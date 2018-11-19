 
 
 

 
 
На главную
 
 

СМИ: Цекало открыто изменяет жене


0 0

Александр Цекало трижды отправлялся в ЗАГС. Последней его супругой стала сестра знаменитой сексапильной блондинки из "Виагры". Надежда Брежнева младше Александра на 23 года, брак их продержался 10 лет и никто из поклонников продюсера подумать не мог, что в отношениях пары не все гладко.

В распоряжении журналистов "StarHit" оказались снимки, сделанные очевидцем событий. На кадрах Александр запечатлен в компании своих друзей и эффектной брюнетки. На снимках видно, что Цекало открыто при своих знакомых обнимает и страстно целует девушку. И мужчина, и его спутница смеются и выглядят абсолютно счастливыми.

Кто эта юная особа, где и как давно она познакомилась с Александром, неизвестно. Обнародованные в прессе материалы ни Цекало, ни его все еще жена, пока никак не комментировали.

Напомним, что с Надеждой Александр расписался неожиданно для большинства знакомых и поклонников. О его романе с сестрой Веры Брежневой знал только очень близкий круг друзей. Тем не менее, в браке они прожили относительно долго и даже успели родить двоих детей.

Между тем, в кулуарах давно ходили слухи, что Александр верностью своим женам не отличается. Открыто рассказывала об этом и вторая его супруга Лолита Милявская. Дойдет ли дело с Надей до развода, сможет ли она простить новое увлечение Александру, а может пара и вовсе не живет вместе, а лишь транслирует образ счастливой семьи, как это делают многие, покажет время.

Краткая информация об Александре Цекало

Имя: Александр Цекало

Отчество: Евгеньевич

День рождения: 22.03.1961

Возраст: 57 лет

Место рождения: г. Киев, Украина

Рост: 163 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущий, продюсер, певец

Смотреть фотографии с Александром Цекало

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 19.11.2018 Теги: Александр Цекало

Как вы думаете, это очередная интрижка или новая любовь Цекало? 4  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору