Куда переезжает Дом-2 и почему

Поклонников «Дом-2» потрясла новость о том, что площадку, на которой находится любимая телестройка, собираются отдать под снос. Но они могут быть совершенно спокойны – проект не закрывается, а участники всего лишь переезжают на новое место.

Строительство дороги

Не так давно в правительстве был утвержден план, в соответствии с которым необходимо расширить столичную территорию и провести через нее автомобильную дорогу. Съемки популярного проекта «Дом-2» проходят возле поселка Летова Роща, размещенного в Новой Москве, этот земельный участок принадлежит Московской области.

Местные власти уже уведомили официального владельца о причинах переноса съемочной площадки. Поэтому в ближайшее время участникам «Дом-2» придется переехать на новое место.

Все поправки уже были внесены и зафиксированы департаментом по развитию и строительству новых территорий. Специалисты утверждают, что оценили весь ущерб, который будет нанесен собственнику и в полной мере готовы компенсировать потерю данного земельного участка.

Следует отметить, что, по официальным данным, общая площадь, на которой проходят съемки «Дом-2», составляет 30 тыс. м² или 3 га. Кроме того, обустройство земельного участка и покупка необходимого оборудования обошлась организаторам в 50 млн долларов.

«Новая Поляна»

В скором времени участники должны переехать на «новую поляну», которая расположена недалеко и примыкает к жилым постройкам проекта. Спустя два месяца специалисты начнут прокладывать дорогу от поселка Саларьево до Марьино, а также разместят новые трамвайные пути. Сейчас организаторы улаживают небольшие проблемы с документацией и начинают обустройство новой съемочной площадки.

Отметим, что жилые дома, расположенные на данной территории не тронут.

Под снос попадут только, те помещения, в которых ребята появляются крайне редко:

«лобное место»;

декорации (скамейки, мостики);

деревянные домики.

По мнению местных властей, строительство дороги должно быть закончено до конца 2018 года.

Интересно, что такая новость поразила не только тех людей, которые принимают участие в съемках проекта, но и экс-участников. Многие из них поддержали такие изменения. Они надеются, что небольшие перемены пойдут ребятам на пользу.

Кроме того, большинство фанатов Дома-2 очень рады, что теперь их любимой телепередаче ничего не угрожает.