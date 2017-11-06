 
 
 

Клео.ру
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Как избавиться от второго подбородка

0 0

Британские ученые недавно доказали, что когда мы смотримся в зеркало, то представляем себя красивее примерно... в 5 раз. И яркий тому пример — второй подбородок.

Глянешь в зеркало — вроде бы все в лучшем виде, но на фото он предательски появляется. И хорошо, если это снимок в твоем телефоне, а не выложенный кем-то в социальной сети с заботливо проставленной отметкой!

123RF/ Dmitriy Shironosov

Как быть со вторым подбородком, если «резать» — не вариант, упражнения не работают, но жить с ним больше не хочется? Рассказывает Ирина Кулакова, врач-дерматовенеролог, косметолог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic.

Почему, хотя многие женщины и тренируют мышцы, чтобы избавиться от второго подбородка, у них ничего не получается? Чаще всего причины этой проблемы такие: анатомическая особенность, скопление жировых отложений или дряблая кожа. Причем обвинять во всем возраст тоже неправильно: зачастую он вообще не при чем.

Часто второй подбородок появляется вследствие скопления жировых отложений в подчелюстной зоне. Причины могут быть разными: нарушение обмена веществ, лишний вес, анатомические и другие особенности человека. Тип овала лица женщины здесь значения не имеет.

В данной ситуации рекомендуют инъекционную коррекцию. Одной из лучших прогрессивных методик на сегодняшний день является интралипотерапия препаратом Aqualyx. Это липолитик, который прошел клинические испытания в Европе, его безопасность и высокая эффективность подтверждена документами.

Важно: Препарат имеют право вводить только врачи, прошедшие специальное обучение, в четко обозначенную зону. и расщепляет жировую ткань именно в ней, не растекаясь по соседним областям.

123RF/Mark Agnor

При применении данного препарата гарантируется отсутствие побочных эффектов, так как его состав создан на основе солей дезоксихолевой кислоты (вырабатывается нашим желчным). В течение первых 3-5 минут она начинает расщеплять жировые клетки, которые потом выводятся из организма. Результат отмечают уже через несколько дней после первой инъекции. Для выраженного эффекта может понадобиться от 1 до 4 процедур. В случае необходимости повторить процедуру можно сделать это с интервалом не менее 20 дней.

Улучшить и закрепить результат липотерапии можно с помощью нитевого лифтинга и безоперационной подтяжки лица на аппарате Ulthera Systems. Такие методики применяются при появлении дряблости и обвисании кожи в подчелюстной зоне.

123RF/ibpstock

Для коррекции овала лица и профилактики птоза (даже в самом молодом возрасте) используют 3D мезонитии Beaute Lift V-line, так как они самые тонкие. В зависимости от показаний применяют линейные, игольчатые или спиральные мезонити Lead Fine Lift, именно они гарантируют интенсивный лифтинг и пролонгированный результат до 1,5 лет.

Обеспечить подтяжку тканей и улучшить качество кожи можно, установив по связкам нити Аптос. Они позволяют вернуть пациентам собственные юные черты без эффекта маски и обладают высокой эффективностью и максимально долгосрочным результатом: от 2 до 5 лет.

123RF/ Oleg Beloborodov

SMAS-лифтинг Альтера Систем — это терапия, где ультразвуковые волны проникают на глубину до 4 мм и вызывают точечное температурное сокращение и уплотнение тканей, образуя своего рода внутренний каркас. Такой SMAS-лифтинг способен устранить второй подбородок и придать тонус за счет глубокой подтяжки. Не только кожи, но и подкожножировой клетчатки, фасций, коллагеновых и эластиновых волокон. В данной процедуре используется ультразвуковой контроль, благодаря чему врач может безошибочно определять глубину и интенсивность воздействия аппарата. Процедура ультразвукового SMAS-лифтинга Альтера Систем не вызывает побочных эффектов и сочетается с любыми инъекционными и аппаратными методиками омоложения.

Узнать, какая процедура поможет именно Вам, можно на консультации у врача-косметолога. Он определит причину и составит подходящую программу по устранению этой проблемы.

0 Не нравится 0 Нравится 06.11.2017 Теги: второй подбородок липосакция контурная пластика нитевое омоложение

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору