагиева и еще двоих студентов пригласили в Германию, где артист выступал два года. После возвращения в родной Питер актеру предложили работу на местном радио, несколько лет он работал ведущим в собственной программе под названием «Полный модерн».

После встречи с Сергеем Ростом, который был его институтским другом, актер решил вместе с ним попробовать себя в шоу «Осторожно, модерн!». Они самостоятельно придумывали шутки и писали сценарии — так был придуман комичный образ прапорщика Задова. Но, к сожалению, в середине 2014 года между Нагиевым и Ростом произошла сильная ссора и их пути разошлись.

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Кинокарьера

В 1998 году шоумену предложили поработать над кинопроектом «Чистилище». Актер блестяще воплотил одну из главных ролей. После этого зрителям запомнилась его роль в киноленте «Каменская». Его востребованность начала расти в геометрической прогрессии — после съемок в «Каменской» артисту предложили поработать над другими детективными сериалами. Также стоит отметить его работу над кинолентой «Мастер и Маргарита».

В фильмографию актера вошли такие фильмы и сериалы:

«Самый лучший фильм»;

«Новогодний киллер»;

«Кухня»;

«Кухня в Париже»;

«Физрук»;

«Непрощенный»;

«Бабушка нелегкого поведения» (1 и 2 часть);

«БУМЕРанг».

С каждой новой ролью в фильмах и сериалах артист становился более востребованным и популярным. В одном из интервью журналистам Дмитрий заявил, что его путь к славе был слишком длинным, и поэтому он будет стараться удержаться на Олимпе.

Дмитрий Нагиев — телеведущий

Не всем зрителям известно, что в начале 2000-х артист попробовал себя в роли ведущего в программе «Дом-1». Его соведущей была известная светская львица Ксения Собчак. С 2003 до конца 2005 года шоумен вел программу «Окна».

Также Нагиев был ведущим спортивного шоу под названием «Большие гонки». Программу «Мама в законе» телеведущий и шоумен вел в тандеме с известной артисткой Натальей Андрейченко. Сейчас Нагиев ведет ведет музыкальные шоу:

«Голос»;

«Голос. Дети».

«Голос. 60+».

Много раз Дмитрий Нагиев радовал многочисленных фанатов своим искрометным юмором в программе «Вечерний Ургант». На сегодняшний день его приглашают на съемки самых разных программ.

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Дмитрий Нагиев — новости, фото

Дмитрию Владимировичу исполнилось 55 лет, но он до сих пор в хорошей форме, это хорошо видно на многочисленных фото, выложенных в Сети. Известная личность не собирается сбавлять обороты в своей работе — начале 2022 года актер принял участие в съемках программы «Голос. Дети». Его соведущей на музыкальном проекте была Агата Муцениеце.

Если говорить о кинокарьере, весной 2022 года шоумен снялся в сериале «Чикатило». Актеру сложно далась эта роль, поскольку ему пришлось перевоплотиться в серийного маньяка. В кадре он должен был продемонстрировать публике раздвоение личности. Работа над этим проектом «эмоционально растрепала» артиста. В скором времени зрители увидят своего любимого актера в драматической киноленте под названием «Папы».