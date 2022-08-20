Даниил Страхов — биография, личная жизнь, новости

Даниил Страхов — разноплановый и очень талантливый артист, любимец многих женщин, примерный семьянин и просто хороший человек. Завистники актера считают, что, если бы не его яркая и фактурная внешность, не видать бы Страхову такой успешной творческой биографии. Сам же артист предпочитает ломать стереотипы на киноэкране и театральной сцене, с каждым днем приобретая все большую популярность.

Даниил Страхов — биография

Родился артист в Москве 2 марта 1976 года. В то время его семья никак не была связана с кинематографом. Отец Александр Страхов, филолог-лингвист, изучал культуру разных народов, любил писать стихи. Мама — психотерапевт по образованию.

Поскольку отец Даниила был писателем, все родственники мальчика были уверены в том, что его судьба уже предрешена. Но все сложилось совсем по-другому: отец редко бывал дома и мало участвовал в воспитании сына. Биография и личная жизнь будущего артиста, которого родители назвали в честь Даниила Галицкого, сложилась иначе — он стал успешным и знаменитым.

Помимо Даниила, в семье есть младшая дочь Елизавета. После развода Александр Страхов уехал в США, забрав с собой дочь, и Даниил редко с ним общался. А мама стала для мальчика самым близким человеком, поддержкой и опорой, поддерживала сына во всех его начинаниях.

В детстве мальчик увлекался точными науками и литературой, а из возможных профессий отдал предпочтение юриспруденции. Во время обучения в школе начал посещать драматический кружок и с большим удовольствием принимал участие в театральных постановках. Но, несмотря на это увлечение, Страхов никогда не думал о том, чтобы посвятить свою жизнь театру. Он долго не мог определиться с выбором между математикой и литературой. Но мама юноши увидела, как он увлечен театральными выступлениями, и поддержала сына, когда он решил поступить в театральный университет.

Собрав документы, будущий актер подал их одновременно в несколько театральных университетов. Даниилу Страхову удалось поступить в школу-студию МХАТ, но проучившись лишь один семестр, юноша разочаровался в программе обучения и ушел из учебного заведения. На следующий год он подал документы в Щукинский университет и успешно сдал экзамены.

Интересно! Олег Меньшиков - биография и личная жизнь

Личная жизнь Даниила Страхова

Если говорить о личной жизни актера, здесь у него все стабильно. Более 20 лет Даниил Страхов хранит верность своей любимой супруге. Актер познакомился с Марией Леоновой еще во время обучения в театральном университете. Жена старше Даниила на два года. В интервью журналистам артист много раз признавался, что влюбился в свою будущую супругу буквально сразу после знакомства, бурный роман вспыхнул между молодыми людьми только после выпуска из Щукинского университета. В то время им довелось работать на одной театральной сцене.

Пять лет влюбленные прожили вместе в небольшой коммунальной квартире до бракосочетания. Даниил Страхов жил со своей женой достаточно скромно, им приходилось экономить буквально на всем. Но нехватка денег и бытовые проблемы помогли им сплотиться и совместно двигаться к намеченной цели.

После премьеры сериала «Бедная Настя» к артисту пришла небывалая популярность. Известные режиссеры начали наперебой предлагать ему работу в своих проектах. Мария Леонова с большим пониманием отнеслась к рабочему графику мужа, сама же она на то время не работала, занималась обустройством домашнего очага.

Актрису Марию Леонову можно увидеть фильмах и сериалах:«Ничего лишнего», «Обыкновенные дни», «Натурщица» и «Не родись красивой».

Свою семью актер старается тщательно скрывать от журналистов и многочисленных поклонников, он предпочитает не особо распространяться о жене и детях, рассказывая в интервью только о своей творческой биографии.

К сожалению, у Страхова и его супруги пока нет детей, скорее всего, это связано с плотным графиком артиста. Несмотря на это, супруги все же мечтают о пополнении в семействе, а пока всю свою любовь они дарят друг другу и псу лабрадору.

У Даниила доверительные отношения с женой, все свободное время они стараются проводить вместе, путешествуют в разные страны и любят ходить в кино. Мария Страхова не сопровождает мужа во время его гастролей, т. к. считает, что ее присутствие может отвлекать супруга от работы.

Интересно! Дмитрий Нагиев: биография, личная жизнь, новости, фото

Карьера Даниила Страхова

Творческая биография артиста началась после получения диплома. Страхова буквально сразу после окончания университета пригласили поработать в драматическом театре им. Гоголя. Режиссеры разглядели в нем трудолюбие и большой талант, уже совсем скоро ему начали предлагать главные роли. Через какое-то время Страхову начали поступать предложения из других театров.

После премьеры спектакля «Московский дебют» артиста наградили премией за лучшую роль. Через два года работы в театре им. Гоголя Даниила пригласили поработать в театр им. Моссовета. Актер принял участие в двух театральных постановках: «Венецианский купец» и «Двенадцатая ночь».

В 2000-х актер выступил на сцене в роли маньяка в театральной постановке под названием «Вышка Чикатило» на международном фестивале во Франции. Далее последовала работа над постановкой «Портрет Дориана Грея». На сегодняшний день артист служит в театре на Малой Бронной.

Также Даниила Страхова можно увидеть спектаклях:

«Et Cetera»;

«Новый глобус»;

«Варшавская мелодия»;

«Ревизор».

В большом кино актер дебютировал еще в период обучения в театральном университете. Это была эпизодическая роль в киноленте «Карьера Артура Уи». Фильм был отмечен критиками международного фестиваля и получил сразу три кинопремии.

Наиболее заметной работой Даниила Страхова на тот момент стала роль в криминальном сериале «Бригада». Также стоит отметить его работу в сериале «Лучший город Земли». А после съемок в нашумевшем сериале «Бедная Настя» актер приобрел поистине бешеную популярность.

Интересно! Александр Олешко - биография, личная жизнь, новости

В середине 2006 года Страхову предложили одну из главных ролей в драматической картине «Грозовые ворота». За работу над этим фильмом сам министр обороны вручил актеру медаль. Главные герои, воплощенные Даниилом в фильмах и сериалах, — самые интересные и разноплановые, защитники обездоленных, авантюристы, герои-любовники и др. Ему нравится, что во время работы над фильмами и сериалами можно выходить за рамки условных типажей, которые распространены в данной профессии. В одном фильме он играет отважного солдата, в другом — наглого грабителя.

Даниилу довелось примерить на себя халат врача во время съемок фильмов «Сашкина удача», «Знахарь» и «Леди исчезает в полночь». Параллельно с работой в кино актер продолжает выступать на театральной сцене. Страхова несколько раз приглашали на съемки программы «Вечерний Ургант», где он поведал о специфике работы в кино.

Одной из самых ярких и запоминающихся ролей артиста можно назвать самого Штирлица в военной драме «Исаев». Ради съемок в данном проекте артисту пришлось набрать целых 12 кг и все время находиться в спортзале с персональным тренером.

Даниил Страхов — новости, фото

Артисту предложили одну из главных ролей в киноленте «Курорт цветов хаки», где он блестяще сыграл начальника пограничного отряда. Сериал вышел на телеэкраны зимой 2021 года. Далее последовала работа над кинокартиной «Капкан монстра», где Страхов также сыграл одну из главных ролей. Его партнерами по проекту были Даниил Скворцов, Алина Ланина, Зоя Манцурова и другие известные артисты.

Также состоялась премьера второго сезона драматического сериала «Знахарь». Новые серии киноленты наверняка оценят поклонники артиста и другие телезрители. Даниил в своем интервью отметил, какую сложную задачу ему представили режиссеры — во время съемок второго сезона сериала ему пришлось изобразить человека, который на своем веку пережил жестокое событие, а затем отказаться от самого себя.

В киноленте «Наследники» партнершами Даниила по сцене стали Юлия Пересильд и знаменитая актриса Наталья Андрейченко. Примечательно, что до съемок этого фильма Андрейченко не снималась в большом кино более десяти лет.

Страхов Даниил Александрович — очень талантливый и разноплановый артист. Он добился невероятного успеха благодаря постоянному труду и таланту. Помимо этого, его однозначно можно назвать примерным семьянином и любящим мужем, который даже несмотря на отсутствие детей, сохраняет полную идиллию в отношениях с женой Марией Леоновой.