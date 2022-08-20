Александр Гордон — биография, личная жизнь, новости

Биография видной персоны российского радио и телевидения, актера и режиссера Александра Гордона вызывает неподдельный интерес публики. Поклонники желают знать как можно больше о личной жизни и творческой линии бывшего руководителя Мастерской факультета журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино».

Александр Гордон: биография

Место рождения будущей знаменитости — Обнинск. Именно там 20 февраля 1964 года Александр появился на свет в семье поэта-художника и медицинской работницы. Глава семьи Гарри Гордон практически сразу после рождения сына оставил семью. Пока Александру не исполнилось 3 года, он вместе с матерью и бабушкой проживал в поселке Белоусово Калужской области.

Потом Антонина Дмитриевна встретила Николая Чинина, вскоре пара узаконила отношения, мужчина перевез семью в столицу России. В Москве Александр с мамой и отчимом, заменившим ему отца, прожили до 1989 года. Позже Гордон скажет, что тот вложил множество усилий в его воспитание. С родным отцом Александр стал общаться, лишь став взрослым. Из-за сильной занятости матери, совмещавшей три работы, за мальчиком присматривала бабушка.

Саша рос активным ребенком, предаваясь детским мечтаниям, желал стать следователем или связать жизнь с театром. Мало кто из детей пятилетнего возраста мог похвастаться собственным кукольным театром, а у Саши он был. Весь двор собирался на его представления. Помимо этого, Александр увлекался хоккеем на роликах на твердой поверхности.

Помимо всего прочего, юноша обладал чувством юмора. Однажды его шутка в виде расклеенного объявления о продаже вертолета закончилась для него неприятностью. Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили автора расклеенных листовок и вызвали его на беседу. Согласно дальнейшей биографии, по окончании школы Александр Гордон решил связать жизнь с театром, поступив на соответствующее отделение училища Б. Щукина и с успехом окончив его в 1987 году вместе с Еленой Дробышевой и Никитой Джигурдой.

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Личная жизнь Александра Гордона

Особый интерес публики всегда вызывает личная жизнь знаменитостей, известный телерадиоведущий — не исключение. Официально мужчина регистрировал отношения в ЗАГСе четырежды. Журналистка, писательница и переводчица Мария Бердникова стала его первой супругой. Молодые люди познакомились в студенческие годы. В 1988 году у супругов родилась дочь Анна. Через год, в 1989 году молодая семья иммигрировала в США. После 8 лет совместной жизни пара развелась, Александр вернулся на родину, а его бывшая супруга осталась в Штатах, где по сей день живет и работает. Квартира ведущего в связи с только что начавшей обороты приватизацией отошла государству, о чем мужчина до сих пор сожалеет.

Следующей избранницей журналиста стала Нана Кикнадзе, с ней мужчина прожил гражданским браком 7 лет. Второй законной супругой Александра стала Екатерина Гордон, эти отношения продлились с 2000 по 2006 год. Третий брак Александр заключил в 2011 году с Нине Тригориной, студенткой журналистского факультета Московского института телевидения и радиовещания «Останкино».

А в мае 2012 Александр стал отцом второй раз. Елена Пашкова, с которой у мужчины был роман, подарила ему дочь Александру. Двадцатилетняя Нозанин Абдулвасиева стала четвертой законной супругой Гордона, они расписались в 2014 году и развелись 4 августа 2020. В этом браке у супругов родились сыновья Александр и Фёдор. Все бракоразводные процессы проходили цивилизованно, экс-супруги полюбовно расставались, мирно решая вопрос раздела имущества и определяя времяпровождение с детьми. Сейчас известный ведущий состоит в отношениях с двадцатилетней Софией Каландадзе, студенткой-арфисткой. Пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.

Из биографии Александра Гордона видно, что все жены моложе его, и четыре брака оказались неудачными. Мужчина объясняет это тем, что был глупым и искренним, а с годами стал мудрее и теперь точно все будет по-другому.

