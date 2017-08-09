Аппаратная косметология: что выбрать и стоит ли

Девочки, как вы знаете, за последние 10-15 лет было создано невероятно мощное косметологическое оборудование, которое способно сделать подтяжку кожи без операций, наркоза, рубцов и длительного периода реабилитации.

Сегодня я подробно расскажу вам о том, что такое аппаратная косметология, и как не стать жертвой рекламы.

Как это работает

На службу эстетической медицине пришли инновационные разработки. С ними лечение проблем кожи стало заметно эффективнее. Вот, с чем чаще всего идут к косметологам и дерматологам: стойкая пигментация, увядание и обвисание кожи, сложные глубокие дефекты в виде рубцов, стрий и постакне.

По сути, все косметологические аппараты на сегодняшний день работают на трех видах энергии – радиоволновой (RF), лазерной и ультразвуковой. Если аппарат и вид энергии подобраны правильно, то процедура может дать поистине потрясающий эффект молодости и красоты.

123RF/Vadim Guzhva

Аппараты действуют высокоточно, до микрона высчитывая нужную глубину и область воздействия. Остановимся подробнее на каждом виде энергии и ее возможностях в решении кожных и возрастных проблем.

RF-волны

Электромагнитное излучение строго заданной частоты и длины волны проникает под кожу на глубину 0,5-4,3 мм. Работа идет на уровне кожи и подкожного слоя, не доходя до мышц. Преобразуясь в тепловую энергию, RF-волны производят контролируемый 3-хмерный нагрев коллагена и эластина выше 40 °C. Происходит «ремоделирование» ткани, при котором волокна уплотняются, а синтез нового коллагена активизируется.

Термолифтинг на основе электромагнитных волн дает стойкий эффект и помогает:

подтянуть кожу и улучшить ее упругость,

сделать контуры тела более привлекательными,

разгладить поверхность и удалить морщины,

уменьшить жировые отложения,

убрать целлюлит.

123RF/Ruslan Olinchuk

Все аппараты на RF-энергии делятся на монополярные и биполярные. К топовым моделям относятся Accent (биполярный), Thermage (монополярный), Threepolar (триполярный).

Аппарат «Термаж»

Этот прибор уникален по мощности воздействия и длительности сохранения результата. Радиоволны проходят под кожу, прогревая коллагеновый каркас до 60°C. Чтобы не произошло ожога эпидермиса и более глубоких слоев, аппарат оборудован особыми охладителями. Помните, что под воздействием высокой температуры в «Термаже» кожа теряет влагу. Поэтому идеально перед сеансом провести мезотерапию гиалуроновой кислотой.

«Термаж» великолепно справляется с «гусиными лапками», поднимает брови, устраняет круги под глазами, исправляет неровный овал лица, убирает второй подбородок. Он сработает на отлично при дряблости кожи тела, например, на животе, внутренней поверхности рук и бедер.

Конструкторы «Термажа» предложили фантастическую технологию для подтяжки верхних век. В глаза капают анестезирующие капли, затем вставляются капы (плотные черные линзы) для защиты глазных яблок от радиочастотного импульса. Процедура термолифтинга укрепляет кожу век. В течение полугода продолжается процесс образования нового коллагена. Полученный феерический результат сравним с пластикой, но все происходит мгновенно и без шрамов!

Ультразвуковая энергия

С возрастом «каркас» лица — подкожный слой из коллагеновых волокон, мышц и апоневрозов (SMAS) — растягивается, кожа провисает. Сфокусированный ультразвук высокой интенсивности производит термокоагуляцию SMAS слоя на строго заданной глубине в несколько мм. Благодаря точечному нагреву коллагеновые волокна мгновенно сжимаются, формируя крепкий «каркас» и подтягивая кожу. Результат омоложения виден сразу после процедуры, усиливаясь в ближайшие 2-3 месяца.

Ультразвуковые технологии показаны не только женщинам, но и мужчинам для эстетичного омоложения:

Подтянуть кожу, уплотнив мышцы и соединительную ткань,

Значительно отсрочить или заменить пластическую операцию,

Нивелировать гравитационные изменения,

Улучшить контуры тела.

123RF/Dmitrii Simakov

Среди множества ультразвуковых аппаратов профессионального уровня «Альтера» стоит особняком.

Аппарат «Альтера»

Во всем мире аналога «Альтере» (Ulthera System) просто не существует. Все, что говорит о нем реклама — чистая правда. В результате термообработки мышечно-апоневротического подкожного слоя (на глубине до 8 мм) очертание лица становится четким и подтянутым. В «Альтера» в отличие от «Термажа» воздействие происходит глубже, затрагивая мыщцы.

«Альтера» дает фантастический эффект омоложения — вы словно поворачиваете время вспять и сбрасываете с лица годы! Кроме того, «ультразвуковой лифтинг» ведет к синтезу новых коллагеновых волокон, и эффект омоложения продолжает усиливаться в течение нескольких месяцев.

Ультразвуковая подтяжка поможет избавиться от мешков под глазами, поднять уголки рта и линии бровей. Вы получите красивый овал лица, подтянете подбородок, освежите кожу рук, шеи, области декольте.

Лазерные лучи

Световая энергия в виде пучка излучения воздействует на ткани именно так, как требуется для решения хирургической или косметической задачи. К примеру, микролучи в виде сеточки разрушают старую дерму, вызывая ее замещение на новую, без дефектов. Прогревая коллаген, лучи активируют регенерацию новых волокон. Происходит естественное омоложение на клеточном уровне.

Лазерным аппаратам под силу:

решение проблем гемангиом и прочих сосудистых патологий,

пилинг поверхности, а также глубокая шлифовка,

устранение сосудистой сетки, пигментации,

лечение акне (угревой болезни) и постакне,

избавление от рубцов и растяжек,

устранение нежелательных волос,

повышение упругости и омоложение кожи.

123RF/nimalayna

Поскольку при работе лазерным аппаратом проиходит удаление поверхностного слоя кожа, то его можно сравнить с разными видами пилинга, например, механической дермобразией или глубинным пилингом на основе фенола. Разница в том, что только аппарат дает 100% гарантию избавления от постакне, коллоидных шрамов. Процедура проходит безболезненно, здесь исключена малейшая возможность жесткого и неконтролируемого повреждения базального слоя кожи. Одним из лучших лазерных аппаратов широкого профиля на котором хочется остановиться является «Джоуль Сайтон».

Аппарат «Джоуль Сайтон»

Это многофункциональная лазерная платформа из США для омоложения кожи. Она предлагает много запатентованных новинок по комплексному омоложению и лечению дефектов кожи. Впервые создан аппарат, вобравший в себя лучшие качества нескольких видов лазерного косметологического оборудования. «Джоуль» совмещает в себе аблятивный (испаряющий) и неаблятивный характер воздействия на слои кожи.

В случае лазерной шлифовки кожи для удаления неоднородности, пористости, рубцов, следов от угревой сыпи абляционный лазер сжигает верхний слой, давая возможность мягкого и щадящего заживления. Запатентованная технология Forever Young «запечатывает» полученный результат.

На аппарате JOULE компании Sciton проводят также термолифтинг за счет инфракрасных лучей. Прогревая коллаген, лучи активируют регенерацию новых волокон. Результатом становится повышение упругости кожи в проблемных зонах.

Новейшие исследования разработчиков платформы «Джоуль» показали, что у пациентов, кожа которых периодически обрабатывается отдельными модулями, существенно возросла способность к восстановлению и естественному омоложению. Это замедляет хроно- и фотостарение кожи. Этот аппарат позволяет коже пациента выглядеть свежо и молодо, как будто кожа никогда и не знала никакого косметологического вмешательства.

Противопоказания к аппаратной терапии

Все эти три вида энергии (радиоволны, ультразвук, индуцированный свет) в современных высокотехнологичных аппаратах абсолютно безопасны для здоровья человека. Однако необходимо проконсультироваться с врачом перед процедурами. Существует ряд противопоказаний к этим видам терапии, среди них:

беременность и период кормления,

системные заболевания соединительной ткани и крови,

общие инфекционные заболевания,

новообразования любой локализации,

поражения кожи в зонах воздействия,

сахарный диабет,

кардиостимуляторы,

импланты из металла (кроме зубных имплантов, коронок).

Как правильно подобрать аппаратные процедуры

Красота, молодость и здоровье — это то, за чем люди обращаются к специалистам по косметологии. Аппаратные процедуры относятся к методам высоких технологий, за которыми стоят многолетние исследования, масштабное финансирование и труд инженеров и врачей. Производители профессиональных аппаратов не только продают их, но и проводят обучение врачей, следят за соблюдением протоколов и методик.

Любая процедура на профессиональных аппаратах не может стоить дешево! К примеру, лифтинг на «Альтера» или «Термаже» обойдется от 60 до 100 тыс.р. Эффект от аппаратной подтяжки виден сразу и сохранится в среднем два года. Манипуляции должен проводить только врач, обладающий лицензией на работу именно на этом оборудовании.

В заключение хочу сказать: прежде, чем идти на аппарат, посоветуйтесь с врачом, взвесьте все «ЗА» и «ПРОТИВ». Аппаратная косметология — не волшебная палочка, которая будет вновь и вновь возвращать молодость и красоту. Помните, что с возрастом способность к регенерации ослабевает. Это значит, что эффект, полученный от процедуры в 35 лет, невозможно повторить в 50. В косметологии существует много прекрасно работающих, но менее затратных методов. Грамотный врач поможет определить, что выбрать. Возможно вы готовы уже и к пластике. На что бы вы ни решились, не забывайте о правильно спланированном систематическом уходе за кожей, хороших кремах, масках, инъекциях. Все это сохранит кожу сияющей и красивой в любом возрасте.