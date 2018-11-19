СМИ: Цекало открыто изменяет жене

Александр Цекало трижды отправлялся в ЗАГС. Последней его супругой стала сестра знаменитой сексапильной блондинки из "Виагры". Надежда Брежнева младше Александра на 23 года, брак их продержался 10 лет и никто из поклонников продюсера подумать не мог, что в отношениях пары не все гладко.

В распоряжении журналистов "StarHit" оказались снимки, сделанные очевидцем событий. На кадрах Александр запечатлен в компании своих друзей и эффектной брюнетки. На снимках видно, что Цекало открыто при своих знакомых обнимает и страстно целует девушку. И мужчина, и его спутница смеются и выглядят абсолютно счастливыми.

Кто эта юная особа, где и как давно она познакомилась с Александром, неизвестно. Обнародованные в прессе материалы ни Цекало, ни его все еще жена, пока никак не комментировали.

Напомним, что с Надеждой Александр расписался неожиданно для большинства знакомых и поклонников. О его романе с сестрой Веры Брежневой знал только очень близкий круг друзей. Тем не менее, в браке они прожили относительно долго и даже успели родить двоих детей.

Между тем, в кулуарах давно ходили слухи, что Александр верностью своим женам не отличается. Открыто рассказывала об этом и вторая его супруга Лолита Милявская. Дойдет ли дело с Надей до развода, сможет ли она простить новое увлечение Александру, а может пара и вовсе не живет вместе, а лишь транслирует образ счастливой семьи, как это делают многие, покажет время.