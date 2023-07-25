Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 года — новинки с фото

Любой праздник требует красивого образа и стиля. Новый год — прекрасный повод, чтобы обновить маникюр, косметику и выбрать подходящее платье. Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 года тоже может быть ярким и необычным. Рассмотрим, какие новинки и тренды сезона станут самыми актуальными.

Тенденции и цвета

Год Чёрного Кролика диктует свои тенденции в нарядах, определяет актуальные текстуры и цвета новогоднего маникюра 2023. Несколько простых правил, которые придадут ногтям актуальный тон и модный эффект:

цвет платья обязательно должен повторяться в маникюре, в рисунках;

текстура — от бархата до морозного, снежного эффекта;

снежинки, рисунки на новогоднюю тематику;

эффект карамели;

шапка Санты;

градиент.

На коротких ногтях красиво смотрятся эффекты карамели, битого стекла, фольги, заморозки. Делаются они в салоне на специальном покрытии шеллака. Затем по желанию клиента наносится рисунок.

В 2023 году самыми модными новинками сезона принято считать:

матовый или замороженный беж, когда на основу цвета кофе с молоком наносится покрытие, имитирующее матовое стекло;

белый глянец;

чёрный блеск;

чёрное матовое покрытие;

синий и все его оттенки;

винные цвета;

красный;

манго;

бриллиантовая зелень.

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Актуальными останутся рисунки, пайетки, бульонки и другие украшения в маникюре. Приветствуются также эффекты градиента, аквариумный дизайн, стеклянный френч. Важно, чтобы новогодний маникюр на короткие ногти 2023 года красиво сочетался с тоном кожи, платья. Девушкам со смуглой кожей рекомендуется обратить внимание на такие решения:

бежевые оттенки, близкие к коже;

белый цвет;

эффект прозрачности;

эффект замороженного стекла;

манго;

апельсиновые оттенки;

золото;

шоколад;

голубой.

Обладательницам холодной и светлой кожи подходят:

нюдовый розовый;

стеклянный маникюр;

голубой цвет;

чёрный металлик;

красные оттенки;

холодный зелёный;

фиолетовый металлик.

Магия естественности

Нюдовые оттенки считаются самыми универсальными и подходят к любому наряду. Рассмотрим, что будет актуальным на короткие ногти.

Френч

Французский маникюр на коротких ногтях смотрится красиво и подходит к любым нарядам. Но, чтобы он стал новогодним, рекомендуется использовать следующие дополнения:

Металлические ленты — золотистые, серебристые, цветные. В новогоднем маникюре актуальны оттенки зеленого, розового, синего цвета.

Стеклянный или аквариумный маникюр с прозрачными кончиками.

Втирка на безымянном пальце и на других частях ногтей.

Градиенты, в том числе с эффектом мороза, снега на ногтях, переходы от глянца к матовой текстуре.

Карамельные принты на безымянном пальце.

Снежинки, льдинки.

Конфетти.

Бульонки.

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В качестве основы используется классический френч. Форма «улыбки» может быть как классической, так и угловой, двойной. Актуален американский маникюр, двойной френч. Оттенки используются как классические (нюдовая основа + белые кончики), так и фантазийные варианты. Например:

нюдовая основа + голубые кончики;

градиентный френч;

красные или синие металлические ленты, дублирующие линию улыбки;

мармеладный маникюр с сахарным эффектом.

При этом френч располагается на большинстве ногтей, а на среднем и безымянном пальце используется сложный рисунок. Новогодние тенденции 2023 в естественном маникюре будут следующие:

основа, близкая по цвету к тону кожи, на тон темнее и светлее;

кончики — белые, наращенные прозрачные, металлизированные красные, серебристые, золотистые;

использование рисунков и смена текстур на среднем и безымянном пальце;

не более 3 цветов в основном маникюре.

