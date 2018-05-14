Лучшие способы снятия гель-лака в домашних условиях

Покрытие ногтей гель - лаками стало настоящим прорывом в области идей для маникюра. Современным дамам, которым нужно впихнуть в одни сутки работу, быт, заботу о семье и выглядеть при этом ухоженной женщиной, новые средства приняли с восторгом.

Еще бы: красиво, надежно и, главное, долговременно. Вот в этой долговечности и таится новая загвоздка: ногти-то растут, а покрытие не снимается. Попытки отрывать плотную пленку приводят к серьезным повреждениям ногтевой пластины.

Так и получается, что маникюр с шеллаком имеет свой недостаток – для его коррекции нужно опять-таки выкраивать время на посещение салона. По этой причине вопрос о том, как снять гель-лак в домашних условиях без специальной жидкости становится актуальным для многих.

Основные моменты

Снять гелевое покрытие с ногтей в домашних условиях можно – это мы выяснили.

Что нужно знать перед началом процедур:

Идеальный вариант – приобрести заранее специальную жидкость для снятия геля, которой пользуются мастера маникюра и, желательно, той же самой фирмы, что и нанесенный лак. Если пункт первый выполнить не представилось возможности, не огорчайтесь: это можно сделать с помощью обычного средства для снятия лака, которое содержит ацетон. Время для размягчения, правда, потребуется немногим больше. Не используйте ацетон — растворитель в чистом виде, средства для снятия лака менее агрессивны для структуры ногтя, в них добавляют некоторые смягчающие вещества. Перед процедурой подготовьте все необходимое заранее, тогда дело пойдет быстрее и без заминок. Лучше поддаются обработке теплые ногти, так что предварительно разогрейте руки под лампой, или хотя бы над чем-то теплым. И последний момент – снять лак без ацетона не получиться. Скоблить и тереть пилочкой намного вреднее, но и ацетон оказывает далеко не положительное влияние на структуру ногтя. Так что, если хотите сочетать красивый маникюр и здоровые ногти, прибегайте к домашнему снятию время от времени, когда уж совсем не до салона.

Способ первый – агрессивный

Действие этого способа направлено на максимальное размягчение гелевого покрытия. Что нужно приготовить:

небольшая емкость, в которую должны входить все пальцы руки;

средство для снятия лака на основе ацетона (много);

пилка для шлифовки с абразивным покрытием не более 180 Грит;

масло для смягчения кутикулы или любой жирный крем;

деревянная палочка апельсинового дерева (предпочтительнее) или привычный инструмент для

удаления кутикулы.

Сама процедура проходит так:

В подготовленную посуду выливаете ацетоновую жидкость, на такую глубину, чтобы опущенные в нее пальцы покрывались полностью на уровне ногтей. Опустите пальцы в подготовленную емкость на 7–10 минут. Так как время длительное, выполняйте процедуру на одной руке, вторая в это время будет свободна. Можно, пользуясь случаем, поболтать по телефону, выпить кофе, порыться в сетях. По истечении времени попробуйте снять слой лака с помощью инструмента или палочки. Если отходит плохо, подержите еще пару минут – у всех структура ногтевой ткани разная. Не скоблите! Кутикулу и кожу вокруг ногтя густо смажьте питательным кремом или специальным средством для кутикулы. Для полного снятия базового покрытия можно обработать ноготь окончательно спонжиком, смоченным в ацетоновой жидкости. Если планируется вторичное покрытие гель – лаком, полностью смывать базу необязательно.

Способ второй – более хлопотный

Таким методом снимают шеллак в маникюрных салонах, с той лишь разницей, что мы будем использовать обычное средство для снятия лака, а не специальное. Разница – немного больше затрат времени. Готовим следующие приспособления:

средство для снятия лака, содержащее ацетон;

фольгу (обычную пищевую);

ватные диски;

пилочка для полировки;

деревянная палочка для маникюра или любой другой подобный инструмент;

жирный крем или масло для кутикулы.

Все необходимые средства есть в косметических принадлежностях каждой женщины, в противном случае без проблем приобретаются в магазинах.

Этапы процедуры:

Слегка отполируйте блестящую поверхность ногтя. Ватные диски разрежьте пополам, сложите и обильно смочите в ацетоновой жидкости. Можно использовать простые кусочки ваты, но круглые ватные пластинки намного удобнее. Приложите эти мокрые тампоны к ногтям и закрепите фольгой. Для достижения большего парникового эффекта иногда рекомендуют надеть наверх резиновые перчатки или обмотать пальцы целлофаном. В отделах, где продают всякие приспособления для маникюра можно купить специальные накладки, которые используют вместо фольги. Через 7-10 минут размотайте один палец и попробуйте снять лаковый слой апельсиновой палочкой или другим подручным средством, но не острым. Если все получается легко, проделайте такие действия поочередно с каждым пальцем. Если покрытие еще не размягчилось, продлите сеанс еще на несколько минут. Отполируйте поверхность ногтя, придайте ему нужную форму, можно пройтись по нему еще повторно тампоном со средством.

Некоторые хитрости модниц

Оказывается, что исполнение процедуры по снятию гель – лака в домашних условиях, не такой уж редкий случай. Самостоятельно обрабатывают свои ручки очень многие модницы, и с удовольствием делятся опытом этого дела.

Говорят, что снять шеллак можно, просто попарив руки в горячей воде, или хорошо намочив его простым медицинским спиртом. А после посещения парилки покрытие вроде как само сползает с ногтей. Не знаю, но почему бы не попробовать?

В продажах появились специальные салфетки для снятия гель – лака. Они уже пропитаны средством и не нуждаются в обертывании фольгой.

Описанные выше способы эффективны для снятия шеллака. Наращенные ногти не всегда поддаются очистке без специальных салонных средств.

Как заботится о здоровье ногтей

После снятия лакового покрытия и проведения обычных маникюрных манипуляций, ногти нужно обработать средствами для укрепления ногтевой пластины, которые содержат комплекс полезных компонентов.

Состояние ногтей и волос прямо сигнализирует об общем состоянии здоровья женщины. Недосып, стрессы, вредные привычки, нехватка витаминов - все эти факторы приводят к ломкости пластин, искажению формы и глянца.

Такие же проблемы могут наблюдаться при частом использовании некачественных лаков, частом употреблении обычного ацетона или других химических разбавителей.

Предотвратить ломкость ногтей и сделать ручки красивыми и бархатными можно с помощью нехитрых домашних масок для рук.

Попробуйте – результат не разочарует:

Держите на туалетном столике или на полочке в ванной небольшую баночку с миндальным, оливковым, кунжутным или касторовым маслом. Небольшое его количество втирайте вокруг ногтей ежедневно перед сном. Укрепляющим эффектом обладают также ежедневные ванночки для рук с морской солью. По одной чайной ложке морской соли и любого растительного масла, с добавлением нескольких капель лимонного сока - такая кашка наносится на ногти, на 15–20 минут. После смыть водой и нанести питательный крем для рук и ногтей. Попробуйте совмещать нанесение крема и втирание масла с массажем мягкой зубной щеткой. Массаж выполняют круговыми движениями вокруг ногтя. Кроме того, что такой массаж ускоряет кровообращение, действует на многочисленные важные точки, связанные со всеми внутренними органами, он еще очень приятный и расслабляющий.

Пусть ваши ручки будут красивыми и здоровыми!