Карьера Александра Гордона

После переезда в Соединенные штаты Александр Гордон устроился электриком и настройщиком кондиционеров, но все это время параллельно вел поиски работы по специальности. Ему улыбнулась удача — он устроился на телевидение, став ведущим русскоязычного канала, и практически сразу завоевал любовь аудитории и уважение коллег. Трудолюбие, целеустремленность и упорство со временем дали свои плоды и Александр Гордон стал владельцем собственной телевизионной компании.

Через несколько лет, в 1994 году, ему поступило предложение о сотрудничестве от русского канала ТВ-6. Мужчина принял предложение и в свет вышла его авторская программа под названием «Нью-Йорк, Нью-Йорк», в которой журналист подробно освещал жизнь за рубежом во всех ракурсах. Работа на две страны осложнялась постоянными перелетами, смена часовых поясов негативно сказывалась на эмоциональном состоянии, в связи с чем Александр принял решение вернуться на Родину. Это событие пришлось на 1997 год.

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Гордон стал автором и ведущим программ на радио и телевидении:

«Частный случай»;

«Хмурое утро»;

«Собрание заблуждений»;

«Процесс» — в этом телепроекте Гордон был соведущим не менее популярного журналиста Владимира Соловьева;

«Гордон»;

«Дураки и дороги»;

«Стресс»;

«Гордон Жуан»;

«Гордон Кихот»;

«Гордон в засаде»;

«Наука о душе»;

«За и против» — соведущая Екатерина Стриженова;

«Док-Ток» (поочерёдно с Ксенией Собчак).

В настоящее время публика знает Александра Гордона по проектам «Закрытый показ» и «Мужское и женское». Соведущая программы — Юлия Барановская, с которой мужчине приписывают очередной роман, но эти слухи ничем не подтверждены. В 2016 году Александр Гордон вел программу «Голос».

Биография Александра Гордона была бы не полной без упоминания не только о личной жизни, но и его участии в фильмах. На его счету 12 киноработ, в картине «Дядя Саша» он сыграл главную роль. Кроме того, он стал режиссером 5 картин и озвучил два кинопроекта. Снялся в нескольких роликах рекламного характера.

Александр Гордон — новости, фото

Несмотря на популярность, Александр не жалует социальные сети и крайне редко пополняет странички своих аккаунтов новым контентом. Тем не менее в начале 2022 года он опубликовал фото, на котором запечатлен с бывшей супругой и двумя сыновьями на совместном отдыхе.

Было бы удивительно, если бы освещение биографии известного человека обошлась без скандалов и домыслов со стороны прессы и поклонников. Недавно в личной жизни известного ведущего произошли изменения — он в пятый раз женился. Его новой избранницей стала София Каланадзе. Разница в возрасте между супругами составляет 38 лет, в связи с чем ее обвинили в корысти — якобы этим союзом движет финансовое благополучие и уж точно не искреннее чувство.

Несмотря на то что известный ведущий не хотел афишировать эти отношения, информация просочилась в прессу. Журналисты сумели запечатлеть процесс венчания. На фото молодожены выглядят по-настоящему счастливыми. Известно, что на церемонии присутствовали только самые близкие со стороны жениха и невесты.

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Все чаще ходят упорные слухи об уходе Александра Гордона с первого канала, в частности с проекта «Мужское и женское». На своей странице в Instagram соведущая Юлия Барановская опровергла все слухи, подчеркнув, что журналист никуда не уходит и остается в проекте.

С февраля 2022 года из сетки вещания Первого канала была убрана часть программ, в том числе и те, которые ведет Александр Гордон. Ведущие «Док-ток» говорят, что программа находится в отпуске и с сентября вернется, на деле же известно, что проект находится в стадии судебных тяжб. RTVI обвинили создателей в плагиате, предложив решить вопрос полюбовно и закрыть программу. Но Первый канал проигнорировал этот призыв, и на него подали исковое заявление в суд за использование товарного знака. Как выяснилось, передача с аналогичным названием выходила в свет с 2019 года на канале RTVI, ее ведущие — супруги Ольга Арлаускас и Никита Тихонов-Рау. Как будет складываться судьба проекта, покажет время. Все зависит от того, какое решение вынесет суд.

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