СМИ: Цекало открыто изменяет жене
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Александр Цекало трижды отправлялся в ЗАГС. Последней его супругой стала сестра знаменитой сексапильной блондинки из "Виагры". Надежда Брежнева младше Александра на 23 года, брак их продержался 10 лет и никто из поклонников продюсера подумать не мог, что в отношениях пары не все гладко.
В распоряжении журналистов "StarHit" оказались снимки, сделанные очевидцем событий. На кадрах Александр запечатлен в компании своих друзей и эффектной брюнетки. На снимках видно, что Цекало открыто при своих знакомых обнимает и страстно целует девушку. И мужчина, и его спутница смеются и выглядят абсолютно счастливыми.
Кто эта юная особа, где и как давно она познакомилась с Александром, неизвестно. Обнародованные в прессе материалы ни Цекало, ни его все еще жена, пока никак не комментировали.
Напомним, что с Надеждой Александр расписался неожиданно для большинства знакомых и поклонников. О его романе с сестрой Веры Брежневой знал только очень близкий круг друзей. Тем не менее, в браке они прожили относительно долго и даже успели родить двоих детей.
Между тем, в кулуарах давно ходили слухи, что Александр верностью своим женам не отличается. Открыто рассказывала об этом и вторая его супруга Лолита Милявская. Дойдет ли дело с Надей до развода, сможет ли она простить новое увлечение Александру, а может пара и вовсе не живет вместе, а лишь транслирует образ счастливой семьи, как это делают многие, покажет время.
Краткая информация об Александре Цекало
Имя: Александр Цекало
Отчество: Евгеньевич
День рождения: 22.03.1961
Возраст: 57 лет
Место рождения: г. Киев, Украина
Рост: 163 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: телеведущий, продюсер, певец
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, это очередная интрижка или новая любовь Цекало? 4
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Nata / 19.11.18 12:19В 57 потенции можно только позавидоват
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Святослава / 19.11.18 11:29Он с девушкой гуляет в центре столицы, не стесняется, не скрывается и отдыхает вместе с ней в обществе друзей. Явно не любовница это, и на интрижку не тянет. Скорее всего в браке уже все у них потухло.
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Rimma / 19.11.18 11:25Такой маленький, неказистенький и такой кобель…
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Жвавая Н. / 19.11.18 11:19А Вера у Брежневых одна красавица получилась. Надя так себе, обычная женщина.