Куда переезжает Дом-2 и почему
Поклонников «Дом-2» потрясла новость о том, что площадку, на которой находится любимая телестройка, собираются отдать под снос. Но они могут быть совершенно спокойны – проект не закрывается, а участники всего лишь переезжают на новое место.
Строительство дороги
Не так давно в правительстве был утвержден план, в соответствии с которым необходимо расширить столичную территорию и провести через нее автомобильную дорогу. Съемки популярного проекта «Дом-2» проходят возле поселка Летова Роща, размещенного в Новой Москве, этот земельный участок принадлежит Московской области.
Местные власти уже уведомили официального владельца о причинах переноса съемочной площадки. Поэтому в ближайшее время участникам «Дом-2» придется переехать на новое место.
Все поправки уже были внесены и зафиксированы департаментом по развитию и строительству новых территорий. Специалисты утверждают, что оценили весь ущерб, который будет нанесен собственнику и в полной мере готовы компенсировать потерю данного земельного участка.
Следует отметить, что, по официальным данным, общая площадь, на которой проходят съемки «Дом-2», составляет 30 тыс. м² или 3 га. Кроме того, обустройство земельного участка и покупка необходимого оборудования обошлась организаторам в 50 млн долларов.
«Новая Поляна»
В скором времени участники должны переехать на «новую поляну», которая расположена недалеко и примыкает к жилым постройкам проекта. Спустя два месяца специалисты начнут прокладывать дорогу от поселка Саларьево до Марьино, а также разместят новые трамвайные пути. Сейчас организаторы улаживают небольшие проблемы с документацией и начинают обустройство новой съемочной площадки.
Отметим, что жилые дома, расположенные на данной территории не тронут.
Под снос попадут только, те помещения, в которых ребята появляются крайне редко:
- «лобное место»;
- декорации (скамейки, мостики);
- деревянные домики.
По мнению местных властей, строительство дороги должно быть закончено до конца 2018 года.
Интересно, что такая новость поразила не только тех людей, которые принимают участие в съемках проекта, но и экс-участников. Многие из них поддержали такие изменения. Они надеются, что небольшие перемены пойдут ребятам на пользу.
Кроме того, большинство фанатов Дома-2 очень рады, что теперь их любимой телепередаче ничего не угрожает.
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А вам нравится проект Дом-2? 3
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Вероника / 02.08.18 10:36Хорошие новости. Дорога на этом месте действительно нужна. Главное, чтобы строительство не затянулось.
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Бела Москва / 02.08.18 10:36Такие перемены, только к лучшему. Зрители хотят увидеть что-то новое. Ну а ребята смогут немного изменить обстановку и возможно, переезд благотворно отразится на их отношениях.
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Жанна / 02.08.18 10:35Когда я увидела новости о том, что Дом-2 снесут, то очень расстроилась. Как можно закрыть проект, которых находится в эфире уже 14 лет?! Хорошо, что это всего лишь слухи. Теперь проект будет смотреть еще интереснее.