Новогодний классический френч любой формы подходит к большинству нарядов. Украсить его стилисты советуют следующими рисунками:

снежинки — белые, рисуются акриловыми красками;

точки;

эффект карамели;

набивные снежинки — выполняются при помощи трафаретов;

надписи, в том числе и «С Новым годом» или «2023»;

новогодние игрушки и стразы.

Популярны половинки снежинок и рисунок или один рисунок на два ногтя. Красиво смотрятся серебристые ёлочки, снежинки, лапки елей и другие рисунки новогодней тематики. Серебро или золото в маникюре рекомендуется выбирать в зависимости от украшений. Под серебряные выбирается серебро, под золотые — золото. Если используется несколько смешанных украшений, возможны любые варианты. Главное — чтобы маникюр смотрелся утончённо, естественно.

Однотонный, с минимальными рисунками

Выбирается в зависимости от наряда, используемых цветов и оттенков. Беспроигрышные тона, подходящие к любому наряду, — пудровый розовый лак, кофе с молоком, капучино, корица, бледно-голубой и классический белый.

Поскольку в Новый год хочется подобрать особый маникюр, рекомендуется применять рисунки и текстуры. Вот какие новинки будут актуальны в 2023 году:

Блестящий лак с пудрой на безымянном ногте. На остальных делается френч, обратный френч или однотонный маникюр. Популярны контрастные сочетания, например, сиреневые ногти с золотом, бежевые с синим металликом, белые с красным.

Вязаный эффект подходит тем, кто планирует встречать Новый год в домашней обстановке и в комфортной одежде. На одном из ногтей делается рисунок в виде вязаного свитера;

Эффект латте. Маникюр выполняется в коричневой гамме, а на одном из ногтей делается белый градиент с переходом в коричневый оттенок, как на кофе.

Однотонный матовый маникюр с глянцевым сердечком на безымянном пальце. Он может быть бархатным красным, синим, чёрным. Рисунок выполняется объёмными акриловыми красками с глянцевым эффектом и напоминает крем на торте.

Красный глянец с мелким шиммером. Идеален для ярких образов. По текстуре покрытие напоминает новогодние игрушки.

Кошачий глаз. Рекомендуется делать в тон платью, макияжу, аксессуарам.

Голубой однотонный маникюр с едва заметным градиентом на всех ногтях. Смотрится освежающе и идеально подходит к одежде в светлых тонах.

Выбирая однотонный маникюр, можно сделать небольшое украшение на безымянном пальце. В моде одинаковые ногти по длине и форме, покрытые одинаковым лаком, но в качестве яркого акцента делается градиент. Он освежает маникюр и помогает сделать его более ярким и красивым.

Для нежных образов рекомендуется использовать светлые тона — белый, цвет шампанского, розовый, персиковый. Если платья будут чёрными или яркими, то ногти подбираются по цветовой гамме, близкие к ним.

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Маникюр с рисунками

В 2023 году востребован маникюр с рисунками. Их располагают как по всем ногтям, так и на безымянном и среднем пальце. Рисунки добавляют контрастности образу и подчёркивают его стилистику. Вот какие тенденции стали самыми актуальными:

Скандинавские узоры и рисунки. Они отлично сочетаются с различными тёплыми свитерами, подходят к домашним образам.

Пингвины. Их делают при помощи наклеек или рисуют акриловыми красками. Допускаются как объёмные, так и плоские рисунки, в зависимости от стиля образа.

Золотистые или серебристые листья, ветки, ёлки, игрушки на матовом или глянцевом фоне. Они добавляют любому маникюру праздничный акцент.

Белые мишки — смотрятся мило, красиво.

Снежинки — классический вариант.

Эффект вязаного свитера.

Ёлки, новогодние игрушки.

Конфеты-карамель.

Бульонки, которые создают эффект прозрачных капель на ногтях.

