Как сделать красивый пучок на голове с помощью резинки

Часто девушки задаются вопросом о том, как сделать пучок на голове с помощью резинки. Эта прическа на первый взгляд, проста тем не менее, она требует определенной сноровки, поэтому чтобы быстро сделать пучок, необходимо изучить пошаговые фото.

Особенности пучка

Перед тем как правильно сделать пучок на голове с помощью резинки, хорошенько подумайте, с какой одеждой вы с ним выйдете в свет. По своей сути такая прическа достаточно универсальна, однако, некоторые виды пучков рекомендуется все же завязывать под определенный стиль. Например, небрежный пучок на голове будет отлично смотреться с джинсами или под кожаную куртку.

Кроме того, на длинные волосы пойдет пучок, которому слегка придали объем, а пучок на средние волосы будет отлично смотреться, если его слегка залить лаком.

В прежние времена такой пучок делался только для того, чтобы убрать лишние волосы, которые бы мешались в домашних делах. Однако сейчас эта прическа стала новым мировым трендом, так что теперь с ней можно смело выходить на прогулку или на встречу с друзьями.

Причем стилисты отмечают один интересный факт – чем больше растрепан пучок на голове, тем креативнее он смотрится, кроме того, он способен подчеркнуть любой дерзкий образ.

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Способы завязывания пучка на голове резинкой

Главным плюсом такой прически, пожалуй, выступает сама резинка, поскольку она является не только основным элементом, но и закрепительным. При этом в настоящее время количество разнообразных резинок позволяет выбрать именно ту, которая непросто закрепит вашу прическу, но и украсит.

Помимо того, что используется стандартная резинка, имеется еще несколько способов качественно завязать пучок на голове. Пошаговые фото помогут даже новичку справиться с этой задачей так, что пучок будет выглядеть безукоризненно.

Пучок также можно завязывать при помощи следующих элементов:

«Бублик». Это что-то похожее на утолщенную резинку, которая ложится в основу всей прически. Кроме того, по своей структуре он больше напоминает губку, поэтому именно этот элемент будет опорным во всей прическе. «Разборный бублик». Это несколько модернизированная версия бублика. Однако материал в данном случае используется еще более жесткий, а в некоторых местах он соединен липучками.

Теперь вы точно знаете, как сделать пучок на голове с помощью резинки на средние и длинные волосы.

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Помните, средние волосы поддаются пучку несколько сложнее, так как некоторые пряди могут в процессе выбиваться. Но чтобы этого не произошло, а короткие прядки на затылке не торчали в разные стороны, просто немного пригладьте их при помощи лака или специальных жидкостей.

Виды пучков

Чтобы сделать пучок на голове с помощью резинки на длинные волосы без бублика, достаточно произвести несколько элементарных действий, которые отображены на пошаговых фото:

Завяжите одну прядь при помощи резинки максимально плотно, чтобы хвост был слегка приподнят и сидел прочно. Затем возьмите кончик ваших волос и притяните его к основанию будущего пучка.

После этого осторожно и постепенно начинайте наматывать на голову хвост так, чтобы он не размотался в процессе, а лишние пряди постоянно приглаживайте.

Такой пучок является классическим для длинных волос, поэтому используется их обладательницами довольно часто, например, на прогулку или утреннюю пробежку.

Если с длинными волосами можно справиться достаточно быстро, если делать все постепенно и не спеша, то с волосами средней длины придется немного повозиться.

Чтобы сделать пучок на голове с помощью резинки на средние волосы без бублика, нужно совершить несколько действий, которые не займут у вас много времени:

Возьмите волосы в охапку и завяжите на голове хвост как можно выше, поскольку так вам будет удобнее впоследствии с ним работать. Некоторые пряди лучше немного вытягивать пальцами, чтобы они не расходились в разные стороны, поскольку их будет довольно тяжело потом собрать вместе. Закрутите как следует полученный хвост в небольшую гульку, а для надежности закрепите всю полученную конструкцию при помощи невидимок.





Такой пучок носит название «жгут», и в настоящее время именно он является одним из самых популярных среди всех прочих.

Вы также можете подойти к делу более творчески. Для этого достаточно просто не вытаскивать из хвоста все волосы, а в образовавшееся кольцо просунуть атласную ленту. Как только вы намотаете волосы на голову, их можно дополнительно закрепить при помощи бантика из этой самой ленты. Только завязывайте плотнее, чтобы прическа не развалилась.