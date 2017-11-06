Как избавиться от второго подбородка

Британские ученые недавно доказали, что когда мы смотримся в зеркало, то представляем себя красивее примерно... в 5 раз. И яркий тому пример — второй подбородок.

Глянешь в зеркало — вроде бы все в лучшем виде, но на фото он предательски появляется. И хорошо, если это снимок в твоем телефоне, а не выложенный кем-то в социальной сети с заботливо проставленной отметкой!

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Как быть со вторым подбородком, если «резать» — не вариант, упражнения не работают, но жить с ним больше не хочется? Рассказывает Ирина Кулакова, врач-дерматовенеролог, косметолог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic.

Почему, хотя многие женщины и тренируют мышцы, чтобы избавиться от второго подбородка, у них ничего не получается? Чаще всего причины этой проблемы такие: анатомическая особенность, скопление жировых отложений или дряблая кожа. Причем обвинять во всем возраст тоже неправильно: зачастую он вообще не при чем.

Часто второй подбородок появляется вследствие скопления жировых отложений в подчелюстной зоне. Причины могут быть разными: нарушение обмена веществ, лишний вес, анатомические и другие особенности человека. Тип овала лица женщины здесь значения не имеет.

В данной ситуации рекомендуют инъекционную коррекцию. Одной из лучших прогрессивных методик на сегодняшний день является интралипотерапия препаратом Aqualyx. Это липолитик, который прошел клинические испытания в Европе, его безопасность и высокая эффективность подтверждена документами.

Важно: Препарат имеют право вводить только врачи, прошедшие специальное обучение, в четко обозначенную зону. и расщепляет жировую ткань именно в ней, не растекаясь по соседним областям.

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При применении данного препарата гарантируется отсутствие побочных эффектов, так как его состав создан на основе солей дезоксихолевой кислоты (вырабатывается нашим желчным). В течение первых 3-5 минут она начинает расщеплять жировые клетки, которые потом выводятся из организма. Результат отмечают уже через несколько дней после первой инъекции. Для выраженного эффекта может понадобиться от 1 до 4 процедур. В случае необходимости повторить процедуру можно сделать это с интервалом не менее 20 дней.

Улучшить и закрепить результат липотерапии можно с помощью нитевого лифтинга и безоперационной подтяжки лица на аппарате Ulthera Systems. Такие методики применяются при появлении дряблости и обвисании кожи в подчелюстной зоне.

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Для коррекции овала лица и профилактики птоза (даже в самом молодом возрасте) используют 3D мезонитии Beaute Lift V-line, так как они самые тонкие. В зависимости от показаний применяют линейные, игольчатые или спиральные мезонити Lead Fine Lift, именно они гарантируют интенсивный лифтинг и пролонгированный результат до 1,5 лет.

Обеспечить подтяжку тканей и улучшить качество кожи можно, установив по связкам нити Аптос. Они позволяют вернуть пациентам собственные юные черты без эффекта маски и обладают высокой эффективностью и максимально долгосрочным результатом: от 2 до 5 лет.

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SMAS-лифтинг Альтера Систем — это терапия, где ультразвуковые волны проникают на глубину до 4 мм и вызывают точечное температурное сокращение и уплотнение тканей, образуя своего рода внутренний каркас. Такой SMAS-лифтинг способен устранить второй подбородок и придать тонус за счет глубокой подтяжки. Не только кожи, но и подкожножировой клетчатки, фасций, коллагеновых и эластиновых волокон. В данной процедуре используется ультразвуковой контроль, благодаря чему врач может безошибочно определять глубину и интенсивность воздействия аппарата. Процедура ультразвукового SMAS-лифтинга Альтера Систем не вызывает побочных эффектов и сочетается с любыми инъекционными и аппаратными методиками омоложения.

Узнать, какая процедура поможет именно Вам, можно на консультации у врача-косметолога. Он определит причину и составит подходящую программу по устранению этой проблемы.