Красиво смотрятся набивные рисунки на гладких ногтях. Например, необычные цветы, веточки, объёмные новогодние игрушки. Их рисуют обычно контрастными красками, но при этом важно, чтобы они смотрелись стильно. Например, если покрытие ногтя молочно-белое или бежевое, то на нём эффектно смотрятся чёрные, золотые рисунки, а на голубом — серебристые.

Приветствуются градиенты, объёмные рисунки и надписи. Красиво смотрятся художественные росчерки, эффекты кардиограммы, рисунки карандашом или имитацией гелевой ручки. Сложные набивные рисунки с узорами, вензелями не подходят для новогодних образов. Лучше заменить их более простыми, крупными, но в новогодней тематике.

Модный матовый

Матовые ногти обретают особую популярность в 2023 году. При этом цветовая гамма, как и рисунки, не имеет особого значения. Важно, чтобы форма у ногтей была одинаковой, при этом на матовых ногтях можно делать разные рисунки, в зависимости от стиля.

Основные тренды и новинки в 2023 году будут следующие:

Однотонные матовые ногти без рисунков. Цвет лака может быть красным, серым, чёрным, бежевым.

Матовый френч с эффектом запотевшего стекла, в том числе и обратный, градиентный.

Набивные снежинки, чередующиеся с рисунком как на свитере.

Сочетание матового френча с прозрачными глянцевыми кончиками.

Любые надписи на матовых ногтях смотрятся ярче, контрастнее, особенно если они тонкие, словно написанные гелевой ручкой. А ещё они смотрятся красиво в сочетании с золотистыми, серебристыми лентами, эффектом металлик, популярным в этом сезоне.

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Эффект перламутра

Перламутровый маникюр считается модным и интересным, особенно с добавлением различных эффектов. Если лак имеет блёстки, стоит сделать маникюр с эффектом «кошачий глаз» — он особенно модно смотрится в сочетании с голубым, бледно-серым лаком.

Перламутровый эффект достигается и втиркой. Она может быть контрастной по сравнению с другими ногтями. Например, маникюр розовый, а втирка зелёная, все ногти чёрные, а она серебристая. На перламутровых ноготках красиво смотрятся:

объёмный рисунок, особенно снежинки, белые ёлочки, шарики;

графические надписи;

матовый рисунок, в том числе и с эффектом бархата.

Для спокойного и нежного образа выбираются светлые тона, такие как сиреневый, розовый, голубой. Для чёрного платья — тёмные тона, например, цвет чёрного жемчуга. Такой маникюр считается современным и стильно выглядит рядом с яркими украшениями, жемчугом.

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Самые яркие и сладкие тенденции

Чтобы новогодний образ смотрелся стильно и сразу привлекал внимание, рекомендуется добавить маникюру эффект сладости, чтобы он напоминал о напитке, десерте, красивом топинге на торте или мороженом. Популярные идеи:

Латте. Делается переходом от бежевой основы к белым кончикам с постепенным градиентом.

Пряничные ногти. На матовые или полуглянцевые ноготки наносится белый рисунок, имитирующий сахар.

Мармеладный или сахарный маникюр на одном из ногтей, желательно с градиентом.

Карамельные полоски. Делаются при помощи набивного рисунка или обычными лаками, рисунок которых напоминает разводы на карамели.

Эффект лимонада или шампанского. На ногти наносится лак молочно-белого цвета, затем делается постепенный переход к мелкому золотистому шиммеру.

Ногти в вине — естественный маникюр с градиентом к винным, тёмно-красным глянцевым кончикам. Для усиления эффекта рекомендуется на одном из ногтей сделать набивные ягоды, например, чернику, ежевику.

Итоги

Новогодний маникюр на короткие ногти 2023 года разнообразен. Не обязательно отходить от праздничной тематики — наоборот, выбирайте любые подходящие акценты, изображайте на ногтях сладости, новогодние игрушки, украшения. Главное — выбрать то, что соответствует настроению, одежде и образу.