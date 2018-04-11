Нежный маникюр 2018: модные тенденции и новинки нейл-арта

Женщина может примерить на себя множество образов, но какой бы образ ни был выбран, его основой является нежность. Ее можно подчеркнуть разнообразными способами, но немаловажную роль играет маникюр. Варианты маникюра преображаются с каждым сезоном, но в 2018 году модные тенденции выделили одним из главных трендов нежный маникюр. Именно он соответствует основным требованиям сезона изысканности и натуральности.

Актуальные НЕЖНЫЕ цвета

При выборе нежного маникюра следует акцентировать внимание на оттенках, которые не бросаются в глаза.

Такими цветами являются:

кремовый;

песочный;

бежевый;

нежно-лиловый;

голубой;

персиковый;

розовый;

лавандовый;

белый.

Каждый из этих цветов может подчеркнуть изящество и женственность образа как в сочетании друг с другом, так и в однотонном исполнении.

Маникюр с полосками

Одним из основных трендов 2018 года в маникюрном деле — полоски, которые можно расположить горизонтально, вертикально или диагонально.

Чаще всего, полоски используют обладательницы коротких ноготков, так как они визуально удлиняют ногтевую пластину. Особенно утонченно будет выглядеть нежный маникюр с использованием блестящих тонких полосок.

Узоры на ногтях

Чтобы сделать маникюр стильным, можно использовать узоры и рисунки. Рисунки для такого маникюра нужно выбирать неброские, у которых имеются плавные линии и отсутствуют пестрые многоцветные варианты.

Выбирая тематику, лучше всего остановиться на растительно-цветочных мотивах, геометрическим узорам, завиткам или же кружеву.

Акриловая пудра для нежного маникюра

Дополнить нежный маникюр, возможно используя акриловую пудру, которая в 2018 стала еще популярнее (фото см. в статье ниже). Применяя акриловую пудру можно изобразить на ногтях различные рисунки с бархатным эффектом, тем самым делая его более оригинальным и выразительным.

Такую пудру можно использовать, как на акцентных пальчиках, так на каждом по отдельности, изображая на каждом разный рисунок.

Матовое покрытие

Одним из трендовых вариантов в нейл-индустрии является использование матового покрытия. Его можно сделать как на всех пальчиках, так и на акцентных. Оригинально будет смотреться матовое покрытие вместе с глянцевым, например, французский маникюр, пластина которого будет матовая, а глянцевой можно сделать линию улыбки.

В качестве декора можно использовать мелкие стразы, чтобы не утяжелить общий вид, а также необычно будут смотреться матовые рисунки.

Зеркальный дизайн

Идеально дополнить нежные оттенки может зеркальное покрытие, которое стало настоящим хитом 2018 года.

Такой эффект можно получить различными способами:

применение лака с зеркальным эффектом;

гель-лак, в который втирают порошок нужного оттенка;

использование термопленки, которое по стойкости схожа с покрытием шеллак;

отрывная фольга;

также применение техники «литье».

Какой бы метод ни был использован, в конечном результате получится зеркальное покрытие. Как утверждают, стилисты эффектнее такой дизайн смотрится на ногтях миндалевидной формы.

Матовый нежный маникюр с зеркальным дизайном будет отличным вариантом для вечернего образа, в котором будут сочетаться лаконичность и простота.

Техника омбре

Невозможно себе представить нежный маникюр без такой техники, как омбре. Именно она может в полной мере показать всю красоту данного маникюра. Омбре может быть сделано как в вертикальном изображении, так и в горизонтальном.

Так как сама техника является необычной и оригинальной, в лишнем декорировании она не нуждается. Ну а для тех, кто все-таки хочет добавить изюминку, можно использовать мелкие стразы на одном или двух пальчиках.

Французский маникюр

Несмотря на то что существует множество видов маникюра, самым популярным и не сдающим своих позиций является французский маникюр. Классический его вариант представляет собой покрытие ногтевой пластины натуральными оттенками, а кончик выделяется белым цветом.

Но и тут мода вносит свои новшества. В 2018 френч будет украшен лепкой, различными узорами, а также будет применена техника омбре. Лепку можно также украсить мелкими блестящими камнями, что добавит маникюру еще большей оригинальности.

Нежный маникюр на длинных ногтях

Чаще всего, нежный маникюр на длинных ногтях выбирают невесты для свадебного торжества и для того, чтобы создать нежный маникюр стоит обратить внимание на прозрачные оттенки, которые нужно комбинировать с лаками пастельных тонов.

Беспроигрышным вариантом для длинных ногтей являются такие виды маникюра 2018, как:

лунный;

французский;

омбре;

аквариумный.

Нежный маникюр на коротких ногтях

Хоть короткие ногти и находятся на пике популярности, не каждый маникюр может смотреться на них красиво.

Идеальным вариантом на короткие ногти является нежный маникюр 2018 года, но и тут есть несколько правил:

стоит отказаться от использования контрастных тонов;

на коротких ноготках должно быть минимум декора, а при выборе какого-либо орнамента, лучше всего выбирать вертикальные линии;

изысканно будет смотреться монохромный маникюр, который будет украшен мелкими стразами на одном или двух пальчиках.

Выбор нежного маникюра является идеальным вариантом для любого выхода и мероприятия. Он может подойти к любому образу и может сочетаться с любым нарядом.

Отдавая предпочтение модному нежному маникюру в 2018 году, помните, что не стоит выбирать крупные декорирующие элементы и сочетать контрастные цвета. Придерживаясь таких простых правил, можно быть уверенной в том, что созданный образ не оставит вас без внимания.